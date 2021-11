La mélodie du bonheur sera présentée au Théâtre Capitol dans une version revisitée

Le Théâtre Capitol à Moncton reprendra sa toute première comédie musicale, La mélodie du bonheur, dans une nouvelle production qui aura une touche francophone, promet le metteur en scène Marshall Button.

L’équipe du Théâtre Capitol a dévoilé, jeudi, les détails et une grande partie de la distribution de leur production musicale de l’hiver 2022. Six ans après avoir présenté La mélodie du bonheur (The sound of music), l’équipe a eu envie de revisiter cette œuvre incontournable du répertoire des comédies musicales de Broadway.

Ce sera une nouvelle version plus actuelle qui sera offerte au public, reflétant ainsi le chemin parcouru par l’équipe de production depuis 2016. Marshall Button avait envie d’une œuvre positive après cette dernière année et demie plutôt difficile.

«C’est probablement le spectacle qui représente le plus la possibilité de créer des sentiments positifs, même si c’est une histoire négative à propos du début de la Deuxième Guerre mondiale. La première année qu’on l’a présenté, on a fait pas mal une bonne job, mais on a appris beaucoup de choses depuis ce temps-là», a-t-il expliqué.

Cette fois, le français sera incorporé au spectacle, surtout dans les chansons. Ce sera soit certains passages ou des chansons qui seront interprétées complètement en français.

«Chaque jour, ici, au Capitol ou dans ma vie à Moncton, quand je parle, on passe souvent du français à l’anglais. On aimerait incorporer cet aspect de la vie de notre région dans le spectacle.»

La distribution ne sera pas la même qu’en 2016, à l’exception du rôle de Maria qui sera à nouveau tenu par l’Acadienne Josée Boudreau. Tous les interprètes sauf un vivent au Nouveau-Brunswick ou sont natifs de la province, a précisé M. Button. Des enfants qui étaient de la première mouture en 2016 sont de retour, mais dans des personnages plus âgés. Pour Josée Boudreau, ces retrouvailles lui procurent beaucoup de bonheur.

«C’est tellement spécial de pouvoir travailler avec eux de nouveau et de voir la nouvelle génération d’enfants qui arrive», a déclaré Josée Boudreau en entrevue après avoir offert une prestation avec les enfants dans le foyer du Capitol.

«Cette fois-ci, c’est un peu différent pour moi parce qu’avant je n’avais pas d’enfant encore. Je suis une maman avec trois enfants maintenant alors j’ai une différente perspective de la vie qui, je pense, peut se refléter dans ma façon de jouer le personnage.»

Josée Boudreau incarnera le rôle de Maria dans La mélodie du bonheur. – Acadie Nouvelle: Sylvie Mousseau Josée Boudreau (Maria) et quelques jeunes interprètes de la distribution de La mélodie du bonheur ont offert une courte prestation jeudi. – Acadie Nouvelle: Sylvie Mousseau Quelques interprètes de la distribution de La mélodie du bonheur ont offert une prestation jeudi. – Acadie Nouvelle: Sylvie Mousseau

Josée Boudreau a interprété Maria pour la première fois à Toronto, il y a une dizaine d’années. Ce personnage lui a permis de découvrir qu’elle avait tout le talent nécessaire pour tenir un rôle principal dans une comédie musicale. Ce sera la quatrième fois qu’elle incarnera Maria dans sa carrière.

«C’est vraiment le personnage qui m’a donné confiance en moi-même pour savoir que je pouvais jouer un rôle principal et bien emporter le spectacle.»

Qui ne connaît pas la fabuleuse histoire de la famille von Trapp et de leur jeune gouvernante, trop exubérante pour la vie religieuse? Une œuvre qui a traversé les époques. Pour ce grand retour, l’équipe du Capitol avait envie de proposer un titre bien connu tout en mettant en lumière l’expérience acquise et les efforts d’une compagnie plus mature. En 2016, ils ont présenté la production de Broadway exactement comme elle a été créée en 1959. La sortie du film dans les années 1960 comprenait trois nouvelles chansons. Marshall Button n’exclut pas l’idée d’intégrer ces nouvelles pièces dans la production 2022.

Ce sera un spectacle différent, même si l’histoire demeure la même, souligne-t-il. Ce dernier entend utiliser toute la technologie dont il dispose comme les panneaux vidéo DEL dans la conception de la scénographie.

Une quarantaine de comédiens seront sur scène, dont 19 sont des élèves ou des anciens de l’Académie du Théâtre Capitol. La distribution comprend notamment Véronique Hébert, Mélanie LeBlanc, Curtis Sullivan, Danik MacAfee et Blair Lawrence. Les comédiens seront accompagnés par l’ensemble Tutta Musica, dirigé par Antonio Delgado qui est aussi le directeur musical du spectacle.

La mélodie du bonheur sera à l’affiche du Théâtre Capitol du 26 février au 6 mars 2022. Huit représentations sont prévues.