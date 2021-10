Nathalie Doucet revient au bercail pour relever de grands défis

La coach vocale de renom Nathalie Doucet revient s’établir en Amérique du Nord pour relever de nouveaux défis dans une maison d’opéra prestigieuse du Michigan.

Après une carrière bien remplie comme répétitrice d’opéra et coach vocal en Europe, la pianiste Nathalie Doucet traverse à nouveau l’Atlantique pour devenir la nouvelle chef de musique au Michigan Opera Theatre à Détroit. Elle s’occupera de tous les aspects musicaux en arrière-scène.

«Je coache les chanteurs. Je joue les répétitions, je suis assistante à la direction d’orchestre, j’aide aussi avec le choix des chanteurs. Je serai chef du programme pour l’atelier d’opéra pour les jeunes chanteurs après la maîtrise», a expliqué Nathalie Doucet au cours d’un entretien depuis sa nouvelle résidence à Détroit.

Elle a déménagé à Détroit il y a un peu plus d’une semaine. L’artiste native de Bathurst a vécu pendant 12 ans aux Pays-Bas où elle a travaillé, entre autres, comme professeure au Conservatoire d’Amsterdam. Celle qui parle plusieurs langues, dont le Néerlandais, songeait depuis un certain temps à faire un retour en Amérique du Nord.

«En Europe, c’est bien, mais à un moment donné on s’ennuie et on veut revenir près de notre patelin. Je m’ennuyais de la vie en Amérique du Nord et je commençais à me poser des questions sur mon futur», a-t-elle raconté.

C’est en travaillant avec la chanteuse de renommée mondiale Christine Goerke (maintenant directrice associée au Michigan Opera Theatre) que le projet de retour vers l’Amérique a commencé à germer. En fait, la maison d’opéra a créé ce nouveau poste de chef de musique spécialement pour Nathalie Doucet.

«C’est super bien. C’est une belle compagnie, une belle maison. Avant de déménager en Europe, j’étais dans une maison d’opéra aux États-Unis. Je reviens un peu chez moi dans le sens que c’est quelque chose que je connais bien, c’est quelque chose où je me trouve bien», a poursuivi Nathalie Doucet qui a toujours bien connecté avec la culture américaine.

Dans le cadre de ce nouveau poste, elle aura à créer un programme pour les jeunes chanteurs, une tâche qu’elle a très hâte d’entreprendre.

«C’est de créer un programme plus élaboré pour entraîner la prochaine génération de chanteurs d’opéra. C’est ma passion depuis toujours de travailler avec des chanteurs qui sont entre la maîtrise et les premiers pas sur la grande scène, entre la vie étudiante et professionnelle.»

Nathalie Doucet souligne que le répertoire du Michigan Opera Theatre est diversifié, mettant en vedette des chanteurs de grande renommée.

«Par exemple, cette année on a La Bohème qui est très traditionnel, mais aussi on a un opéra qui s’appelle Malcolm X qui porte sur la vie de Malcolm X.»

C’est aussi la maison d’opéra principale de la région des Grands Lacs avec deux directeurs artistiques de renom, souligne l’Acadienne.

«C’est une maison engagée dans la communauté du Michigan. On se sent en famille. Pour moi, je me sens comme si c’est un moment historique dans l’histoire de la compagnie donc c’est excitant de faire partie de cette chose-là.»

Au-delà de son importante histoire dans le domaine de l’automobile, la ville de Détroit qui est située tout près de la frontière canadienne est riche en vie sportive et artistique, note Nathalie Doucet. Celle-ci a fait des recherches avant d’accepter ce poste.

«C’est une communauté qui commence à vibrer, surtout dans les arts. Il y a beaucoup de choses artistiques dans la région et ça m’excite beaucoup de faire quelque chose de nouveau dans une place différente et puis je suis un peu plus proche du Canada.»

Après avoir vécu 12 années aux Pays-Bas, elle a le sentiment de vivre en quelque sorte un choc culturel en marche arrière.

«En Europe, surtout aux Pays-Bas, tout est très petit. Les magasins sont petits. On arrive aux États-Unis et on va au supermarché, c’est énorme. Je me sentais vraiment dépaysée. C’est complètement différent sur le plan culturel aussi», a-t-elle ajouté.