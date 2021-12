Ballet: Casse-Noisette de retour au Théâtre Capitol

Après un arrêt forcé en 2020, le ballet Casse-Noisette revient sur la scène du Théâtre Capitol à Moncton. Ce spectacle incontournable du temps des Fêtes rallume l’étincelle dans les yeux des danseurs, souligne la directrice de l’Académie de ballet classique et de danses modernes, Suzanne Bourque.

Le succès phénoménal de cette production et le désir palpable des jeunes à y participer incitent les producteurs à le ramener sur scène, avec un plan opérationnel détaillé bien évidemment, a fait savoir Suzanne Bourque.

«C’est sûr que de faire ce genre de production en temps de pandémie, ce n’est vraiment pas évident, mais finalement, je pense que c’était la bonne décision à prendre parce que nos danseurs avaient besoin de ce retour à la normale même s’ils savent que les choses vont être différentes. L’énergie des danseurs est incroyable. C’est touchant. Cela m’a confirmé qu’on a pris la bonne décision parce que je revois des étincelles dans les yeux des danseurs. Ils ont été bons, ils ont continué à s’entraîner et ils n’ont jamais lâché», a-t-elle affirmé.

Un total de 90 danseurs, accompagnés de l’Orchestre Tutta Musica sous la direction d’Antonio Delgado, incarnent ce ballet féerique inspiré du conte d’E.T.A. Hoffman, sur une musique de Tchaïkovski.

Bien que la distribution soit un peu moins grande que par les années passées, le spectacle s’annonce haut en couleur et tout aussi majestueux, assure la directrice.

La magie, les créatures fantastiques et l’émerveillement seront au rendez-vous. D’après Suzanne Bourque, le fait qu’il y ait moins de danseurs aère certaines scènes et permet de mieux voir tout ce qui se déroule sur la scène.

«C’est sûr que la COVID-19 a été dévastatrice pour une école de danse. On n’a pas du tout les mêmes chiffres qu’on avait. On est chanceux que dans notre troupe, c’est-à-dire notre volet préprofessionnel, on n’en a pas perdu beaucoup.»

Antonio Delgado dirige l’ensemble Tutta Musica, dans le spectacle Casse-Noisette. – Gracieuseté: Image Authentik: Rachelle Richard-Léger Une scène de la production du ballet Casse-Noisette 2019. – Gracieuseté: Image Authentik: Rachelle Richard-Léger Une scène de la production du ballet Casse-Noisette 2019. – Gracieuseté: Image Authentik: Rachelle Richard-Léger

Au cours des dernières années, certains rôles étaient joués par plusieurs danseurs en alternance, tandis que cette année, ces rôles sont tenus par un interprète unique. Les artistes y travaillent déjà depuis plusieurs semaines. Des nouveautés tant dans les chorégraphies, les décors que les costumes attendent les spectateurs.

«Des éléments du décor et des accessoires ont été refaits. Il y a des nouveautés au niveau des costumes et de nouvelles touches au niveau des chorégraphies.»

Ce sont tous des danseurs de la grande famille de l’Académie, certains rôles étant tenus par les sept élèves finissantes et des professeurs de l’école. Le rôle du Prince sera joué par un jeune danseur montréalais Alessandro Nicolosi. Ce sera une première pour lui à Moncton. Le Québécois Alex Francoeur, qui a incarné ce personnage à Moncton par le passé, a dû céder sa place. Depuis son passage à la finale de la deuxième saison de Révolution, sa carrière a connu un essor explosif, a indiqué Mme Bourque.

«Il nous a trouvé un remplaçant et il a travaillé avec lui à Montréal pour le préparer pour son arrivée à Moncton.»

Le ballet Casse-Noisette est à l’affiche du Théâtre Capitol du 10 au 12 décembre. Quatre représentations sont prévues, dont deux en soirée vendredi et samedi, et deux en après-midi samedi et dimanche. L’Académie en est à sa 11e production de ce classique de Noël.