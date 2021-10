Salebarbes: des joyeux lurons qui savent faire la fête

Dans une franche convivialité et un spectacle haut en énergie, Salebarbes a conquis la foule au Théâtre Capitol à Moncton, mardi soir. Plus de 750 spectateurs se sont déplacés pour ce concert avec une apparition surprise de Lisa LeBlanc dans une prestation éclatante.

L’émotion était palpable pendant la soirée, tellement les spectateurs étaient ravis de se retrouver en salle afin d’assister au concert de Salebarbes qui a été reporté à quatre reprises depuis le début de la pandémie.

«C’était vraiment bien. Ça fait deux ans qu’on attend. J’adore la musique, l’énergie qu’ils ont ensemble. Tout était fantastique. Ça me rend heureuse parce que j’aime beaucoup voir des spectacles», a exprimé une spectatrice, Jocelyne Mallet, à l’issue du concert salué par une vibrante ovation.

«C’était excellent du début à la fin», a mentionné une autre spectatrice.

Le quintette d’inspiration cajun à la joie de vivre communicative a fait un survol de ses deux albums, incluant des réinterprétations de chansons du répertoire louisianais et des compositions originales. Tour à tour, chacun des membres chante, s’échange les instruments, et ce, dans une belle complicité qui se ressent sur la scène. Ponctué par de nombreuses acclamations du public, le groupe a enflammé la scène. Les gens ont chanté et dansé. La formation qui a le don de «laisser le bon temps rouler» a répondu largement aux attentes du public.

«C’était extraordinaire. Les harmonies entre les voix, c’est une belle énergie et une belle camaraderie entre les gars. L’humanité qui ressort chez les gars c’est très touchant et le professionnalisme», a commenté Anita Belliveau.

Si certaines personnes sont encore un peu hésitantes à franchir les portes d’une salle de spectacle, Lucie Babineau confie avoir passé une très belle soirée. «On est toujours hésitant, mais on a pris le risque et c’est un beau risque», a-t-elle commenté.

Il faut dire que toutes les mesures sanitaires incluant le contrôle vaccinal et le port du masque ont été respectées.

Il y a longtemps que Salebarbes espérait monter sur la scène du Capitol. Jean-François Breau, Kevin McIntyre, George Belliveau, Éloi et Jonathan Painchaud étaient visiblement heureux de reprendre cette tournée en Acadie.

«Il y a une fébrilité supplémentaire lorsqu’on joue devant la famille et les amis. On est bien fier d’être avec vous autres. C’est émouvant d’être ici ce soir», a déclaré Jean-François Breau.

Le groupe Salebarbes en spectacle au Théâtre Capitol. – Acadie Nouvelle: Sylvie Mousseau Lisa LeBlanc avec George Belliveau et Éloi Painchaud du groupe Salebarbes sur la scène du Capitol. – Acadie Nouvelle: Sylvie Mousseau Lisa LeBlanc avec Jean-François Breau et Éloi Painchaud du groupe Salebarbes sur la scène du Capitol. – Acadie Nouvelle: Sylvie Mousseau

Salebarbes c’est aussi cinq formidables conteurs.

«Habituellement, on n’est pas trop nerveux, mais ce soir on est un peu nerveux. C’est la première fois que toute ma famille est là», a affirmé celui que l’on surnomme affectueusement le prince du country acadien. George Belliveau a entamé par la suite la chanson Good Lord inspirée de sa vie à Pré-d’en-haut.

Mélange d’humour, de bonne musique festive, d’harmonies et d’accents des quatre coins de l’Acadie, voilà un peu à quoi nous convie Salebarbes. Les frères Painchaud ont justement présenté les différents accents que l’on retrouve aux Îles-de-la-Madeleine avant de chanter Gagner sa vie aux îles. Pour couronner le tout, Lisa LeBlanc a rejoint le groupe, le temps d’interpréter Bosco Stomp dans une prestation endiablée. La fête était résolument bien entamée.

«On ne pouvait pas venir ici au Capitol sans accueillir une de nos grandes amies: Lisa LeBlanc», ont-il souligné.

Le spectacle a offert aussi des moments un peu plus calmes et épurés où les cinq musiciens autour d’un seul micro ont chanté, s’accompagnant seulement avec quelques instruments.

«Quand on va à la télé nationale puis qu’on dit qu’on parle de notre monde en Acadie, c’est de vous autres qu’on parle», a lancé Éloi Painchaud.

À la fin du concert, la foule ne voulait plus les laisser partir, les réclamant sur scène pour un dernier numéro dans une finale émouvante.

Salebarbes poursuit sa tournée au Nouveau-Brunswick. Le groupe est en spectacle le 27 octobre au Théâtre Louis Vermeersch à Saint-Jean, le 28 octobre au Théâtre Bernard-Poirier à Fredericton, le 29 octobre au Théâtre du Monument-Lefebvre à Memramcook et le 30 octobre au Carrefour Beausoleil à Miramichi.