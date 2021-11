Émilie Landry brille à l’émission Qui sait chanter?

Est-ce que l’auteure-compositrice-interprète acadienne Émilie Landry sait chanter?

Bien sûr que oui! Mais cela ni le concurrent de l’émission Qui sait chanter? et ni les célébrités devant le guider dans ses choix le savaient.

Qui sait chanter? est un jeu télévisé diffusé sur les ondes de la chaîne Noovo et animé par l’humoriste Phil Roy. Le concept est simple, un concurrent doit déterminer lequel des six supposés chanteurs et chanteuses devant lui sait véritablement chanter.

Sous les conseils de célébrités invitées, et selon ses propres réflexions, il doit éliminer tour à tour un candidat jusqu’à ce qu’il n’en reste plus qu’un. Si ce dernier sait chanter, il remporte le gros lot.

Lauréate du Gala de la chanson de Caraquet (2015), demi-finaliste à celui de Granby (2016), et avec deux albums solo à son compte, il est clair que la jeune dame de Campbellton sait très bien chanter.

Bien connue dans l’écosystème néo-brunswickois depuis plusieurs années, elle l’est moins dans celui du Québec, et c’est d’ailleurs fort probablement pourquoi elle a reçu une invitation.

«On m’a approché afin que je m’inscrive et je trouvais le concept très drôle. J’ai accepté sans hésiter, car c’était un one-shot-deal, rien qui m’engageait à long terme. De plus, je voyais cela comme une belle occasion de me faire connaître par un autre public, une belle carte de visite», raconte-t-elle.

Bien que présenté uniquement lundi dernier, l’épisode a été tourné plus tôt cet été à Montréal. Et c’est costumé en princesse qu’Émilie s’est présentée sur scène.

«On devait prendre les traits d’un personnage ou d’une de nos passions pour brouiller encore davantage les cartes, et moi j’ai choisi celui d’une princesse de fêtes d’enfants. C’est un emploi que j’ai déjà fait quand j’étais étudiante en musique afin de faire un peu d’argent. Ça cadrait parfaitement bien avec le concept de l’émission», relate-t-elle.

Pour cet épisode, les célébrités étaient l’humoriste Christine Morency, la drag queen Rita Baga, la chanteuse Roxane Bruneau ainsi que la chanteuse Alicia Moffet. C’est d’ailleurs cette dernière qui a effectué le tour de chant en compagnie du chanteur finaliste.

Fait à souligner, Émilie a été la dernière participante à être éliminée.

«J’étais vraiment contente de m’être rendue aussi loin, de vivre l’expérience presque jusqu’au bout. Ce qui est bien avec ce quiz, c’est qu’on ne t’élimine pas selon ton talent, mais simplement selon des impressions. Ce n’est pas comme un concours de chants, c’est seulement un jeu», souligne-t-elle.

Reste qu’elle aura tout de même donné une bonne frousse au joueur ainsi qu’aux célébrités invitées lorsqu’elle leur a démontré qu’elle pouvait bel et bien chanter.

Heureusement pour le participant qui tentait de remporter le gros lot, l’autre finaliste le pouvait également, ce qui fait qu’il est reparti avec 25 000$.

«C’était une expérience vraiment unique. Je n’avais jamais eu la chance de faire quelque chose qui se rapproche de cela et pour la télévision en plus. J’ai adoré et je suis vraiment contente d’avoir accepté. D’ailleurs, on ne va pas se le cacher, ça a fait du bien. Avec la COVID-19, les occasions de monter sur scène ou de faire des trucs aussi fous se font plutôt rares», confie-t-elle.

Pour ceux qui aimeraient visionner l’épisode mettant en vedette Émilie Landry, celui-ci est disponible gratuitement sur le web via Noovo.