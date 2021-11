Le programme musical Sistema souhaite rejoindre 10 000 enfants

Les responsables du programme d’éducation à la musique orchestrale, Sistema, se donnent le projet ambitieux de rejoindre 10 000 enfants du Nouveau-Brunswick au cours des 15 prochaines années.

La nouvelle vision de ce programme musical accessible qui repose sur les valeurs d’inclusion, d’intensité et de l’excellence a été dévoilée, lundi, au Centre Wesleyan à Moncton en présence de nombreux partenaires de la campagne. Les musiciens de l’Orchestre des jeunes de Moncton, dirigés par maestro Antonio Delgado, ont profité de l’occasion pour offrir quelques prestations, dont une avec George Paul, ambassadeur culturel de la nation Mi’kmaq.

Le président de la campagne 10 000 enfants, Robert Moreau, souhaite que cette nouvelle initiative touche toute une génération de jeunes dans la province. Pour atteindre leur objectif de 10 000 enfants, ils auront besoin de 12 millions $. À ce jour, le secteur privé s’est engagé à verser 6,2 millions $. Le programme Sistema est entièrement gratuit pour les enfants qui y participent.

Lancé par l’Orchestre des jeunes du Nouveau-Brunswick en 2009, avec seulement 50 élèves, le programme Sistema dessert aujourd’hui 1000 élèves dans neuf communautés. Les enfants s’engagent dans ce programme à raison de trois heures après l’école, cinq jours par semaine.

Le professeur et gérant de l’Orchestre des jeunes de Moncton, Allain Arseneau, admet qu’il s’agit d’un engagement important de la part des enfants, mais l’impact est immense. Le programme contribue notamment à la relève de la musique orchestrale dans la province. Le professeur et bassoniste se réjouit de voir des jeunes du programme poursuivre leurs études en musique à l’université. La plupart des musiciens de l’Orchestre des jeunes de Moncton sont passés par le programme Sistema.

«Moi quand j’ai gradué à l’école secondaire, je jouais du basson et il n’y avait pas beaucoup de bassonistes et là, dans le programme, je crois qu’on est presque 15. Alors dans un autre cinq ans ou dix ans, la musique orchestrale va doubler ou tripler», a déclaré Allain Arseneau.

Au-delà de la musique, Sistema est aussi un instrument de changement social. Sans cette initiative, la majorité des enfants n’auraient probablement pas les moyens de suivre des leçons privées de musique et d’acquérir un instrument en raison de leur statut socio-économique.

Le père d’une élève a soutenu que ce programme a permis à sa fille d’ouvrir ses horizons musicaux en plus d’enrichir sa vie sociale.

Des musiciens de l’Orchestre des jeunes de Moncton lors du lancement de la campagne 10 000 enfants de Sistema NB. – Acadie Nouvelle: Sylvie Mousseau George Paul en prestation avec l’Orchestre des jeunes de Moncton dirigé par le chef Antonio Delgado. – Acadie Nouvelle: Sylvie Mousseau Le président de la campagne Robert Moreau. – Acadie Nouvelle: Sylvie Mousseau Le président directeur général de l’OJNB, Ken MacLeod et la directrice générale du District scolaire francophone Sud, Monique Boudreau. – Acadie Nouvelle: Sylvie Mousseau

Sortir certains enfants de la rue

La directrice générale du District scolaire francophone Sud, Monique Boudreau, constate l’influence positive de ce programme sur les enfants. Pour certains, cela contribue à les sortir de la rue.

Selon Mme Boudreau, leur engagement dans Sistema a un impact sur leur niveau de concentration, de discipline et d’empathie ainsi que leur comportement à l’école. Elle reçoit régulièrement des témoignages de directeurs d’école et d’enseignants.

«Il peut réellement y avoir un impact à long terme, même sur une pleine génération de sortir du cycle de la pauvreté également. Ils réussissent mieux à l’école.»

Ils ne deviendront peut-être pas tous des musiciens, mais le programme leur permet d’être guidés vers de meilleurs chemins, note-t-elle. Le District scolaire francophone Sud compte deux centres, à Moncton et Richibucto.

«C’est un engagement pour les parents et les jeunes. Les premières années on a des jeunes qui ne vont pas rester dans le programme, mais on a quand même une grande majorité qui demeure dans le programme et qui continue année après année.»

Si les activités ont été suspendues en raison de la pandémie l’année dernière, aussitôt que cela a été possible, Sistema a été un des premiers programmes à reprendre en raison de son importance sociale, a fait savoir la directrice.

Le président et directeur général de l’OJNB, Ken MacLeod, souhaite ardemment rejoindre un plus grand nombre de jeunes.

«Trop d’enfants sont laissés-pour-compte. Sistema crée des changements sociaux. Les enfants comprennent ainsi qu’ils sont capables de faire des choses et ils réalisent leur plein potentiel. Tous nos enfants ont du potentiel, mais ils n’ont pas tous accès aux mêmes possibilités», a soulevé Ken MacLeod.

Le plan de Sistema NB vise à doubler la participation des enfants de façon quotidienne. Il comprend l’ouverture de cinq nouveaux centres dans la province, de deux centres satellites, l’ajout de deux orchestres de jeunes régionaux et un nouveau programme en milieu scolaire.