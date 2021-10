Une artiste d’Edmundston fait fureur avec ses cartes de souhaits

Tout a commencé avec une passion pour l’aquarelle et une carte de la Fête des mères, mais Sophie Pelletier a rapidement transformé son passe-temps en une véritable petite entreprise.

«Les Cartes Sophie» célèbrera son deuxième anniversaire en novembre prochain. Lorsqu’elle a commencé à peindre des cartes pour ses proches, l’artiste autodidacte en aquarelle, photographie et design a rapidement compris que ses œuvres avaient le potentiel de toucher beaucoup plus de gens.

«Ç’a commencé à mon ancien emploi. Les soirs, après les grosses journées de travail, j’arrivais à la maison et je faisais de la peinture à l’aquarelle. Un moment donné, mes amis, ma famille, etc., ont vu ce que je faisais et m’ont demandé si j’étais capable de faire une carte de souhait», raconte Sophie Pelletier.

«Je voulais faire quelque chose d’unique que je pouvais offrir à mes proches et à mes amis et c’est de là que j’ai commencé à avoir des demandes pour toutes sortes d’occasions», poursuit-elle.

Le développement de l’entreprise de Mme Pelletier est aussi né de son désir de répandre l’amour dans sa communauté.

«Je me suis toujours dit que chaque personne a un but dans la vie. Moi, ç’a tout le temps été de répandre l’amour. C’est là que j’ai vu que j’étais capable de répandre l’amour de cette façon-là», confie-t-elle.

«La création de mes œuvres, c’est toujours intuitif. C’est toujours de l’imagination et ce sont des œuvres de cœur.»

En 2019, l’artiste quitte son emploi de l’époque et tente sa chance dans un marché d’artisans. En deux jours, la jeune femme d’Edmundston vend ses 100 premières cartes.

«C’est là que j’ai réalisé qu’il y avait un potentiel. Ça m’a donné le goût de continuer et de développer ma petite entreprise. C’est devenu une entreprise grandissante.»

Ce qu’elle considère avant tout comme des œuvres d’art à l’aquarelle, est une façon pour Sophie Pelletier d’offrir une alternative unique et différente des cartes de souhaits de grands magasins.

«L’idée, vraiment, c’est de le voir comme une petite œuvre d’art que tu peux encadrer. Souvent, quand on reçoit des cartes de souhaits, on les prend et on les met soit dans un panier, dans notre table de nuit, ou on les jette. De cette façon, ç’a un côté écologique, car c’est quelque chose que tu peux avoir plus longtemps.»

«En plus, avec l’aquarelle, c’est pratiquement impossible de faire deux fois la même œuvre d’art.»

Alors qu’au départ, elle ne faisait que des cartes à la main, Sophie Pelletier a récemment fait l’acquisition d’une imprimante afin de faire l’impression de certaines de ses œuvres.

Celles-ci se retrouveront à divers endroits d’Edmundston.

«Au départ, je voulais seulement faire mes originaux, mais je me suis rendue compte qu’il y avait vraiment une demande pour du matériel imprimé. C’est certain que c’est moins dispendieux aussi pour les gens qui veulent se procurer les cartes», explique Mme Pelletier.

«C’est important pour moi de faire mon produit de A à Z. Je fais la conception, je peins ma carte, je la scanne, je l’imprime et je les signe toutes à la main», ajoute-t-elle.

Bien qu’elle n’en soit qu’à ses débuts avec l’impression de ses cartes, cette dernière a bon espoir qu’elle connaîtra du succès.

«Je ne fais que commencer avec les versions imprimées, mais je vais voir cette année ce que ça va apporter. Ma collection n’est pas encore sortie et j’ai déjà des ventes alors je me dis que ça va bien fonctionner.»

Depuis le début de son aventure, Mme Pelletier dit avoir vendu environ 1000 cartes/oeuvres.

Sophie Pelletier lancera également un site web (www.lescartessophie.com) au mois de novembre.

D’ici là, les gens qui voudront se procurer des cartes Sophie, peuvent se rendre sur ses pages Facebook (Les Cartes Sophie), Instagram (@visualartbysophie) ou la contacter par courriel (lescartessophie@gmail.com).