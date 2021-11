Exposition à la Galerie 12: variations autour de la nature

Quatre créateurs avec des approches singulières plongent dans des thématiques liées à la nature. Voilà ce que propose le quatuor d’artistes visuels Nancy Schofield, Roméo Savoie, Marc Blanchard et Alex Schofield dans leur nouvelle exposition à la Galerie 12 à Moncton.

C’est la troisième fois que ces quatre créateurs présentent une exposition commune. Si les techniques et les démarches diffèrent d’un artiste à l’autre, il reste que chacun explore la nature à sa façon. Photographies, peintures, collages, tableaux en reliefs, œuvres sur tissus sont rassemblés dans cette collection variée.

Cette exposition offre aussi la chance de voir de nouvelles œuvres de l’artiste de renom Roméo Savoie. La série de dix petites peintures contemporaines est installée dans une gradation allant de la plus sombre à la plus lumineuse.

À cela s’ajoute un grand tableau né d’une collaboration entre Roméo Savoie et Nancy Schofield. Celle-ci a choisi 17 peintures sur papier de l’artiste pour ensuite les assembler et les coller sur un grand panneau de bois. Entre les œuvres, elle a appliqué de la peinture. Elle voulait ainsi rendre hommage à son ami et artiste qui ne peint presque plus. Il s’adonne surtout au dessin.

Pour sa part, Nancy Schofield propose une nouvelle série de tableaux sur la civilisation maya.

«J’ai découvert qu’il y a beaucoup de choses que je veux dire sur le sujet. J’ai toujours eu une curiosité envers les Mayas. Leur début, leur disparition et le fait qu’ils étaient tellement puissants et avancés», a expliqué l’artiste.

À ses peintures, elle intègre divers matériaux comme du métal, des bulbes de tulipe, des pétales de fleurs, des capsules, donnant ainsi du relief et des textures à ses œuvres. Sa fille Alex Schofield présente une collection d’oeuvres sur lin et sur coton. Elle utilise plusieurs techniques à l’aiguille comme la broderie. Ses pièces remplies d’images reflètent ses préoccupations écologiques, féministes, philosophiques et politiques.

La nouvelle série d’oeuvres photographiques de Marc Blanchard se présente comme des moments de rêve en nature. Il ne cherche pas à documenter les lieux, mais plutôt à capter les émotions des endroits. Ses photos ressemblent à des peintures abstraites. Il s’intéresse aux thématiques du vestige et du mouvement. L’eau, les vestiges d’un quai à Barachois et les champs à Beaumont constituent ses principales sources d’inspiration.

«C’est un peu l’idée de mouvement. Ce n’est pas juste le mouvement de la nature, c’est mon mouvement à moi aussi. C’est moi qui ai bougé de différentes façons. Des fois, c’est l’eau qui bouge.»

Ses œuvres intrigantes suscitent la curiosité et des interrogations.

«J’essaie tout le temps de capter quelque chose. Ça m’apporte comme dans un autre monde. On se demande ce qui se passe et quelle est la réalité, comme avec les lignes noires, on ne sait pas où ça commence et où ça finit.»

Intitulée simplement Oeuvres récentes, l’exposition est en montre à la Galerie 12 au Centre culturel Aberdeen à Moncton jusqu’au 10 novembre.