La poésie frappante de Jonathan Roy présentée sur la scène théâtrale

Savèches explore les différentes facettes de la génération Y par des propos brillants et parfois dérangeants tirés du dernier recueil de poésie de l’Acadien Jonathan Roy. Une représentation théâtrale qui sera lancée le 10 novembre prochain sous le chapeau du Théâtre populaire d’Acadie, au Centre culturel de Caraquet.

Une pièce qui se promet profonde malgré l’élégante simplicité convoitée par le metteur en scène Allain Roy, qui désire mettre l’emphase sur les mots, le vécu et l’émotion chez le spectateur.

L’habitué du milieu des arts, qui est dans le secteur depuis près de 30 ans, fait de Savèches sa première production officielle signée Allain Roy.

Adapter un recueil de poésie à la scène du théâtre s’est avéré être un défi pour l’équipe de production, mais la complicité qui lie les membres du groupe est palpable et signe d’une expérience exaltante.

«C’est l’expérience la plus intéressante que j’ai eue à jouer, ce n’est pas facile, ça sort des sentiers battus, je dois interpréter une voix sans pour autant devenir un personnage ou suivre le fil d’une histoire», explique le comédien Matthieu Girard, qui partagera la scène avec le poète Jonathan Roy.

«Je suis un peu l’extension de Jonathan, la voix du recueil», ajoute-t-il.

Pour le jeune poète originaire de Bathurst, orienter son recueil de poésie vers le monde du théâtre était une suite logique qui lui permettait de faire voyager ses idées bien au-delà de son public habituel.

Ce projet lui aura tout de même demandé de sortir de sa zone de confort, puisqu’il interprétera une pièce de théâtre pour la toute première fois.

«C’est pour moi l’ultime aboutissement de mon travail», souligne Jonathan Roy. Je crois en la valeur de la poésie et je veux qu’elle puisse rejoindre un public beaucoup plus large, ce que me permet la pièce Savèches.»

Jonathan Roy précise que la poésie est parfois discrète et qu’elle n’a pas toujours la même visibilité que le théâtre, il était donc extatique à l’idée de se lancer dans l’aventure il y a près d’un an.

Pour le comédien Matthieu Girard, habitué des scènes et des spectacles, c’est une pièce exceptionnelle qui saura marquer le public.

«Ce n’est pas de la poésie, ce n’est pas vraiment du théâtre [conventionnel] non plus, c’est plutôt une rencontre entre les deux», explique-t-il.

«C’est vraiment une pièce unique qui sort de l’ordinaire, je crois que ce sera une expérience pour le public.»

Savèches sera lancée le 10 novembre, à 19h30, au Centre culturel de Caraquet, elle sera ensuite présentée au Théâtre l’Escaouette de Moncton, les 24 et 25 novembre.

L’équipe prendra par la suite la route pour Ottawa, où des représentations seront offertes du 1er au 4 décembre, au Centre national des Arts d’Ottawa.

Le metteur en scène, Allain Roy, espère que Savèches pourra être présentée lorsque les activités parascolaires reprendront du service et que les spectacles seront à nouveau permis dans les écoles.