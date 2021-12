Jacinthe Leblanc: dans l’univers fantaisiste des miniatures

Avec son projet Quarantaine, la photographe Jacinthe Leblanc réinvente le monde pour lui donner un peu de fantaisie et de magie. À travers cette série d’oeuvres qu’elle a réalisée dans le contexte du confinement et de la pandémie, elle met en relief l’infiniment petit.

Deux personnages miniatures qui s’embrassent à l’ombre d’un brocoli, des voyageurs qui s’envolent sur les ailes d’un flamant rose ou encore un tout petit jardinier qui tond la pelure d’un kiwi… Voici quelques exemples de mises en scène poétiques créées par la photographe de Moncton.

Les personnages qui ont à peine un pouce de haut évoluent dans différentes situations. L’objectif de l’artiste est d’insuffler un peu d’humour, de fantaisie et de magie dans la vie des gens en ces temps difficiles.

Jacinthe Leblanc a entrepris ce projet en mars 2020 dans le cadre d’un défi lancé par les membres de son club de photo Focus Camera. Chaque jour, ils devaient photographier un objet ou quelque chose dans leur maison en fonction d’un thème choisi.

Jacinthe LeBlanc qui s’était procuré de petites figurines a eu l’idée de les photographier en imaginant différentes mises en scène. Dès qu’elle a partagé ses images sur les réseaux sociaux, les réactions ont été immédiates. Elle a reçu de nombreux commentaires positifs.

«Les amis me disaient ça nous fait tellement de bien dans cette période noire de notre vie. Je recevais tellement de commentaires positifs par rapport à mes photos que ça me donnait comme un ‘‘boost’’ d’énergie et ça m’aidait à passer à travers cette période difficile qu’on vivait surtout au début de la pandémie. Personne ne savait où ça s’en irait», a-t-elle raconté.

Elle a donc poursuivi ce projet pour se rendre jusqu’à 500 photographies. De ce nombre, elle a choisi 46 œuvres afin de produire une exposition qui voyage à travers la province depuis le début de l’automne.

«J’en avais une centaine facilement que j’adore, mais j’ai choisi celles qui allaient bien ensemble et dont la réaction des gens avait été forte pour ces photos-là.»

Jacinthe LeBlanc présente le projet Quarantaine. – Gracieuseté Une photographie du projet Quarantaine de Jacinthe LeBlanc. – Gracieuseté Une photographie du projet Quarantaine de Jacinthe LeBlanc. – Gracieuseté Une photographie du projet Quarantaine de Jacinthe LeBlanc. – Gracieuseté

Plongée dans l’enfance

La collection d’images plonge en quelque sorte dans l’imaginaire de l’enfance. Elle confie que le projet lui a permis de réinventer des objets, ainsi un casque protecteur devient une piste de vélo et la guedille au homard paraît gigantesque devant les petits personnages.

«C’est un gros défi parce que les bonshommes ont une hauteur de 3/4 de pouces donc on ne peut pas mettre n’importe quel objet à côté. On est limité dans ce qu’on peut jouer avec. Ce que j’aime faire c’est de réinventer en quelque chose d’autre les objets et faire rire les gens.»

Celle qui est aussi la photographe de l’équipe de basketball des Magic de Moncton a dû modifier un peu ses perspectives avec ce projet.

«Je suis partie des géants de 6 pieds des Magic pour aller à des bonshommes de 3/4 de pouces.»

La plupart des photos ont été prises dans son studio à la maison. Certaines oeuvres ont été réalisées à l’extérieur. Chacune des images est assortie d’un message et d’un thème.

Elle a commencé à faire de la photographie dans les années 1980. Depuis une dizaine d’années, elle pratique son art de façon plus intense en multipliant les styles et les projets. Elle a réalisé, entre autres, la série Du monde de par che nous avec la Société culturelle Sud-Acadie.

Après avoir été exposé à Saint-Jean, son projet Quarantaine est présenté à la Galerie ARTcadienne à Miramichi jusqu’au 13 janvier. Il sera ensuite exposé à la Galerie des Bâtisseurs à Fredericton à compter du mois de mars, puis au Centre multifonctionnel à Shediac cet été.