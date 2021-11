Une passion pour l’opéra qui a mené Brigitte Holleran de l’Acadie jusqu’à l’Allemagne

Depuis qu’elle est toute petite, Brigitte Holleran se rappelle d’avoir toujours chanté. La chanson l’a amenée aujourd’hui là où elle veut vivre: l’Europe, et plus précisément dans le pays de l’opéra, l’Allemagne.

Si elle avait un message pour les jeunes aujourd’hui, ce serait de ne pas avoir peur de partir à l’aventure.

«Ça ne sert à rien d’attendre. Quand on le sait au fond de nous-mêmes qu’on a un rêve, on y va. Le rêve ne va pas disparaître», dit Brigitte Holleran.

«J’étais une adolescente tout le temps en train de chanter», raconte la chanteuse soprano aux racines acadiennes et irlandaises. Elle est la petite-fille d’Antoine et Florence Daigle. Fille à Walter et Suzanne Holleran. Sa mère est originaire d’Acadieville et ses parents vivent à Saint-Louis-de-Kent depuis 2006.

Avant de déplier bagage dans le comté de Kent, ils ont vécu à l’Île-du-Prince-Édouard, Fredericton, et même en Italie. Lorsque Brigitte Holleran a goûté à l’Europe, elle y a vraiment pris goût.

«Quand j’avais 13 ans, on est tous partis vivre en Italie. Très jeune, ça m’a donné l’expérience de découvrir un autre pays. Je suis restée cinq ans en Italie», dit celle qui est venue au monde à l’Île-du-Prince-Édouard.

«Le public à Saint-Louis me connaît quand même bien. J’ai fait beaucoup de spectacles de musique classique et folklorique, la musique de notre folklore, justement la musique de mes grands-parents, de tradition acadienne du côté de ma mère. Du côté de mon père, c’est la tradition irlandaise.»

Toute jeune, une enseignante lui a permis de découvrir le chant classique et elle a tout de suite aimé.

«Lorsque j’étais enfant, je ne connaissais pas ça du tout. Je suis tombé en amour avec la musique classique, surtout à cause du plaisir de chanter cette musique-là. C’est un peu comme le ballet classique. C’est très exigeant, mais ça donne des résultats.»

«On ne sait pas d’avance la carrière qu’on va faire. Des fois, on fait un pas à la fois. J’ai commencé avec une passion pour l’être humain. Je voulais comprendre la nature humaine. Je voulais étudier la psychologie. J’ai fait un peu d’études en philosophie. En fait, c’est juste un petit peu plus tard que j’ai vraiment compris que ma façon de contribuer à la société, c’est en musique.»

C’est à partir de ce moment que le déclic s’est fait chez la chanteuse soprano. À 20 ans, elle savait où elle voulait aller.

«On cherche toujours ce qu’on peut donner à la société, ce avec quoi je pourrais laisser ma marque dans le monde. Je crois qu’on a tous ça en nous. Si on n’avait pas ça, on serait perdu j’ai l’impression.»

Brigitte Holleran a entamé ses études en musique au Québec, à l’Université Laval et à l’Université de Montréal. Elle a ensuite commencé à travailler comme chanteuse avec des concerts au Québec, au Nouveau-Brunswick. En parallèle, elle chantait sur la musique d’opéra, mais aussi en musique folklorique.

«J’ai fait mon bout de chemin comme chanteuse lyrique en Amérique du Nord. En fait, il s’est passé beaucoup de choses dans les années avant que je vienne ici (en Allemagne). Au Congrès mondial acadien, c’était vraiment merveilleux (2019). J’ai créé plusieurs spectacles qui parlent aussi de nos ancêtres. Pour moi c’est un thème qui revient beaucoup, notre culture, notre histoire.»

Tout en étudiant, elle avait cette soif de retourner étudier en Europe.

«Ma famille était déjà partie. Ils sont revenus au Canada par la suite. Donc, je voulais retourner en Italie, mais je n’avais plus de famille là-bas.»

Après le déclic, elle s’est dit: «Je ne peux pas attendre toute ma vie, il faut que je bouge.» Elle a eu le courage de partir vers l’aventure européenne.

Juste avant la pandémie, elle a compris qu’elle devait retourner de l’autre côté de l’Atlantique. Elle a déménagé en Allemagne deux mois avant le premier confinement, en février 2020 et ne l’a pas regretté une seconde.

En Allemagne, elle a eu l’occasion de chanter presque chaque semaine durant la pandémie.

«Il y a eu une initiative qui suivait toutes les règles. On appelait ça des coronades», pour faire allusion aux sérénades. Ce type d’initiative était subventionné par la ville où elle habite. Les spectacles étaient présentés à l’extérieur.

«J’ai participé à plusieurs événements présentés dehors, tout en respectant les normes de sécurité.»

Cela a permis à la population d’entendre des chants de qualité, de la musique classique, en restant simplement assis sur son balcon.

Aujourd’hui

«J’ai toujours enseigné et j’ai beaucoup de joie à enseigner le chant.» Tant qu’à être enseignante de musique, elle s’est dit qu’elle allait suivre une formation. Elle a alors complété un diplôme en pédagogie. C’est à titre de professeure de musique en pédagogie Waldorf qu’elle enseigne.

«C’est vraiment une école alternative. Pour moi, ça rentre vraiment dans mes valeurs qui tiennent compte de l’être humain dans toute sa profondeur. Dans son développement spirituel aussi.»

Brigitte Holleran a suivi cette formation en Allemand. Depuis cette année, elle est enseignante spécialisée en musique à l’école Freie Waldorfschule située à Ludwigsburg dans le sud de l’Allemagne. Elle a des étudiants en huitième, neuvième et dixième année.

Cela fait un an et demi qu’elle n’est pas revenue au pays. Juste avant de partir du Canada en 2019, elle avait été directrice musicale dans un gros concert-bénéfice. Elle se rappelle que Sylvio Allain, maintenant décédé, avait récité des contes.

Si tout va bien sur le plan pandémique, elle sera peut-être à Saint-Louis de Kent pour Noël. Il faudra peut-être ajouter quelques chaises supplémentaires dans l’église paroissiale.

«J’ai toujours chanté depuis des années dans le temps de Noël. Si je suis là, je serai heureuse de chanter.»