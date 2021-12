Trois Acadiens en finale de Propulse ta voix

Trois chanteurs de l’Acadie ont atteint la finale du 9e concours de chant Propulse ta voix! Chantal Leblanc, Nathaël Young et Marie-Hélène Michaud tenteront de décrocher l’une des premières places de la compétition dimanche.

Le producteur de l’événement, Éric Côté, soutient que le calibre est solide. L’événement qui avait habituellement lieu au Camp musical Saint-Alexandre dans la région de Kamouraska au Québec a pris un virage virtuel cette année. D’ailleurs, même après la pandémie, le producteur entend maintenir la formule en ligne.

«Propulse ta voix, je vais toujours le continuer sur le web. Ça me permet d’avoir des gens de partout. Par contre, Trois-Pistoles en chansons va revenir devant public», a-t-il précisé.

Suivant un peu les mêmes traces que l’émission La Voix, les participants ont dû commencer par se présenter aux auditions à l’aveugle. Les coachs Jean-Sébastien Lavoie, Tamara Weber Fillion, Audrey Gagnon et Étienne Cotton ont retenu 32 candidats pour passer aux rondes suivantes: les quarts de finale et la demi-finale. Seulement dix candidats ont obtenu leur laissez-passer pour la finale.

Voici le portrait des trois finalistes du Nouveau-Brunswick.

Chantal Leblanc, 14 ans, Dieppe

La jeune Dieppoise, de l’équipe d’Audrey Gagnon, s’est distinguée au concours en interprétant un air d’opéra bien connu de Puccini, O Mio Babbino caro. Celle qui chante depuis l’âge de 4 ans a déjà une feuille de route bien garnie. Elle évolue dans divers styles musicaux. En optant pour le chant classique, elle cherche à préserver cette tradition et populariser l’opéra auprès des jeunes. «C’est aussi une bonne base pour les autres styles», a indiqué la chanteuse qui a suivi des leçons de chant avec Monette Gould.

Ayant grandi au sein d’une famille musicale, elle a fait partie des chorales Les Jeunes chanteurs d’Acadie et des Amis de la chanson. Son amour pour le chant l’a poussée à soumettre sa candidature à Propulse ta voix. Depuis le début de la pandémie, elle n’a pas eu beaucoup d’occasions de se produire en concert.

En apprenant qu’elle avait été retenue pour la finale, elle s’est dite étonnée.

«J’étais vraiment surprise parce qu’il y a aussi d’autres personnes qui chantent vraiment bien dans ce spectacle», a exprimé l’artiste qui souhaite entreprendre des études en chant plus tard.

Chantal Leblanc a chanté dans plusieurs spectacles pour appuyer des causes humanitaires et différents événements tels que le Congrès mondial acadien et la Journée de la Francophonie. Cette année, elle s’est inscrite au petit Gala de la chanson de Caraquet et à Accros de la chanson avec son frère Nicolas.

Marie-Hélène Michaud, 33 ans, Fredericton

Marie-Hélène Michaud a recommencé à chanter il y a environ quatre ans. Adolescente, elle a participé au Sommet de la chanson de Kedgwick. Sa rencontre avec la propriétaire de l’École de musique Marie-Sol, Marie-Claude Landry, a été déterminante dans son parcours, lui ouvrant ainsi la porte à de nouveaux projets musicaux. En plus de suivre des leçons de chant, elle a intégré le Chœur de Soulanges et dirigé une chorale d’enfants. Elle fait également partie d’un groupe de Fredericton, Fast Eddie and the Fembots, qui revisite à sa façon des classiques du répertoire populaire dans une version un peu jazz, soul, misant sur les harmonies.

«On chante un peu de tous les styles de toutes les époques. Par contre, on les fait à notre manière plus du côté jazz, swing, soul. C’est tout nouveau pour moi. On aime chanter en harmonie», a expliqué celle qui se trouve aussi dans l’équipe de la juge Audrey Gagnon.

À la demi-finale, l’artiste a interprété un classique de la musique rock, Dream On, de la formation Aerosmith dans une version jazz reprise du groupe Postmodern jukebox.

«C’était un très gros défi comme chanson, mais je suis très heureuse d’avoir réussi à surmonter ce défi-là. J’ai vécu plein de belles émotions, mais aussi de moins belles émotions, mais au bout du compte, cela en a vraiment valu la peine. Je réalise que je me suis vraiment surpassée et je suis très fière de moi. Ce concours m’a permis de me découvrir encore plus en tant que chanteuse», a ajouté Marie-Hélène Michaud qui avoue qu’elle a eu besoin de beaucoup de courage pour se convaincre de s’inscrire.

Nathaël Young, 17 ans, Charlo

Le jeune chanteur du Restigouche est un véritable passionné de musique. «Je chante depuis que j’ai appris à marcher et même avant», lance-t-il avec un sourire dans la voix.

Celui qui a atteint le groupe des 60 candidats à Star Académie, mais qui a dû se désister afin de terminer ses études secondaires, est loin d’avoir dit son dernier mot. Il est déterminé à poursuivre une carrière musicale. Pour la demi-finale, il a interprété la pièce Happier than ever de Billie Eilish.

«C’est une de mes chansons préférées et je pense que j’ai vraiment fait une belle job. Ça feel vraiment le fun.»

Il joue aussi du piano et se dit prêt à évoluer dans tous les styles musicaux, à l’exception peut-être du country.

En participant au concours Propulse ta voix, il estime que cela lui ouvre des possibilités avec ses chansons. Il ajoute que les conseils de sa coach, Tamara Weber Fillion, l’ont aidé.

«Ç’a été une surprise de me rendre en finale. Certain que je veux continuer et j’aimerais aller étudier en musique à Toronto. C’est ça mon but dans la vie», a ajouté l’artiste.

Pour la finale, chaque candidat interprète une chanson. La vidéo est ensuite acheminée au producteur. Les chanteurs sont appuyés par leur coach dans le choix des pièces et dans leurs prestations. La finale du concours sera diffusée le dimanche 12 décembre sur le site web de Canal Artistes (connexions privées). Pour ce qui est des prestations, ce sera des surprises. Les trois gagnants du concours sont déterminés par les notes des juges, du producteur et du diffuseur.