Art Richard: la musique qui rassemble les générations

Fébrile à l’idée de retrouver les touts petits pour son spectacle de Noël à Dieppe, Art Richard propose une fête musicale familiale, à l’image des partys de cuisine traditionnels.

Le musicien qui a fait chanter et danser des milliers de jeunes Acadiens promet de revisiter ses grands succès depuis l’incontournable Ma tuque de Noël jusqu’à des chansons plus récentes telles que Noël autour du monde.

Pour chaque pièce, Art Richard a une histoire à raconter et même quelques pas de danse. C’est d’ailleurs les chansons du temps des fêtes qui l’ont amené à se spécialiser dans la musique pour enfants.

«J’avais écrit les chansons de Ma tuque de Noël pour mes enfants. Dans ce temps-là, on restait dans le fond de la baie de Bouctouche. J’avais juste fait ça pour le fun pour mes enfants, puis là, ç’a marché et après j’ai eu des demandes pour faire des spectacles. De là, mon imagination est partie», a raconté le chanteur et créateur de l’Autobus jaune.

Quatorze albums et cinq DVD plus tard, le chanteur a toujours le feu sacré, et ce, même s’il a dû mettre un frein aux concerts en raison de la pandémie tout comme d’autres artistes. En 2021, il n’a donné que quelques spectacles devant public, comparativement à plus d’une centaine en 2019. Il s’est donc tourné vers le virtuel. Sur sa propriété à Cap-de-Cocagne, il a réaménagé un bâtiment en studio d’enregistrement vidéo.

Un partage

Pour Art Richard, la musique est avant tout un partage avec les gens et une façon de communiquer la joie de vivre. Sur la scène, il arrive avec plusieurs instruments: guitares, accordéons, mandolines, percussions, ainsi qu’avec son personnage de Nounours.

Ses spectacles pour enfants sont interactifs, puisque les jeunes sont appelés à participer aux prestations, pas nécessairement sur la scène (pandémie oblige), mais depuis leur siège dans la salle.

Fêtons Noël avec Art Richard est un spectacle familial pour les parents et leurs enfants d’âge préscolaire jusqu’à environ 10 ans, estime-t-il.

«Avec la COVID-19, on voit tous l’importance de la famille. J’ai assez hâte de voir mes amis et leurs parents. Mon spectacle public est beaucoup plus orienté familial, de sorte que c’est traditionnel. Je joue de l’accordéon et de différents instruments, je tape du pied, je vais dans l’histoire de mes chansons. Chacune de mes chansons a un personnage.»

Étant lui-même père de trois enfants, il comprend d’autant plus l’importance de la famille et le pouvoir rassembleur de la musique. Ses enfants ont participé à l’enregistrement de ses disques. Par la suite, ils ont tous entrepris des études en musique.

Amélie Richard qui étudie à la maîtrise en saxophone vient de terminer une tournée avec Maggie Savoie pour le lancement de son plus récent album.

Camille Richard qui vient de terminer des études au Randolph academy for the performing arts commence à travailler dans l’industrie du film à Toronto. Son fils Nicolas étudie aussi en musique à l’Université de Montréal.

«Je ne les ai pas encouragés ou découragés à faire carrière en musique. C’est leur choix. Moi, j’ai une formation en éducation et en counselling psychiatrique puis je fais de la musique à temps plein. Vraiment, il faut suivre ses rêves sinon ils viennent te chercher.»

Il présentera aussi de nouvelles chansons qu’il a enregistrées à l’occasion du 20e anniversaire de Ma tuque de Noël. Son spectacle se tient ce samedi à 10h30 au Centre des arts et de la culture de Dieppe.

Des projets avec les aînés

En plus d’offrir des spectacles pour enfants, il organise des jams intergénérationnels virtuels et il s’occupe de l’événement Coeur d’artiste; un projet développé avec l’Association des aînés francophones du Nouveau-Brunswick.

«Coeur d’artiste, c’est vraiment un partage et la réalisation d’un rêve pour ces personnes-là. Ils sont très motivés. C’est rendu très populaire. Le projet s’est même étendu à d’autres provinces. Ils m’appellent souvent pour des conseils.»

L’événement Coeur d’artiste qui rassemblera entre 50 et 60 artistes amateurs de 50 ans et plus, sera présenté le 19 décembre sur la page Facebook et YouTube de l’Association des aînés francophones du Nouveau-Brunswick.