Memramcook: Chris LeBlanc enterrera une capsule temporelle sur l’Acadie

Pendant très longtemps, Chris LeBlanc s’est baladé avec sa caméra partout où il allait afin de capter des événements de toutes sortes dans le but de documenter la vie en Acadie. Afin de marquer l’histoire, le cinéaste se prépare à mettre en terre une capsule temporelle à Memramcook pour le futur.

Déjà, à l’époque de la série de science-fiction C.H.E.P.A, les créateurs rêvaient à cette idée de capsule de temps. D’ailleurs, l’acronyme C.H.E.P.A. signifie Capsule d’histoire enterrée pour l’avenir.

Au début de chaque épisode, une personne du futur découvrait une capsule de temps dans laquelle il y avait un petit poste de télévision pour visionner la série.

«En 1985, drette là, j’ai commencé à utiliser ma caméra comme un ‘‘time vacuum’’ (vide temporel) puis avec ça, j’emmagasinais mes expériences, mes désirs et ma fascination pour le spectacle aléatoire qui est la vie ici en Acadie. Un vidéaste est toujours à observer, il ne joue pas le jeu, il est comme un ‘‘outsider’’ (étranger) un peu comme le joker qui est la seule carte dans un paquet de 53 cartes qui joue son propre jeu. C’est l’aboutissement du projet qu’on a conçu à 22 ans avec C.H.E.P.A., soit l’idée d’enterrer une capsule historique pour l’avenir», a déclaré Chris LeBlanc.

Imaginons que dans une centaine d’années d’ici, des gens trouvent ce coffre enterré dans le sous-sol du Monument-Lefebvre à Memramcook.

Ils découvriront alors 500 heures d’images filmées par Chris LeBlanc, une collection d’ouvrages publiés à la fin du siècle dernier ainsi que des photos et quelques autres objets artistiques de cette époque de fin de millénaire. Il y avait alors un essor culturel, mentionne le cinéaste.

Le cinéaste memramcookien qui habite Tracadie où il travaille aussi comme projectionniste à temps partiel a oeuvré pendant plusieurs années sur ce projet de capsule.

«J’ai toujours ressenti cette urgence de filmer ces choses-là, de filmer mes amis, ma vie, ma famille, d’interviewer mes grands-parents par exemple. C’était carrément une préoccupation. Je sentais que c’était important ce qui se passait ici en Acadie.»

Il a numérisé ses cassettes VHS pour ensuite les cataloguer dans différentes catégories avec une description de chaque clip.

«Un véritable travail de moine.»

On y retrouve des archives visuelles sur la vie culturelle, la vie politique, l’architecture, la nature… Il précise que ces images couvrent la dernière génération analogique en plus de documenter la venue de l’ère numérique. Il a archivé le tout sur disque (format de DVD développé par l’armée américaine) qui est censé survivre aux intempéries, à la chaleur et au froid.

À quelques jours de la mise en terre, Chris LeBlanc souligne qu’il réalise le projet d’une vie. Il se sent fébrile et surtout libéré.

S’il a choisi le sous-sol du Monument-Lefebvre, c’est que l’endroit lui semble tout désigné pour y enfouir un trésor acadien.

«Pour moi, Memramcook c’est le berceau de l’Acadie et c’est là où j’ai vu mon premier film et que mon rapport avec le cinéma a commencé. C’est une butte, la Butte à Pétard, un peu comme le rocher de Gibraltar de l’Acadie. Si jamais la Petitcodiac décide d’être marabout, le Monument-Lefebvre sera encore là.»

La capsule temporelle sera enterrée le 31 octobre à minuit (dans la nuit de samedi à dimanche). Le Monument-Lefebvre organise des activités pour la fête de l’Halloween, samedi, dont un spectacle d’Art Richard.

Chris LeBlanc exposera son coffre de midi à 16h et il invite les enfants costumés à venir se faire prendre en photo et à faire partie de l’histoire. Il espère ainsi intégrer des photographies dans son coffre et qui sait, peut-être d’autres objets mystérieux.

«J’invite le destin à interagir», a-t-il ajouté.

Chris LeBlanc a réalisé plusieurs œuvres cinématographiques, dont les plus récents vidéoclips de Sandra Le Couteur.