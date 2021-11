Josiane Comeau: une chanson de solidarité pour les femmes atteintes de cancer

Josiane Comeau lance une vidéo de la chanson I Will Stand By You afin d’accompagner et de soutenir les femmes atteintes de cancer.

En interprétant cette pièce composée par Rascal Flatts, la gagnante de la saison 8 de l’émission La Voix veut transmettre un message d’espoir et de solidarité. Elle appuie ainsi le Partenariat du cancer du sein et des cancers féminins du Nouveau-Brunswick (PCSCFNB). Accompagnée à la guitare par son père Jacques Comeau, la chanteuse de Dieppe a partagé cette vidéo sur la plateforme YouTube.

«Par cette vidéo, j’ai voulu apporter ma contribution à cet organisme, parce que j’ai eu un coup de cœur en découvrant la solidarité que les Néo-Brunswickois ont démontrée envers la cause du cancer lors de la campagne Coloriez le N.-B. en rose, organisée par le PCSCFNB durant tout le mois d’octobre, mois de sensibilisation au cancer du sein. Je crois que les paroles de la chanson I Will Stand by You expriment de façon touchante l’importance de soutenir et d’accompagner les femmes qui vivent une telle épreuve. C’est ma façon et la façon du PCSCFNB d’exprimer notre gratitude envers tous et toutes qui ont démontré qu’ils étaient là pour l’organisation, et que les survivantes du cancer pouvaient compter sur nous», a expliqué Josiane Comeau.

La présidente du PCSCFNB, Claire LeBlanc, s’est dite très touchée par la démarche de la chanteuse.

Le Partenariat du cancer du sein et des cancers féminins du Nouveau-Brunswick est un organisme principalement géré par des bénévoles qui fournit de l’information bilingue et du soutien aux femmes et à leurs familles qui vivent l’expérience du cancer dans toutes les communautés du Nouveau-Brunswick.