Des auteurs et exposants enchantés par le Salon du livre de Dieppe

Marqué par de belles retrouvailles avec les lecteurs, le 31e Salon du livre de Dieppe a connu un bon achalandage compte tenu des soubresauts de la situation sanitaire. La directrice de l’événement, Liette Paulin LeBlanc, estime qu’entre 1500 et 2000 personnes ont franchi les portes du Centre des arts et de la culture de Dieppe du 21 au 24 octobre.

Le salon a été achalandé durant le week-end tandis que jeudi et vendredi ont été des journées plutôt tranquilles étant donné qu’aucune visite scolaire n’a eu lieu, mentionne Liette Paulin LeBlanc.

«Nous avons été très occupés. Ce matin, on avait un spectacle avec les enfants et il y avait au moins une cinquantaine de personnes. C’est quand même une belle présence en temps de pandémie. Hier soir, le spectacle de Patsy Gallant était presque salle comble», a déclaré Liette Paulin LeBlanc, en entrevue dimanche.

Les organisateurs ont présenté des activités pour tous les goûts. Certaines animations ont été plus courues que d’autres.

«Il y a certaines activités où il y avait moins de gens, mais au moins nous étions là. Même s’il y avait moins de gens en salle, il peut y avoir un beau visionnement en ligne.»

Édith Bourget a présenté sa conférence, samedi midi, devant une salle pratiquement vide. Elle ne s’en formalise pas trop puisque sa conférence a été captée pour être retransmise sur la page Facebook du salon.

Si certains auteurs se sont désistés en raison de la situation sanitaire, l’auteure jeunesse d’Edmundston tenait à participer au Salon de Dieppe. Elle dit avoir vécu une expérience formidable.

«Ça fait tellement longtemps qu’on n’a pas vu de gens. Ce dont je m’ennuyais le plus, c’était le rire des enfants et les petites paroles.»

«Je peux dire qu’à Dieppe, il y a eu des enfants. Samedi, à tous les trois pieds, il y avait une famille et on voyait qu’elles étaient vraiment intéressées.»

Le salon lui a permis de présenter ses nouveautés, ce qu’elle n’avait pas fait depuis longtemps.

Annie Bourdages, propriétaire de la Librairie la Grande Ourse, est heureuse de cette rencontre autour du livre. Elle estime que la fréquentation a été bonne et que les ventes se maintiennent par rapport à 2020.

«Il y a plus de public adulte, c’est plus familial. Il y a eu beaucoup de visiteurs qui fréquentent déjà le centre des arts. Depuis qu’on fait ça ici, c’est juste du positif. Il y a plein de choses tout autour et on est dans le centre de Dieppe.»

Certaines animations jeunesse ont dû être déplacées ou présentées en format virtuel en raison des mesures sanitaires coupe-circuit n’autorisant plus la présence d’auteurs dans les bibliothèques publiques de la région de Dieppe.

Quant aux activités du salon qui se sont déroulées à Fredericton, il était encore trop tôt, dimanche, pour faire le bilan, a indiqué la directrice.

Les éditeurs satisfaits

«Malgré ce contexte-là où on a moins d’auteurs qui ont participé, ç’a été de bonnes ventes et un bon achalandage dans les circonstances. Nous on est satisfait dans ce sens. Ce n’est pas une année record, on s’entend, mais les visites qu’on a eues et les échanges, c’était très intéressant», a affirmé Francis Sonier des Éditions de la Francophonie.

Jacques Ouellet des Éditions La Grande Marée a constaté une légère hausse de l’achalandage.

«On sent une certaine nervosité quand même, surtout des personnes d’un certain âge qu’on ne voit presque pas. Habituellement dans les salons ordinaires, on avait plus de personnes âgées qui venaient nous voir.»

Des auteurs ont renoncé au salon en raison de la situation sanitaire et des mesures coupe-circuit qui se sont prolongées. Au stand de la Grande Marée, seulement trois des huit auteurs prévus ont accepté l’invitation. Aux Éditions de la Francophonie, ce sont dix des 20 auteurs invités qui étaient présents.

Marie Cadieux des Éditions Bouton d’or Acadie croit que la fréquentation était peut-être un peu moins élevée qu’en 2020, entraînant ainsi une diminution des ventes.

«Il faut tenir compte de tous les soubresauts qui ont entouré ça. Je trouve admirable que ça ait lieu. On a besoin de ces moments et le lectorat aussi. Par ailleurs, les activités, je pense, ont été assez bien suivies. Les auteurs étaient contents. Il y a une belle variété. Au petit déjeuner anniversaire, la salle était comble.»

Tous les exposants interviewés sont plutôt favorables à ce que le salon demeure au CACD, même advenant un retour à la normale. Certains intervenants proposent même de réaménager le salon afin de le doter de plus d’espace et de l’étendre dans d’autres lieux à la Place 1604.

«On peut rêver parce qu’il y a quelque chose de très chouette à être dans un centre-ville. Il faudrait trouver une façon de l’étendre. J’aimerais aussi voir des activités dans Moncton», a exprimé Marie Cadieux.

Liette Paulin LeBlanc ajoute que le comité organisateur y songe sérieusement et qu’il y a de fortes chances que le salon se poursuive à la Place 1604 dans les années futures.