Les aléas de la garde partagée dans une série télévisée acadienne

Une nouvelle série humoristique acadienne télévisée est présentement en tournage à Moncton. Signée par l’auteure et humoriste Line Woods, la comédie à sketches explore les différentes facettes de la garde partagée.

Sur le plateau de tournage, une équipe technique d’une trentaine de personnes s’affaire autour des acteurs dirigés par le réalisateur Christian Essiambre. Les enfants surprennent leur père (Christian Essiambre) un samedi matin alors qu’il ne se souvenait plus que c’était sa semaine de garde.

Voilà un exemple de situation cocasse imaginée par Line Woods dans la série Garde partagée. Celle-ci travaille à ce projet depuis 2019. Épaulée dans l’écriture par les humoristes Jean Sébastien Levesque et Ryan Doucette, la scénariste acadienne a créé 13 épisodes d’une demi-heure comprenant chacun de 12 à 14 sketches. C’est beaucoup de matériel, convient celle qui se passionne pour l’écriture.

«Honnêtement, j’adore tellement l’ écriture que pour moi, les défis de production, je les dévore. Il n’y a rien de ça qui m’intimide», a affirmé Line Woods en entrevue devant une des maisons à Moncton qui sert de lieu de tournage.

Le tournage, qui s’étend sur 39 jours jusqu’au 29 novembre, se déroule dans une cinquantaine de lieux de la région de Moncton, dont plusieurs résidences privées. Pour Line Woods, c’est un rêve qui se réalise. Lors de sa première journée sur le plateau, elle a amené ses filles pour qu’elles constatent un peu l’impact du travail d’écriture de leur mère.

«J’ai tellement pleuré de joie et de fierté! Mon rêve se réalise. Elles m’avaient vue durant la COVID enfermée à la maison à écrire et maintenant de pouvoir valoriser ce travail pour qu’elles voient ce que maman fait, que c’est plus cool que juste écrire à l’ordinateur qui a l’air tellement plate à leurs yeux.»

Étant elle-même séparée et mère de deux enfants, elle s’est inspirée un peu de sa propre expérience.

«J’étais en processus de ma propre séparation et je réalisais qu’il n’y avait personne qui traitait de ce sujet lourd d’une façon humoristique et absurde. Je sais qu’il y a beaucoup de gens qui vivent ça tous les jours. J’appelle ça un peu une thérapie sociale commune.»

Elle explore donc de façon comique une variété de situations qui peuvent survenir dans la vie de parents célibataires. La vie amoureuse, sociale, sportive, sexuelle, les tracas, les impulsions, les victoires, les frustrations, bref l’idée est de dédramatiser un quotidien parfois difficile.

«Je m’attends à ce que les gens puissent rire d’eux-mêmes, de notre situation, de nos frustrations et aussi des sujets tabous. On n’a pas vraiment la permission comme parent de se plaindre. On est toujours censé être tout beau, parfait, la maman parfaite. Il faut juste se dire qu’on fait de notre mieux et qu’on va en rire.»

Une foule de personnages

Un total de 485 personnages sont joués par 73 comédiens, dont une trentaine d’enfants. Les producteurs Marcel Gallant et Gilles Doiron précisent qu’une centaine d’auditions ont été réalisées pour choisir les enfants. Les six acteurs principaux acadiens jouent plusieurs personnages dans la série. La distribution comprend Tanya Brideau, Christian Essiambre, Ludger Beaulieu, David Losier, Caroline Bélisle et Florence Brunet et plusieurs autres comédiens invités. Florence Brunet qu’on a vu dans de nombreuses productions au théâtre et à la télévision se retrouve à jouer plusieurs types de mères.

«Je n’ai pas souvent joué de mères. Moi-même je ne suis pas maman même si je suis dans un âge où ça se pourrait. J’adore travailler avec des enfants, c’est pas mal plaisant.»

Elle confie que l’humour fait partie de sa personnalité.

«C’est une place qui est naturelle pour moi de me retrouver là-dedans. Je me sens à l’aise là-dedans.»

Pour la réalisation, Christian Essiambre a choisi une approche réaliste.

«J’aime pas beaucoup les sketches à perruques puis tout ça, ça fait que l’idée derrière toute la série est de faire quelque chose de plus réaliste comme si c’étaient des amis qui étaient en garde partagée une semaine sur deux qui décident de faire un show qui parle de la garde partagée.»

Or les sketches varient beaucoup d’un à l’autre. Comédie musicale, jeux vidéos, bande-annonce d’un film d’horreur, infopub et ainsi de suite. Il y a des situations vraiment inattendues, prévient Line Woods qui aime jongler avec les stéréotypes.

Christian Essiambre qui réalise ainsi sa deuxième série télévisée (Comme dans l’espace) a été séduit par l’univers de cette comédie. Même s’il est en couple avec la même femme depuis plus de 20 ans, le thème de la garde partagée a piqué sa curiosité.

«J’ai beaucoup de mes amis qui sont en garde partagée. Je les vois aller pis j’envie beaucoup leur semaine de congé sans enfants, mais en lisant les textes, je me rends compte que c’est loin d’être rose toutes ces séparations.»

Il se reconnaît aussi un peu dans certaines situations puisqu’il est lui-même père de trois enfants.

«Depuis que j’ai commencé à travailler là-dessus, j’ai tellement d’idées de sketches.»

Le principal défi de ce tournage est le grand nombre de déplacements pour chaque sketch. Cela devient un peu comme un casse-tête, mentionne le réalisateur.

Pour Marcel Gallant (Connections Productions) et Gilles Doiron (Botsford Media) qui ont produit de nombreuses œuvres télévisées, Garde partagée figure parmi les plus imposantes avec un budget d’environ 3 millions $. La première saison de Garde partagée sera diffusée sur Unis TV en septembre 2022.