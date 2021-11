Exposition communautaire à la Galerie du tchai de Richibucto

Depuis vendredi 12 novembre, la Galerie du tchai de Richibucto présente des œuvres de plusieurs artistes connus et moins connus, locaux et de renommée.

«C’est une exposition qui implique la communauté», explique la responsable de l’événement, Rose Marie Bernaquez. C’est un mandat qu’elle s’était donné à l’origine, lorsqu’elle a ouvert sa galerie il y a deux ans. Elle a l’intention de tenir l’activité une fois par année, à l’automne.

La principale intéressée ouvre ainsi la porte aux artistes locaux. «J’ai pensé inviter les gens qui font de l’art dans la région», dit-elle. Selon Mme Bernaquez, les artistes de la région n’ont pas souvent l’occasion d’exposer leurs œuvres.

Le vernissage du 12 novembre a eu lieu sous forme de 5 à 7. La plupart des artistes devaient être présents à l’événement. Une dizaines d’artistes locaux exposeront leurs oeuvres, soit Rocky Vautour, Brian Francis, Fancy Peter Paul, Doris Daigle, Alycia Cormier, Gisele Holland, Valma Daigle, Cassandra Gallant, Charleen King, Monique Dupuis et Sylviane Thomas.

On pourra aussi voir des collections d’artistes que Rose Marie Bernaquez représente, dont celles d’Yves Saulnier, Michel Thériault, Dave Skyrie, Herménégilde Chiasson, Cécile Chapus et Diana Morrissey.

Le bédéiste Roland Daigle sera lui aussi représenté.

L’exposition se déroule jusqu’au 15 janvier 2022. Les heures d’ouverture de la galerie sont les vendredi et samedi de 14h à 17h ou par rendez-vous. Rose Marie Bernaquez mentionne qu’il est possible d’acheter les oeuvres en ligne.

«J’ai ouvert cette galerie il y a deux ans pour promouvoir les arts et encourager les artistes professionnels du Nouveau-Brunswick», explique la musicienne, chanteuse et pianiste. Rose Marie Bernaquez enseigne le chant et le piano. Elle dirige aussi des chorales.

Sa première exposition à la Galerie du tchai avait eu lieu en août 2019. La galerie est située sur la rue Main, juste en face du quai, dans l’édifice qui abritait l’ancienne cour provinciale de Richibucto.