Caraquet: Mario Cyr expose ses nouvelles toiles

Mario Cyr expose sa nouvelle collection de peintures Mouvement de rapprochement à la Galerie Bernard-Jean à Caraquet.

Cette série d’huiles sur toile inspirées des relations humaines a été réalisée en 2019 et 2020. La rencontre humaine sans filtre et sans écran est à la base de ses plus récentes créations. Après avoir été exposée dans plusieurs villes de la province, la collection continue sa route à Caraquet.

«La série Mouvement de rapprochement porte sur le concept de rapprochement qui nous permet d’exister. Il y a dans le mouvement de rapprochement une zone d’incertitude qui nous invite à nous éloigner des conclusions faciles. L’exploration des variations infinies de forme et d’énergie que peut inspirer un simple contact entre deux personnes me fascine. À mes yeux, le contact est cette fibre sensuelle qui éveille la vie…», a expliqué l’artiste en parlant de sa démarche.

La position des chaises a été sa source d’inspiration. À cheval entre le figuratif et l’abstrait, ses œuvres mettent en scène des faces à faces entre deux personnages au profil abstrait et de couleurs variées. La collection est présentée jusqu’au 9 janvier 2022.