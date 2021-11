Denis Côté: regarder le monde autrement

Cinéaste chouchou du FICFA, Denis Côté, cherche avant tout à créer des œuvres qui sortent du moule afin de surprendre le spectateur. Son 13e long métrage Hygiène sociale, primé à Berlin, ne fait pas exception. Cette comédie d’esprit intemporelle jette un regard ironique sur les relations humaines.

Le cinéaste originaire de Drummond dans le nord-ouest du Nouveau-Brunswick est conscient que ses films ne font pas toujours l’unanimité.

«Il y a tout le temps trois ou quatre personnes qui sortent de la salle pendant un de mes films. C’est ben correct, puis j’y tiens. Je ne veux pas faire des films consensuels pour tout le monde et qu’après le film, il y a 400 personnes debout qui ont toutes pleuré à la même place et ils ont tous applaudi à la même place. C’est suspect. Moi, je ne l’accepte pas, je n’y crois pas», a déclaré en entrevue Denis Côté.

Selon lui, le véritable cinéma d’auteur ne peut pas plaire à tout le monde. Certains cinéphiles sont frustrés, déçus tandis que d’autres crient au génie. Mais en fin de compte, le public saura que c’est un film de Denis Côté. Presque tous ses films ont été projetés au Festival international du cinéma francophone en Acadie qui l’a récompensé à trois reprises.

Cette fois, c’est la comédienne Ève Duranceau, qui incarne Cassiopée dans Hygiène sociale, et la coproductrice Annie St-Pierre qui seront sur place pour présenter le film de Denis Côté.

Réalisé avec un micro budget et des amis acteurs, Hygiène sociale met en scène Antonin, un bon vivant plutôt élégant, philosophe et cambrioleur, qui rêve de faire du cinéma. Tour à tour, cinq femmes de son entourage le confrontent en tentant de le changer. Les dialogues déclamés dans une langue châtiée, la mise en scène, le ton tranchant et l’utilisation de longs plans fixes donnent à ce film un aspect théâtral.

«Au final, c’est un exercice qui est très écartelé entre le cinéma, le théâtre et la littérature.»

«Je trouve que ça me ressemble, j’ai cet humour-là, j’ai ce placotage-là et j’ai une façon de regarder le monde vraiment de côté, oblique des fois, qui ressemble à ce film-là», a-t-il poursuivi.

Le cinéaste raconte que ce projet est arrivé un peu comme une anomalie dans son parcours. Il a écrit le scénario il y a six ans dans un appartement à Sarajevo en Bosnie, alors qu’il était seul.

«C’était une sorte d’écriture automatique et une série de monologues et de dialogues entre des personnages relativement excentriques. C’était quand même assez drôle et quand je suis revenu à Montréal avec ce matériel, je l’ai mis dans un tiroir.»

Une des actrices du film qui a lu le scénario lui a suggéré fortement de réaliser le projet en lui disant que c’était génial. Au début, il était plus ou moins convaincu parce qu’il ne s’était pas vraiment approprié le projet. Le film est venu en quelque sorte par les acteurs.

Distanciation sociale

Filmés dans des champs majestueux des Cantons de l’Est au Québec, les acteurs discutent en maintenant une grande distance entre eux. Avec la caméra qui se tient à distance et même le titre du film, on pourrait facilement penser qu’il s’agit d’une œuvre de pandémie, mais non, puisque le scénario a été écrit bien avant la crise sanitaire. Est-ce une œuvre prémonitoire? Denis Côté soutient que si le film a été imaginé de cette façon en misant sur le formalisme, c’était pour éviter de tomber dans le réalisme, le quotidien et de faire une émission de télé. Les dialogues sont originaux, l’humour est plutôt pince-sans-rire et les personnages ont dû mal à communiquer entre eux.

«Ce sont comme des figurines qui sont prises dans des «no man’s land». Je trouve que ça apporte beaucoup plus de drôlerie à la proposition. C’est peut-être un peu plus difficile à regarder», convient-il.

Comme à peu près tous ses longs métrages, les premières minutes nous laissent perplexes, mais le cinéaste invite le spectateur à lui faire confiance et à s’embarquer pour la suite. C’est tout sauf réaliste.

«Le film est devenu une sorte de réflexion sur la bonne distance et les bons mots qu’il faut pour se parler. Comment gère-t-on son image aujourd’hui autant dans la société que sur les réseaux sociaux?»

Intemporel, le film est semé d’anachronismes. À certains moments, on se croirait au 18e siècle, les personnages étant vêtus de robes d’antan, tandis que dans d’autres scènes, ils portent des jeans et discutent de Facebook. Le cinéaste explique qu’il a voulu ainsi rendre son œuvre plus universelle.

«Il y a aussi un plaisir de l’humour et d’écriture et de casser les moules. Je ne voulais pas faire les Liaisons dangereuses dans les champs au Québec.»

Tout est filmé en pleine nature. On entend le vent, les oiseaux, les animaux et parfois des bruits de machinerie. Il y a aussi un peu de musique. Pendant qu’il écrivait le scénario d’Hygiène sociale, Denis Côté a lu plusieurs livres de l’écrivain suisse Robert Walser.

«C’est un gars qui observe le monde de façon très ironique et qui peut écrire 40 pages sur une vieille dame assise sur un banc de parc. C’est délicieux et jouissif.»

Hygiène sociale est présenté ce dimanche 14 novembre au théâtre l’Escaouette à 21h.