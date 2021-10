Prix Musique NB: Chloé Breault et Cédric Vieno se distinguent

Chloé Breault, Cédric Vieno et Les Moontunes figurent parmi les grands gagnants de la Soirée de remise des prix Musique NB présentée, jeudi, en direct du Charlotte Street Arts Centre à Fredericton.

Pour une deuxième année consécutive, l’événement s’est déroulé en salle sans public et a été diffusé sur les plateformes numériques. En tout 14 statuettes ont été décernées à des artistes et des artisans de la scène musicale de la province lors de ce 12e gala animé par l’auteur-compositeur-interprète David Myles.

Après une prestation de la formation autochtone Sisters of the Drum, David Myles a rappelé que la cérémonie se déroulait sur le territoire ancestral non cédé des Premières Nations Welastekwiyik – Mi’kmaq – Peskotomuhkati.

«Si on veut être sérieux avec la réconciliation, il faut d’abord reconnaître la vérité», a soutenu l’animateur.

L’auteure-compositrice-interprète Chloé Breault qui a offert une belle prestation en collaboration avec le duo à cordes Pallmer a été couronnée du prix de l’Enregistrement de l’année pour son album Plage des morons.

Du côté anglophone, Pallmer et le rappeur mi’kmaq, Wolf Castle, se sont partagés le trophée de l’Enregistrement de l’année.

Également de la distribution du spectacle, Cédric Vieno a mis la main sur le prix SOCAN de la chanson de l’année pour sa pièce Laisse tomber tirée de son plus récent album Maltempête.

Cédric Vieno – Archives Chloé Breault – Archives Les MoonTunes – Gracieuseté

Le groupe rock alternatif Les Moontunes de Moncton est reparti avec le trophée du vidéo de l’année pour son vidéoclip Paper Boat en plus de s’illustrer dans la catégorie de la révélation de l’année.

«Notre mission reste toujours la même de faire de la musique qu’on aime pis la partager pour faire «groover» d’autre monde. Merci à tout le monde qui nous supporte depuis un bout de temps…», ont mentionné des membres du groupe après avoir reçu leur prix dans un message partagé sur Facebook.

Le Festival Acadie Rock a été sacré Événement de l’année. Se voulant une fête de la musique néo-brunswickoise sous toutes ses formes, la célébration plutôt intime s’est terminée sur une prestation de Wolf Castle reparti avec deux statuettes, dont celle de l’artiste autochtone de l’année.

La soirée de remise de prix a donné le coup d’envoi au Festival (506) qui se déroule dans trois villes au Nouveau-Brunswick.

En raison de la situation sanitaire actuelle, le Festival a dû revoir sa formule pour se tourner vers un événement numérique seulement.

Les extraits de spectacle des 27 artistes en vitrine seront enregistrés cette fin de semaine sans public dans trois salles à Fredericton, Miramichi et Moncton. Ils pourront par la suite être utilisés pendant la Conférence.

Les artistes et les artisans de l’industrie auront aussi la chance d’échanger et d’assister à des sessions de développement professionnel virtuelles.