Voyage vers le futur au Pays de la Sagouine

La musique peut-elle sauver le monde? C’est ce que tente de réaliser la troupe de l’Île-aux-Puces qui entreprend un voyage vers le futur dans son nouveau souper théâtre, Noël j’perds la boule!, écrit et mis en scène par Denise Bouchard.

Depuis une vingtaine d’années, à l’approche des fêtes, le souper théâtre de Noël est devenu une tradition incontournable au Pays de la Sagouine à Bouctouche. Année après année, le public est fidèle au rendez-vous.

Après avoir exploré, entre autres, l’univers d’un hôtel et le Far West, les comédiens du Pays de la Sagouine mettent maintenant le cap vers le futur.

Citrouille (Luc LeBlanc), Joseph Louis Losier (Éric Butler) et Maggie (Mélanie LeBlanc) se retrouvent en 2070. Après avoir marché pendant trois mois sur les routes des Appalaches, les amis de l’Île-aux-Puces épuisés et à bout de nerfs, se préparent à passer leur dernière nuit en forêt avant d’arriver à la maison pour Noël. Poussée par son désir de monter son propre spectacle, Maggie les a entraînés dans cette expédition, espérant ainsi devenir célèbre.

Lors de leur dernière soirée, les trois amis rencontrent deux personnages mystérieux: Gonzague (Xavier Richard) et sa sœur Roxanne (Christine Melanson). Venus du futur, les deux individus vêtus de tuniques aux couleurs métalliques les amèneront à traverser le mur du temps pour voyager jusqu’en 2070.

Roxanne et Gonzague ont besoin de l’aide des «Puçois» pour ni plus ni moins sauver l’univers grâce à la musique. La crise écologique a perturbé le monde et sa fin approche. Les deux personnages espèrent trouver la solution à leur problème en recrutant Maggie, Citrouille et Joseph Louis. Or, tout n’est pas simple. La magie entre en jeu, de sorte que Joseph Louis en perd la boule, tout comme les musiciens Médric (Joël Robichaud) et Jos à Pit (Mario Robichaud). On assiste alors à des scènes très cocasses. Une fois de plus, l’humour et la musique sont au rendez-vous.

«À chaque fois, Denise Bouchard nous embarque dans un univers. C’est vraiment le fun à jouer», a exprimé Luc LeBlanc, ravi de retrouver le public des soupers théâtre de Noël après une année et demie chamboulée par la pandémie.

«C’est devenu comme un must pour les gens qui nous suivent. C’est une belle rencontre avec un public. On reçoit une vague d’amour et c’est pour ça que je reviens.»

Les comédiens Luc LeBlanc, Maggie Savoie et Éric Butler dans une scène du souper-théâtre de Noël au Pays de la Sagouine. – Gracieuseté

Un spectacle très bien accueilli

L’Acadie Nouvelle a rencontré la troupe quelques minutes avant une représentation au restaurant-théâtre Viola Léger qui affichait complet. Les comédiens ont été salués par une vibrante ovation.

«Les gens embarquent dans l’histoire. Ils aiment rire, ils aiment la musique, mais ils aiment quand il y a une histoire», a affirmé le comédien qui incarne Citrouille depuis 27 ans.

Deux nouveaux comédiens se sont joints à la troupe cette année, soit Xavier Richard et la violoniste Christine Melanson. Le violon qui occupe une belle place donne de la richesse au spectacle.

Violoniste et chanteuse talentueuse, Christine Melanson en est à sa première expérience de comédienne au théâtre. Son personnage Roxanne qui vient du futur a perpétué la tradition du violon en interprétant des rigodons que jouaient ses ancêtres.

«J’aime toujours les nouveaux défis. Le violon devient quasiment comme un personnage en tant que tel parce qu’il a une belle place. Le personnage me ressemble un peu, elle est un peu espiègle, elle aime taquiner son frère et elle aime la musique.»

Christine Melanson avoue qu’elle a eu très peur au début et elle a dû apprendre à se faire confiance afin d’interpréter ce personnage et de lui donner un sens. Celle qui a une grande expérience de la scène n’avait jamais joué au théâtre.

Un spectacle léger, loufoque et divertissant

Si la pièce aborde certains enjeux planétaires, il reste que le spectacle est léger, loufoque et surtout très divertissant.

Éric Butler qui reprend ses habits de Joseph Louis Losier surprend par son jeu plus physique que par le passé. Sa vie bascule à un certain moment dans la pièce. Le comédien est heureux de retrouver la troupe.

«Je trouve qu’on a une belle gang, une belle chimie. J’adore faire le souper théâtre de Noël…»

Selon Luc LeBlanc, si le spectacle de Noël a pu se renouveler, c’est notamment par l’écriture de Denise Bouchard, mais aussi par l’arrivée de nouveaux comédiens.

«Ça apporte une nouvelle dynamique, de nouvelles idées parce que c’est du théâtre de création. Ce qu’on vit au Pays, c’est une affaire de troupe.»

Le spectacle qui a pris son envol le 12 novembre est présenté jusqu’au 19 décembre, pour un total de 25 représentations.

D’après la direction du Pays, environ 95% des billets sont déjà vendus.