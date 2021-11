Le collectif Geomatrix joue avec le feu

Autant les flammes suscitent la crainte, autant elles émerveillent. Cette fascination pour le feu a poussé le collectif Geomatrix à apprivoiser l’intouchable en offrant des spectacles hauts en couleur et en énergie.

Le collectif d’artistes du feu du Nouveau-Brunswick propose un extrait de son spectacle Re-connection à la FrancoFête en Acadie. Les quatre artistes qui maîtrisent l’art du feu se sont déjà produits à quelques événements, dont le Festival Inspire cet été.

Le groupe qui rassemble Michelle Maillet, Kathlene MacLean, Ricky LeBlanc et Tobi Gauvin existe depuis 2018. Pour ces artistes du cirque, le feu est l’élément suprême qui nourrit à la fois le mystère, la puissance et le merveilleux.

«La première fois que j’ai assisté à un spectacle de feu, je n’avais jamais vu de quoi de même. Le feu c’est émerveillant et on se demande comment ils font ça. On dirait que c’est comme de la magie quand tu vois un spectacle de feu. Ça réveille ton enfant intérieur», a mentionné Michelle Maillet.

Le feu bouge, il réchauffe, il éclaire, mais il peut aussi être dangereux. Michelle Maillet de Cocagne qui enseigne et pratique différentes disciplines aériennes depuis 2014 raconte que c’est à travers le laboratoire de cirque organisé par Circus Stella qu’elle a apprivoisé les flammes.

«Je faisais déjà beaucoup de manipulation d’objets, mais je ne faisais pas nécessairement du feu. J’en avais fait un peu, mais je n’étais pas vraiment confortable. Je ne connaissais pas tout le processus pour le faire de façon sécuritaire. Avec ce lab, j’ai pu me mettre plus confortable», a-t-elle raconté.

C’est aussi dans ces laboratoires de cirque que les artistes se sont rencontrés et ont eu envie de créer des numéros ensemble. Geomatrix se distingue par la singularité des accessoires qu’il utilise en spectacle. Fabriqués spécialement pour le groupe, les accessoires ont souvent des formes géométriques.

«Ce qui nous définit et la raison pour laquelle on s’appelle Geomatrix c’est qu’on a beaucoup d’accessoires faits par mon mari qui est dans le groupe, ils sont uniques. On incorpore des formes géométriques.»

Les ennemis numéro un des artistes du feu

Les artistes créent leurs numéros sur des musiques qui les inspirent. Le grand défi des artistes du feu est la météo. Comme ils présentent leur spectacle à l’extérieur, Dame Nature doit être de leur côté. Le vent et la pluie sont les ennemis numéro un des artistes du feu.

Leur nouveau spectacle Re-connection est inspiré par la dernière année de pandémie forçant les gens à s’isoler. Il est temps maintenant de se connecter à nouveau, souligne l’artiste.

«On a voulu inspirer le monde à créer et à se rassembler.»

Pour Michelle Maillet, le cirque est en quelque sorte une boîte magique qui s’ouvre sur un monde de possibilités.

«Tout est possible. C’est continuellement en développement. Il n’y a rien de trop bizarre pour le cirque. C’est comme un livre ouvert. C’est ça qui m’émerveille dans le cirque. Je suis continuellement en train d’explorer toutes sortes de disciplines du cirque. C’est inspirant et c’est le fun», a-t-elle exprimé.

Repoussant souvent les frontières de l’imaginaire, le cirque fait appel à plusieurs formes d’art: la musique, le théâtre, la danse, l’acrobatie, l’humour, l’animation de rue, rappelle l’artiste. Dans son spectacle, le collectif joue et danse avec le feu en offrant une variété de prouesses spectaculaires.

En bref…

Geomatrix présente son extrait de spectacle le mercredi 3 novembre à l’extérieur du Centre des arts et de la culture de Dieppe.

Lors de cette série de vitrines, de 19h à 21h30, on propose aussi d’aller à la rencontre de l’humoriste acadien Yves Doucet, de l’ensemble jazz Pulsart Trio, de l’univers hip-hop électronique de l’incomparable Shawn Jobin et du mélange de sonorités hip-hop, soul et pop de Miro, lauréat du Prix RADARTS/ Rideau.

Shawn Jobin et Miro viennent de lancer de nouveaux albums cet automne. C’est donc l’occasion de découvrir leur nouveau matériel.