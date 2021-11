Le film Belle-île en Acadie se distingue en Irak

Le film Belle-île en Acadie de Phil Comeau vient de récolter son 200e prix dans un festival de film en Irak, a annoncé le réalisateur.

Il a remporté le prix du Meilleur documentaire court au Kurdistan International Independant Film Festival à Erbil en Irak.

«Je suis le plus surpris, mais très heureux. Jamais je n’aurais pensé que ce petit film voyagerait dans autant de villes et de pays et sur tous les continents. Je suis heureux de son succès pour les beaux personnages, pour l’équipe du film et je remercie les contributeurs en sociofinancement et les divers organismes», a déclaré Phil Comeau dans un courriel envoyé à l’Acadie Nouvelle.

C’était une première fenêtre pour le cinéma acadien en Irak, note le réalisateur. «L’histoire de la minorité kurde dans ce pays ressemble à la nôtre en plusieurs aspects. Nous avons été les deux conquis par les Britanniques.» Dans le dernier mois, Belle-île en Acadie a également été en nomination au Québec aux Prix Réals 2020-21, et aux Prix Gémeaux 2021. Le film continue d’être diffusé à TV5Monde.

Malgré les défis causés par la pandémie, Phil Comeau continue de travailler sur deux projets. Son documentaire sur les femmes capitaines sera diffusé cet hiver à Radio-Canada et dans les festivals. La trame musicale sera composée par Isabelle Cyr et Yves Marchand. Son film sur l’Ordre de Jacques Cartier sortira probablement à l’automne prochain.