Le Festival international de musique baroque continue de briller malgré la COVID-19

La prochaine cuvée aura lieu du 21 au 23 juillet à Lamèque et marquera le retour du populaire Concours de musique ancienne Mathieu-Duguay, présenté tous les deux ans.

Le célèbre Festival de musique baroque de Lamèque a peut-être dû s’ajuster aux réalités de la pandémie comme bien d’autres événements culturels, mais il a su garder une place de choix dans le cœur des festivaliers.

C’est d’ailleurs ce que conclut l’Assemblée générale annuelle de l’événement qui s’est tenu en ligne le 18 novembre au soir.

Un retour sur une année plutôt difficile pour le secteur culturel et musical, mais qui aura tout de même rassemblé des centaines de mélomanes autour des airs de musique classique tout droit sortis du 17e et 18e siècle.

C’est avec une programmation offerte complètement en ligne que le festival a été présenté au public en 2021, après une année de silence forcée par la COVID-19, en 2020.

Plus de 10 concerts ont été préparés pour le public, mettant en scène des artistes canadiens et français prisés, sous des décors majestueux de Lamèque, de Montréal et même de France.

Une formule virtuelle qui n’a peut-être pas fonctionné pour tous les organisateurs de spectacles qui ont tenté leur chance, mais qui s’est avérée être un franc succès pour le Festival international de musique baroque de Lamèque.

Les responsables prévoient une prochaine programmation en présentiel et s’activent déjà à l’organisation de celle-ci.

«Je suis très fier du travail accompli durant la dernière année afin que la musique baroque que nous aimons tous puisse être disponible aux membres de notre public», indique le directeur artistique et musicien Vincent Lauzer.

«Nous avons bien hâte de vous retrouver en 2022 pour une édition qui s’annonce déjà très riche en émotions.»

Durant l’Assemblée générale annuelle animée par le président du conseil d’administration Jean-René Noël, les organisateurs ont présenté le bilan en s’assurant de mettre l’emphase sur l’incroyable générosité du public cette année.

Même s’ils n’ont pas eu l’occasion d’organiser les collectes de fonds habituelles, la campagne de financement a été un franc succès pour 2021 indique M. Noël.

Dans le rapport annuel présenté jeudi, on souligne l’apport important des donateurs qui a permis à l’équipe de dépasser les objectifs fixés cette année pour les dons et les commandites.

«Notre campagne de financement 2020-2021 nous a rapporté près de 49% de nos revenus. Les sommes recueillies, nous les devons à la fidélité de nos donateurs», indique la directrice administrative, Nathalie Stewart.

En juillet 2022, le Festival de Musique baroque de Lamèque célèbrera ses 46 ans.