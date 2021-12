Les 10 meilleurs albums franco-canadiens de 2021

Chaque année, ce moment est à la fois un plaisir et un casse-tête. Faire un bilan et des 10 meilleurs albums de 2021 m’oblige à faire des choix déchirants! L’année 2021 a été riche sur le plan musical dans la francophonie canadienne. Effet de la pandémie ou simple hasard, les résultats sont des plus intéressants. C’est avec un immense plaisir que je vous présente ma sélection 2021!

10e position: Louis Trudel – Les temps étranges

Je débute mon palmarès en 10e position avec un artiste jazz fusion de la région de la capitale nationale. Louis Trudel est un virtuose de la guitare qui a joué pour plusieurs artistes connus, dont Richard Séguin sur son album Journée d’Amérique. Il nous a offert au printemps 2021 Les temps étranges, un opus bien fignolé de trames instrumentales qui sont touchantes et harmonieuses. Il offre un son fluide et une grande qualité de production.

9e position: Kelly Bado – Hey Terre

Dans des sonorités de musique du monde, d’afro-beat et de pop, on retrouve cette sirène du Manitoba qui s’installe en 9e position avec Hey Terre. Je triche un peu, l’album est paru à la fin 2020, mais c’est en 2021 qu’on a pu prendre le temps d’en profiter. Kelly Bado nous interpelle avec de magnifiques textes sur l’amour, la fraternité et l’identité. Ses musiques sont à la fois paisibles et très rythmiques. Le seul timbre de la voix de Kelly Bado constitue de la musique en soi.

8e position: Daniel Goguen – Un air country

Pour un moment de folie au pays du Honky Tonk francophone, le 8e rang vous fera danser du début jusqu’à la fin! Une des voix les plus reconnaissables et appréciées de l’Acadie, celle de Daniel Goguen. Il nous a fait plaisir en septembre avec son dernier opus Un air country. Toute l’essence du style y est: solos juste au point, une énergie contagieuse et des textes d’amour, de peine et de désir.

7e position: Matt Boudreau – Armageddon

Pour la 7e place, il s’agit de l’une de mes belles découvertes de l’année. Auteur-compositeur prolifique, multiinstrumentiste, Matt Boudreau a fait connaitre en 2021 Armageddon qu’il avait lancé au cœur de la pandémie en 2020. L’artiste acadien sait bien doser, dès les premiers accords, les guitares et les claviers dont on ne se tanne jamais. Il passe aisément de la chanson pop au rock alternatif en passant par la balade. Un album qui s’écoute sans effort.

6e position: La légende de Calamity Jane – La légende de Calamity Jane

Avec deux membres du groupe fransaskois Hart-Rouge et un du duo gaspésien Dans l’Shed, à quoi pourrait-on s’attendre pour la 6e place? À rien d’autre qu’un univers particulier signé La légende de Calamity Jane! Annette et Michelle Campagne de la Saskatchewan se sont associées au Gaspésien André Lavergne pour créer un univers country folk d’une pureté exceptionnelle, qui accompagne des textes qui rendent hommage à ceux et celles qui se sont installés au cœur du continent. Calamity Jane propose sonorités riches et harmonies vocales puissantes comme seules savent le faire les sœurs Campagne.

5e position: Étienne Fletcher – Entre-deux

Pour la mi-parcours, on demeure en Saskatchewan avec l’auteur-compositeur-interprète Étienne Fletcher. Un autre bel univers pop, alternatif et blues des plus captivant. Étienne Fletcher nous offre Entre-deux, un premier disque solide à la qualité de production remarquable. Cet album est très prometteur pour ce jeune artiste, qui a tout de même déjà une belle carrière d’entamée.

4e position: Céleste Lévis – Si tu veux tout savoir

La 4e place revient avec brio à Céleste Lévis. Cette autrice-compositrice-interprète originaire de Timmins en Ontario démontre une belle maturité sur ce 4e album, qu’elle a coécrit et co-réalisé avec son époux, Marc-Antoine Joly. Sur Si tu veux tout savoir, Céleste Lévis s’aventure sur des mélodies pop-rock et interpelle avec des propos plus matures et chargés d’émotions. Un album solide du début à la fin.

3e position: Reney Ray – À l’ouest du réel

Mon top 3 débute avec une voix remarquable originaire de Kapuskasing, dans le Nord de l’Ontario. C’est celle de l’autrice-compositrice-interprète Reney Ray, qui a présenté au printemps dernier un album country folk d’une grande qualité, À l’ouest du réel. La jeune femme jase du quotidien, d’amour et de la vie. Le tout est déposé sur de magnifiques trames solides et rythmées. Les arrangements de guitares, de dobro et de piano soulèvent parfois des émotions surprenantes et qui font du bien.

2e position: Édith Butler – Le tour du grand bois

À l’aube de ses 80 ans, la grande dame de la chanson acadienne n’a pas dit son dernier mot. Fruit d’une rencontre inespérée, Édith Butler signe Le tour du grand bois, réalisé par l’autrice-compositrice acadienne Lisa Leblanc. La magie des deux univers qui se rencontrent est propice à un produit exceptionnel. Le verbe d’Édith Butler, propulsé par la fougue de Lisa Leblanc, est mon deuxième choix des meilleurs albums de 2021. Un choix qui s’écoute d’un trait et avec grand plaisir!

1re position: Daniel Léger – Blues & Cowboy

Mon album préféré de la francophonie musicale canadienne pour 2021 est celui d’un autre nom familier en Acadie: Daniel Léger, qui nous a offert Blues & Cowboy en octobre dernier. Un 5e album en presque 20 ans de carrière.

Ce dernier opus est un bouquet de mélodies douces remplies de nostalgie. Blues & Cowboy propose un univers paisible où des arrangements très intimistes sont propices à un rendez-vous doux avec un des grands auteurs-compositeurs-interprètes canadiens. Surement son meilleur disque à ce jour, digne des grands albums country folk de ce monde.

Voilà ma sélection des 10 meilleurs albums de la francophonie musicale canadienne de 2021! J’ai déjà quelques bons produits à vous faire découvrir en 2022… À suivre!

Marc Lalonde, dit Lalonde des ondes, est chroniqueur musical depuis plus de 25 ans au sein de la francophonie musicale canadienne et animateur de l’émission radiophonique Can-Rock. Il se fait un malin plaisir de partager cette richesse dans 16 stations de radio à travers le pays chaque semaine.