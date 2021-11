Maggie Savoie dévoile les couleurs de son nouvel album: Appalaches

Pour Maggie Savoie, il n’y a rien de plus beau que les Appalaches, tellement qu’elle a voulu en faire la chanson-titre de son nouvel album attendu le 24 novembre.

L’auteure-compositrice-interprète de Kedgwick se prépare à monter sur la scène de la FrancoFête en Acadie pour dévoiler les nouvelles compositions de son troisième disque Appalaches.

«Je ne présente que des nouvelles chansons. Pour cette fois-ci, vu que je sors cet album et que j’en suis fière, j’ai décidé d’y aller pour démontrer toutes les couleurs de l’album. Je me suis concentrée là-dessus et le reste viendra comme c’est supposé», a déclaré en entrevue Maggie Savoie.

À mi-chemin entre l’ambiance décontractée et organique de son premier album Le Sage du bois de chauffage et le côté plus électrique de Tumeur à l’égo, Appalaches se présente comme un panorama de l’évolution de l’artiste forgé autour de dix pièces. Les cuivres sont aussi très présents.

«C’est un peu le mood qu’il y avait avec Le Sage du bois de chauffage, mais il y a aussi l’évolution du son un peu plus blues électrique que

j’ai développé à travailler avec Mike Trask (réalisateur de l’album). Le côté folk est présent, mais plus subtilement qu’avant. C’est plus dans les mélodies qu’on reste folk», a-t-elle expliqué.

S’inspirant de son entourage et de sa région, Maggie Savoie souligne qu’elle a eu envie de témoigner de son attachement pour les Appalaches avec ce nouvel opus.

«Je tripe tout le temps chaque fois que je reviens par chez nous dans mes Appalaches et à un moment donné, ça m’est venu à l’idée que ça valait le nom d’une chanson et que ça se plaçait super bien pour le nom d’un album.»

Maggie Savoie vient de lancer un nouvel extrait, Être ici on le peut, tiré de son prochain album. – Gracieuseté

Les deux premiers extraits du disque sortis récemment donnent un peu le ton à l’ensemble de l’album. Avec le plus récent Être ici on le peut, qui est quand même assez électrique, l’artiste pose un regard critique sur la société néo-brunswickoise et sur soi-même.

«Le reste est beaucoup plus relaxe quasiment un rappel un peu à mon premier album, mais mélangé avec les notes blues électriques que j’ai maintenant.»

Un mélange de chansons personnelles et d’autodérision compose ce nouvel opus. Sa fascination pour la beauté des différentes saisons, le deuil, la perte, la nature, les travers de la société parcourent les thématiques abordées dans ses compositions. L’enregistrement du disque s’est fait sur ruban à Kedgwick et à Memramcook au studio de Mike Trask. Le ruban reflète un peu la singularité de ce disque. Pour sa vitrine à la FrancoFête, elle sera accompagnée des musiciens Marie-Andrée Gaudet, Maxence Cormier et Rémi Arsenault.

Avec ce troisième passage à la FrancoFête, l’artiste souhaite faire une percée dans l’Ouest canadien où elle a habité des étés pour travailler à la cueillette de fruits. Elle aimerait bien y aller avec sa musique. Ses deux dernières participations à la FrancoFête lui ont ouvert les portes de l’Europe. Elle espère y retourner. Elle présente son extrait de spectacle ce jeudi au Centre des arts et de la culture de Dieppe. La série de vitrines qui débute à 13h30 mettra en vedette aussi Maude Sonier, Sluice et Le.Panda, lauréat du Prix RADARTS/Granby.

Un orchestre de filles

Pour ses lancements les 24, 25 et 26 novembre, Maggie Savoie sera entourée d’un orchestre exclusivement féminin. La violoniste Marie-Andrée Gaudet, la trompettiste Monica Ouellette (les Moontunes), la percussionniste Maxine Maillet, la saxophoniste Amélie Richard et la bassiste Chloé Breault monteront sur la scène avec elle pour ses trois spectacles de lancement à Moncton, à Caraquet et à Edmundston.

«On voit de plus en plus d’artistes féminines en Acadie, mais des accompagnatrices, je trouve que c’est encore rare et je trouve ça un peu bizarre ou plate dans le sens que ce serait le fun d’en voir de plus en plus. Elles sont tellement bonnes et j’avais le goût de mettre de l’avant leur talent», a-t-elle ajouté.

Comme les cuivres occupent une place importante sur ce disque, elle tenait aussi à rendre le mieux possible cet univers.