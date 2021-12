Le monde de Gabrielle Roy: au coeur de l’âme canadienne-française

La cinéaste Renée Blanchar estime que plusieurs thèmes dans l’œuvre de Gabrielle Roy trouvent encore écho aujourd’hui chez les francophones au pays.

«Qu’on soit Franco-manitobain, Acadien ou même Québécois dans la vastitude anglophone, il y a entre nous une parenté et malgré le temps qui nous sépare de l’œuvre de Gabrielle Roy, pour moi il y a encore beaucoup de thèmes chez elle qui résonnent encore en nous», a déclaré Renée Blanchar qui signe le scénario et la réalisation de la série dramatique Le monde de Gabrielle Roy.

Sous le signe de l’enfance, la première saison de cette télésérie se déploie en huit épisodes tournés au Manitoba. Inspirée et adaptée de l’œuvre de Gabrielle Roy, elle met en relief la construction identitaire de l’écrivaine en devenir, marquée par son milieu familial et sa réalité de francophone minoritaire.

La série se déroule sur fond d’enjeux sociaux et politiques liés aux réalités des minorités francophones, à l’immigration et à l’éveil féministe. Chacun des récits relate des moments signifiants de l’enfance de la célèbre écrivaine franco-manitobaine. L’action se passe dans les années 1920. Entourée de ses parents et de ses sœurs, la jeune Gabrielle tente de comprendre le monde qui l’entoure.

«J’ai compris que plonger dans l’univers de Gabrielle Roy, c’était aussi plonger dans mon intimité, dans mon histoire familiale et ma réalité de francophone vivant en milieu minoritaire. […] J’étais prête à mordre pour écrire cette série», a poursuivi la cinéaste de Caraquet qui côtoie l’oeuvre de cette icône de la littérature depuis l’adolescence.

Les principaux artisans de cette nouvelle série télévisuelle diffusée à compter du 16 décembre sur l’extra de tou.tv ont dévoilé les détails du projet mercredi. La productrice Frédérique Traversy (Zone 3) a précisé qu’il travaille sur ce projet depuis plusieurs années. La rencontre avec Renée Blanchar a été déterminante dans le développement du projet, saluant du même souffle sa fougue et sa vision, estimant qu’elle est en quelque sorte l’héritière de Gabrielle Roy, tout comme sa collègue productrice Micheline Arbez des Productions Rivard à Winnipeg.

«On a voulu faire une série intemporelle, qui est pertinente, qui est forte, qui est féministe et tendre et qui surtout va rejoindre le coeur du public», a affirmé Frédérique Traversy.

Quand Renée Blanchar a été approchée pour réaliser cette série, il y avait déjà une trentaine de textes choisis, mais sans véritable fil conducteur. Selon Micheline Arbez, la cinéaste acadienne était toute désignée pour comprendre l’univers de Gabrielle Roy, vivant elle-même en milieu minoritaire. Renée Blanchar s’est éloignée d’une reconstitution documentaire et historique afin de privilégier une approche narrative et visuelle qui, espère-t-elle, arrive à célébrer l’univers littéraire d’une femme au talent exceptionnel.

Elle précise qu’elle a tenu à ce que la série soit créée dans le respect de l’essence de chacune des nouvelles de Gabrielle Roy qui sous l’apparente simplicité révèle une grande complexité. L’auteure a fait lire le scénario à un historien du Manitoba et à François Ricard, auteur de la biographie de Gabrielle Roy.

Cette première saison tourne beaucoup autour de la maison familiale de la rue Deschambault. L’histoire se déroule à la fois à travers le regard de la jeune Gabrielle, 10 ans, incarnée avec beaucoup de justesse par Léa-Kim La France-Leroux et la narratrice (Romane Denis qui joue Gabrielle à 20 ans). La narration se veut en quelque sorte le point de vue et les réflexions de l’écrivaine sur ses souvenirs.

Léa-Kim Lafrance-Leroux incarne la jeune Gabrielle Roy dans la série Le monde de Gabrielle Roy. – Gracieuseté La jeune Gabrielle Roy (Léa-Kim Lafrance-Leroux) entourée d’une partie de sa famille dans la série Le monde de Gabrielle Roy. – Gracieuseté Martine Francke (Mélina Roy) et Gaston Lepage (Léon Roy) dans la série Le monde de Gabrielle Roy. – Gracieuseté

Les défis du tournage

Produire des émissions de télévision en milieu minoritaire amène son lot de défis, estime Renée Blanchar. Tout d’abord, il fallait trouver les comédiens pour jouer la famille et surtout dénicher la perle rare qui incarnerait la jeune Gabrielle Roy, avec sensibilité, intelligence et charisme, explique la réalisatrice.

«J’étais très sensible aussi au fait qu’il y ait une place pour les comédiens franco-manitobains. On a passé des heures et des soirées à voir pratiquement tous les comédiens professionnels là-bas.»

Des artisans du milieu du cinéma de Vancouver à Caraquet ont collaboré au projet. Il s’agit de la première série dramatique produite au Manitoba à être diffusée à Radio-Canada. Réaliser une série d’époque n’est pas de tout repos.

«Quand on a un truc d’époque, vous ne pouvez pas juste sortir dehors et mettre votre caméra. Il faut trouver des lieux, il y a plein de contraintes liées à ça. Dans le fond, toutes les contraintes font partie de la signature de la série», a ajouté la cinéaste.

Si les producteurs ont opté pour des demi-heures, c’est que ce format convient mieux à ce genre de récit, ont-il fait savoir. La distribution comprend, entre autres, Francine Ruel (mémère), Martine Francke (mère) et Gaston Lepage (père).

La série sera également diffusée un peu plus tard au réseau ARTV et à Radio-Canada. Une deuxième saison pourrait voir le jour.

Gabrielle Roy est née à Saint-Boniface en 1909 et décédée en 1983 à Québec.

Pour une plus grande production de fictions au Canada

La direction de Radio-Canada assure que la porte est grande ouverte aux créateurs de fiction issus des milieux francophones minoritaires, bien que les défis soient nombreux.

La directrice générale de la télévision de Radio-Canada, Dany Meloul, a précisé que le Québec compte 150 maisons de production, comparativement à moins d’une trentaine dans les autres régions francophones du pays. Celle-ci a salué le travail phénoménal que ces sociétés font à l’extérieur du Québec.

«En tant que diffuseur public, on a vraiment cette volonté d’essayer de travailler avec toutes les communautés francophones à travers le pays et de les accompagner dans leur production de documentaire, de toutes sortes d’émissions, mais aussi de la fiction et je vous dirais souvent la fiction c’est le volet le plus difficile.»

La cinéaste Renée Blanchar qui aspire à un décloisonnement de la francophonie considère que le projet de Gabrielle Roy aura été assez fort pour qu’il y ait une vraie rencontre. Celle-ci a rappelé l’immense pouvoir de se voir dans une fiction à la télévision.

«Il y a comme un acquis pour le Québec à ce compte-là, mais pour nous, c’est toujours de l’ordre de l’exception et c’est tellement fort. Je trouve que c’est quelque chose (Le monde de Gabrielle Roy) qui parle à toute la francophonie canadienne et je pense qu’on a touché à quelque chose de l’âme canadienne-française.»

Le premier directeur des émissions dramatiques et des longs métrages à Radio-Canada, André Béraud, invite les créateurs du pays à soumettre des projets.

«Quand on se voit à la télévision, quand on voit des productions hors Québec qui sont financées et mises à l’écran, ça incite les créateurs qui viennent vers nous à nous proposer des projets et nous aussi d’aller vers les créateurs et leur laisser savoir qu’on est à la recherche de projets.»

Il assure que d’autres projets sont en développement, évoquant du même coup que c’est un métier où il y a beaucoup d’appelés, mais peu d’élus.

«Dans le lot, on réussit à tirer notre épingle du jeu et d’en avoir deux (productions hors Québec) par année.»

«Avec cette série, on espère qu’on envoie le signal que la shop est ouverte. Notre rêve, ce serait d’en avoir dans toutes les provinces du Canada pour refléter notre francophonie d’un océan à l’autre. Tranquillement on commence à se rendre et ça nous fait le plus grand bien.»