Mona: le portrait d’une drag queen en quête de célébrité

Qui n’a pas un jour rêvé de devenir célèbre et de quitter sa petite ville? C’est le thème que Xavier Gould et Samuel Landry abordent dans leur fiction queer Mona.

Tourné à Moncton et à Cap-Pelé, le court métrage Mona raconte l’histoire d’une drag queen qui cherche à entrer dans le firmament des célébrités en soumettant sa candidature à l’émission America’s Next Top Model. L’histoire se déroule en 2005 dans une ville acadienne du sud-est du Nouveau-Brunswick que l’on devine être Moncton. Nous sommes à l’aube de l’essor des médias sociaux.

Xavier Gould qui signe la réalisation a voulu mettre toute l’attention sur le personnage. Incarnée par Samuel Landry, Mona prépare son audition pour la populaire télé-réalité américaine. La drag queen est accompagnée de son ami qui filme son audition à travers la ville. On apprend ainsi à connaître Mona. Au-delà de son désir ardent d’être reconnue, elle révèle une certaine vulnérabilité. Xavier Gould souligne que cet état de doute reflète un peu la réalité de ceux qui vivent dans un milieu minoritaire dans des petites villes situées loin des grands centres.

Samuel Landry raconte que Mona a été inspirée de son ancien personnage de drag queen.

«Mon esthétique, le style de Mona a tout le temps été inspiré par les années 2000», raconte le comédien.

Établi.es à Montréal depuis peu, Xavier Gould et Samuel Landry ont bâti le projet ensemble en s’inspirant de leurs expériences spécialement dans des auditions. En couple dans la vie tout comme sur la scène artistique, iels nourrissent leur travail de leurs expériences et de leurs nombreuses conversations autour de la philosophie, de l’art, de l’Acadie et de la culture queer. Iels ont cherché à créer une œuvre qui sort des stéréotypes habituels associés à la communauté LGBTQ2+.

«Ça ne dérange pas qui va le voir, je pense que les gens vont se reconnaître dans le film parce qu’ils voient un personnage qui a juste des désirs de devenir quelque chose, d’être «famous». On a tous eu des désirs dans la vie», ajoute Xavier Gould.

La première de Mona se tient vendredi dans le cadre du programme Acadie du 35e FICFA. L’équipe de tournage comprend aussi Angie (direction photo) et Tracey Richard (son).

Quatre autres courts métrages acadiens figurent au programme Acadie présenté au théâtre l’Escaouette. Ce programme peut aussi être visionné en ligne.