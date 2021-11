Changement de garde à la direction du Centre des arts et de la culture de Dieppe

Le Centre des arts et de la culture de Dieppe a une nouvelle direction générale et artistique. Séverine Fox assumera la direction générale, tandis que Sophie Doucette occupera le nouveau poste de directrice artistique du CACD.

Séverine Fox qui assumait depuis deux ans les fonctions de responsable des opérations, des communications et d’adjointe à la direction générale succède à Louis Doucet qui occupait le poste de directeur général de façon intérimaire depuis 2019.

M. Doucet est l’un des fondateurs du CACD.

Quant à Sophie Doucette, elle quitte la direction générale de la Société du Monument-Lefebvre après sept ans pour rejoindre l’équipe du CACD. Elle entrera en poste au début janvier 2022. La direction artistique sera chargée de programmer et de coordonner les activités artistiques et culturelles non seulement du Centre des arts et de la culture de Dieppe, mais également de la municipalité.

Le Conseil d’administration du CACD a fait l’annonce de ces nouvelles nominations cette semaine.