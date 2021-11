Place à la Ligue d’improvisation olympienne à Dieppe

La troisième saison de la Ligue d’improvisation olympienne (LIO) se met en branle le 17 novembre, à compter de 19h, au Centre des arts et de la culture de Dieppe.

La LIO regroupe des improvisateurs âgés de 15 à 30 ans du Grand Moncton. Présentée par le Théâtre du Tsar, la ligue a comme mission de mettre de l’avant la créativité, la performance et de démocratiser les arts de la scène pour le grand public.

«C’est une ligue adulte, mais dans laquelle il y a aussi des jeunes du secondaire. Moi je suis entraîneur à l’école l’Odyssée de Moncton. C’est une ligue que j’utilise pour faire évoluer mes jeunes du secondaire dans une ligue de plus haut calibre, mais c’est aussi une occasion pour mes anciens joueurs que j’ai eus au cours des 14 dernières années à l’école, ainsi que les anciens des autres écoles, de continuer à jouer après le niveau universitaire», explique le directeur artistique de la compagnie de Théâtre du Tsar, Justin Guitard. C’est le Théâtre du Tsar qui produit les activités de la LIO. Justin Guitard est également fondateur de la LIO et sera animateur-arbitre des matchs.

Ce n’est vraiment pas une ligue pour débutants. La plupart, pour ne pas dire la totalité des joueurs, ont acquis de l’expérience au cours des années.

«C’est une ligue de haut calibre. C’est une ligue qui se veut grand public et de bon calibre de jeu. On est là vraiment pour donner un spectacle de qualité au public», ajoute le directeur artistique.

Il aimerait que cette ligue devienne «la ligue d’improvisation du Nouveau-Brunswick avec les meilleurs joueurs de la province.»

La ligue offre également des ateliers pour les jeunes de 10 à 14 ans, en marge des activités de la LIO. Les jeunes pourront ensuite assister aux matchs présentés.

L’année dernière, les activités de la LIO avaient lieu au Colisée de Moncton. Cette année, elle a un partenariat avec le Centre des arts et de la culture de Dieppe pour présenter les saisons trois et quatre.

Sept matchs, incluant la finale, seront présentés au cours de la troisième saison qui se termine le 19 janvier. Tous les matchs ont lieu le mercredi et débutent à 19h. Quatre équipes de cinq joueurs, soit les jaunes, les bleus, les verts et les rouges, forment les rangs de la LIO. Entre les deux saisons, un match étoile sera présenté entre les étoiles de la LIO et celles de la Ligue nationale d’improvisation, le 12 janvier. La saison quatre débutera le 26 janvier.