Chantiers de création: de jeunes artistes de la danse s’expriment

Engagés dans les Chantiers de création, de jeunes artistes de la danse à Moncton traversent toutes les étapes de la production d’une œuvre et d’un spectacle. Un projet qu’elles jugent fondamental dans leur parcours de vie.

Cet événement phare de la compagnie DansEncorps permettra de découvrir 11 nouvelles chorégraphies imaginées et interprétées par une trentaine d’artistes de la danse, âgés de 11 à 27 ans. L’Acadie Nouvelle a rencontré quelques-unes des artistes qui travaillent à la création de ce spectacle. Daphnée McIntyre, 17 ans, et sa sœur Pénélope, 13 ans, danseront sur leur propre chorégraphie. Pour ces jeunes artistes, les Chantiers de création (anciennement Création Danse), est un événement très attendu.

«C’est vraiment unique à DansEncorps. C’est toujours beau de voir les projets des autres. Chaque année, je veux me surpasser, faire quelque chose de plus. C’est le seul temps où on peut vraiment faire une chorégraphie du début à la fin et choisir tous les détails de ce qu’on veut. C’est vraiment notre projet. Pour quelqu’un comme moi qui est dans la création des choses, j’ai toujours aimé ça», a exprimé la jeune artiste de Moncton qui est aussi musicienne dans le groupe Écarlate.

Cette année, elle a concocté une œuvre avec sa sœur Pénélope qui explore la force du mouvement et l’intensité. Elles se sont inspirées, entre autres, d’un duo créé par les sœurs Dupuis. Pénélope McIntyre explique qu’il s’agit d’une pièce contemporaine sur une musique intrigante et intense mettant en relief deux aspects d’une même personnalité. Elles ont joué sur le fait qu’elles sont deux sœurs. Pénélope estime que la danse rejoint un peu son intérêt pour les arts visuels et le mouvement.

«J’ai vraiment un coup de coeur pour le mouvement. J’aime aussi les arts visuels, j’aime peindre, faire des choses avec mes mains et l’art du mouvement et danser, c’est tellement créatif», a confié Pénélope McIntyre.

Le fait qu’elles soient deux sœurs leur a permis d’explorer et de pousser plus loin la création. La danse occupe une grande place dans la vie de Daphnée. Celle qui danse depuis l’époque de la garderie considère la troupe de DansEncorps comme sa deuxième famille.

«C’est plus que juste de la danse, c’est tout l’univers de ce que ça apporte. Même si je ne deviendrai peut-être pas danseur professionnel, c’est quand même tout le processus d’apprendre à travailler en équipe. La danse m’apporte beaucoup dans les autres aspects de ma vie, comme être sur une scène et dans ma vie d’artiste en musique. Ça va m’aider pour toujours.»

Le processus de création

La directrice artistique Chantal Cadieux estime que le nouveau nom (Chantiers de création) reflète beaucoup mieux l’esprit de cette production. Accompagnés par des mentors, les jeunes doivent maîtriser toutes les étapes de la production d’un spectacle: la création, la musique, le choix des interprètes, les costumes, la fiche technique, la logistique et le contenu.

Au fil des années, l’événement a évolué. Aujourd’hui, c’est devenu un spectacle complet présenté dans un théâtre professionnel, leur donnant ainsi une véritable expérience de scène. D’après Chantal Cadieux, les jeunes sont beaucoup plus engagés.

Les relations humaines, la dualité et l’amitié sont des thèmes qui reviennent dans les oeuvres. Celles-ci dégagent beaucoup de douceur et de délicatesse, note la directrice artistique. À deux semaines de la présentation, les artistes travaillent de façon intense, et ce, même les plus jeunes. Des solos, des duos, des trios et des quintettes figurent au programme.

Danser avec les ombres

Zasia Henry Seebach, Audrey Goguen Ménard et Léora Imbeault, âgées de 11 et 12 ans, en sont à leur première expérience de création pour la scène. Elles suivent des cours de danse depuis plusieurs années et font partie de la troupe Spécial Spécial. Les trois amies passionnées de danse ont imaginé une œuvre autour des ombres.

«Nous sommes des ombres. Nous sommes partie de l’idée de notre chanson qui est quand même douce. On voulait que notre style de danse soit contemporain. Des ombres, c’est doux et ça bouge lentement», a expliqué Léora Imbeault.

Le travail est un peu plus difficile qu’elles anticipent, mais en fin de compte, elles sont fières du résultat.

«Je suis excitée de montrer une chorégraphie que nous avons créée», a souligné Audrey Goguen Ménard.

«J’ai hâte au spectacle. C’est stressant, mais j’aime ça que c’est nous qui avons décidé de tout, des costumes, de la chanson et de la chorégraphie», a ajouté Léora Imbeault.

Le spectacle Les chantiers de création est présenté au théâtre l’Escaouette, le 19 décembre à 15h.