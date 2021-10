L’humoriste Simon Gouache ne joue pas de personnage lorsqu’il monte sur scène

Simon Gouache débarque en Acadie avec son deuxième spectacle solo Une belle soirée. Fortement influencé par le stand-up américain, l’humoriste québécois raconte les expériences de vie d’un homme dans la mi-trentaine, sans artifice et avec une bonne dose d’autodérision.

Si pendant quelques années, il a travaillé dans le domaine de la publicité, aujourd’hui, il ne se verrait pas faire autre chose que de l’humour.

«Je dis souvent moi l’humour c’est ce que je ferais dans mes temps libres», déclare en entrevue Simon Gouache.

Le public acadien a notamment fait sa connaissance lors des spectacles de Louis José Houde pour lesquels il assurait la première partie. C’est la première fois qu’il offre un spectacle complet au Nouveau-Brunswick.

«C’est une date que j’ai encerclée dans le calendrier parce qu’en tant qu’humoriste, on se met des petits défis. De sortir du Québec avec mon humour, c’est quelque chose que j’avais envie vraiment de faire. C’est quelque chose qui me rend fier de savoir qu’il n’y a pas juste les gens qui habitent sur le plateau (quartier de Montréal) qui ont envie de me voir faire de l’humour. […]. Je suis sur la pointe des pieds, j’ai tellement hâte. C’est excitant.»

Adepte du stand-up dans sa forme classique, Simon Gouache ne joue pas de personnage lorsqu’il monte sur scène. Il se base avant tout sur l’aspect comique d’un point de vue ou d’une observation. Pour la création de ce deuxième spectacle, il s’est inspiré de ses expériences personnelles et professionnelles et de son environnement. Depuis le succès de son numéro sur le crossfit qui est devenu viral, sa vie personnelle et professionnelle a changé.

«C’est un gars dans la mi-trentaine qui vit avec l’anxiété depuis longtemps dans sa vie et qui vit beaucoup de changements et qui démêle ça un peu devant les gens qui vont soit se reconnaître ou reconnaître des gens qu’ils connaissent.»

Il explore une foule de thèmes tels que les technologies, la trentaine, l’anxiété… Simon Gouache doit son succès surtout au bouche-à-oreille et à l’expérience des spectateurs, n’étant pas beaucoup à la télévision, à la radio ou encore sur les médias sociaux. Il privilégie donc la scène. Vers la fin de la tournée de son premier spectacle, il s’est mis à travailler sur le second pour ne pas faire attendre son public.

«J’ai travaillé fort sur ce spectacle-là qui est sorti en novembre 2019 quatre mois avant que tout s’arrête (en raison de la pandémie). Je l’ai travaillé pendant longtemps pour faire quelques représentations et après ça être en congé forcé pendant 20 mois, donc ça fait vraiment du bien de le retrouver.»

Il a une technique un peu particulière puisqu’il n’écrit pas ses numéros, préférant construire le scénario de son spectacle dans sa tête pour ensuite essayer les gags devant le public.

«Pour être honnête, ce n’est pas moi qui décide du sujet. Si le public ne rit pas, je ne m’acharne pas d’en parler. […] Souvent je vais penser à quelque chose et là, je vais me mettre à réfléchir là-dessus, à trouver des gags et je me dis que si dans une semaine je l’ai oublié c’est parce que ça n’en valait pas la peine.»

Le rôle de l’humour

Pendant la création de son spectacle, il a réfléchi au rôle de l’humoriste. Et si c’était tout simplement de permettre aux gens de passer une belle soirée, d’où le titre de son spectacle. Il note qu’il n’a aucun contrôle sur l’effet qu’il provoque. La seule chose qu’il maîtrise c’est le contenu de son spectacle.

«Y a des gens qui viennent à mon spectacle pour oublier leur journée, y’ a des gens qui viennent juste pour rire, d’autres qui ont un premier rendez-vous amoureux. Le seul contrôle que j’ai, c’est de tout donner ce que j’ai, de travailler fort, d’être original, d’être prêt chaque soir pour que les gens passent une belle soirée. Le reste, ça leur appartient. Mon but est de trouver une idée originale pour faire rire et si cette idée-là en plus commence une réflexion, tant mieux. Moi c’est pas le rôle que je me donne.»

Simon Gouache n’est pas le genre d’humoriste qui cherche à choquer ou à provoquer. Il note toutefois que les susceptibilités à l’égard de certains sujets peuvent parfois être assez intenses et que les mentalités changent. Récemment il a fait un numéro sur l’intolérance au gluten, à ses yeux anodin, mais qui pourtant a provoqué une vive réaction chez un groupe d’intolérants au gluten. Il n’a pas encore de réponse claire sur cette question de limite en humour.

«Je ne m’en fais pas avec ça. Est-ce qu’il y a certains sujets que je vais volontairement éviter parce que j’ai l’impression que mon opinion sur ce sujet-là ne plairait pas à beaucoup de gens, ma réponse est oui, mais c’est ma décision à moi.»

Simon Gouache présente son spectacle Une belle soirée au Théâtre Capitol à Moncton, le 27 octobre et au Centre culturel de Caraquet, le 28 octobre.