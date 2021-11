Toute une soirée consacrée à l’art naïf

Le Cercle des collectionneurs et des collectionneuses d’art visuel du Grand Moncton s’apprête à lancer la Journée de l’art naïf.

Le Cercle qui compte maintenant plus d’une centaine de membres tiendra sa première activité en personne au Club Alma de Moncton le 9 novembre. En plus d’exposer le temps d’une journée des œuvres issues de collections privées et d’artistes reconnus des Maritimes, ce sera aussi la première du court métrage de l’artiste Mario Doucette mettant en vedette le collectionneur et artiste Paul Édouard Bourque.

«C’est un genre de monologue de Paul Édouard Bourque qui démystifie le terme de l’art naïf. Il est lui-même un grand collectionneur d’art naïf», a indiqué la porte-parole du Cercle, Dominik Robichaud.

Des œuvres de plus de 15 artistes seront en montre. On retrouve notamment des pièces de Guy Arsenault, Arthur Villeneuve, Léo B. LeBlanc, Béatrice McFadden, Fred Trask et Paul Ouellette.

Cette première activité autour de l’art naïf est réservée aux membres du Cercle. Or Dominik Robichaud, précise qu’il est encore temps de devenir membre.

«Cette soirée est une occasion parfaite pour apprécier et en apprendre davantage sur ce type d’art. Elle s’inscrit dans notre mission de promouvoir les arts et les artistes, ainsi que d’éduquer les collectionneurs. Nous invitons donc les gens intéressés à joindre le Cercle des collectionneurs et des collectionneuses d’art visuel du Grand Moncton pour qu’ils puissent assister à l’événement», a-t-elle ajouté.

Le seul critère pour adhérer au cercle est d’acheter au moins une œuvre d’art d’un artiste professionnel par année. L’activité du 9 novembre débute à 18h.