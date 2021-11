Daniel Goguen: faire rayonner le country

Se considérant comme un simple chanteur country, Daniel Goguen s’émerveille de voir comment la musique peut toucher profondément les gens.

«Ce que j’aime de la musique c’est de voir les gens avoir du fun, danser et quand ils viennent me parler après le spectacle. Des fois, il y a des gens qui me disent des choses vraiment touchantes. J’ai eu tellement de bonnes histoires et c’est là qu’on voit comment la musique est puissante et que ça touche les gens. Je dis que je suis un simple chanteur country, mais je vois aussi que ça peut toucher les gens assez profondément», a déclaré en entrevue Daniel Goguen après avoir présenté un extrait de son spectacle à la FrancoFête en Acadie.

Avec sa musique country traditionnelle, festive et rassembleuse, le chanteur et guitariste n’était pas monté sur la scène de FrancoFête depuis dix ans. Cette fois, l’auteur-compositeur-interprète arrive avec un nouveau spectacle inspiré de ses plus récents albums.

«Nous n’avons jamais été aussi heureux de faire un “sound check”. Avec tout le groupe, j’ai juste eu la chance de faire un spectacle dans la dernière année», a mentionné le chanteur entouré de cinq musiciens sur la scène.

Daniel Goguen roule sa bosse depuis plus de 25 ans. En 1999, il arrivait dans le paysage musical avec un premier album en français. Au cours des dernières années, il s’est produit sur plusieurs scènes country de l’Acadie et du Québec. Six disques plus tard, le chanteur country de Saint-Thomas-de-Kent a envie de partager son nouveau matériel avec le plus de gens possible et qui sait peut-être même le public européen.

Un country près de ses racines

Son quatrième album Les Backroads a marqué un tournant dans son parcours musical. Pour la première fois, il offrait un country traditionnel assumé, près de ses racines.

«Quand j’ai enregistré mon album Les Backroads, il y a six ans, j’ai vraiment été avec la musique sur laquelle j’ai grandi, ce que j’avais dans le cœur, du country western comme je voulais. Je me suis dit si ça marche, ça marche et si ça ne marche pas, au moins je fais un album que j’aime.»

Ce disque lui a d’ailleurs ouvert les portes de nouveaux marchés. Son sixième opus Un air country, paru le 10 septembre, suit le même filon musical, même s’ il a emprunté un chemin différent pour la réalisation et la production. D’abord, la moitié des chansons ont été écrites en collaboration avec son ami et voisin l’auteur-compositeur-interprète Daniel Léger. Contrairement à ses disques précédents où il s’occupait de tout, cette fois, il a fait appel à George Belliveau pour la réalisation et les arrangements musicaux. C’est aussi lui qui a choisi les musiciens.

«J’avais juste envie de prendre une différente direction parce que c’est beaucoup d’ouvrages pour réaliser un album. George Belliveau a réussi à marier le tout avec mes deux albums précédents.»

Sur ce disque, Daniel Goguen propose une sélection de chansons positives. Le chanteur a toujours entretenu une belle relation avec son public. Certaines des pièces qu’il propose ravivent parfois de beaux souvenirs, note-t-il.

L’inspiration de Zachary Richard

À ses débuts, il chantait surtout en anglais, mais en 1994 lors du premier Congrès mondial acadien, sa vision de la musique a pris un virage à 180 degrés. Entendre Zachary Richard chanter en français au CMA a été une véritable révélation.

«Ça m’a brassé le cœur, les tripes et j’ai développé une extrême fierté française et depuis ce temps-là, j’ai pratiquement seulement composé des chansons en français. Je ne dis pas que je suis une personne qui fait la promotion de la langue française, mais j’ai cette fierté depuis que j’ai vu Zachary. D’ailleurs, je lui ai dit en personne quand je suis allé chez lui en Louisiane.»

De plus, l’accueil que le public québécois lui réserve l’incite à poursuivre sa route dans la langue de Molière.

«Les Québécois accueillent les Acadiens à bras ouvert. Il y a même des samedis soirs à certains endroits où c’est la soirée acadienne. J’ai fait un festival au Québec où il y avait autant de drapeaux acadiens dans la salle que si on était un 15 août par chez nous», a-t-il raconté.

Daniel Goguen s’est joint au label Hello Musique au Québec. Cette entreprise québécoise s’intéresse de plus en plus aux artistes acadiens. Des chanteurs comme Frank Williams, Robert Arsenault et Flo Durelle font aussi partie de cette équipe.