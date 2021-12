L’âme artistique sans limite de Mélanie Mazerolle

IJL – Réseau.Presse – Acadie Nouvelle

Mélanie Mazerolle travaille depuis dix ans dans le milieu des garderies. Originaire de Miramichi, elle vit maintenant à Rogersville. Elle a vécu entre-temps dans l’ouest canadien. Mais peu importe où elle est, elle reste branchée sur le monde des arts.

«Depuis que je suis adolescente, je suis intéressée par les arts. En grandissant, j’ai développé mon propre style, mon propre thème de créativité. Maintenant je fais toute sorte d’affaires, des peintures, de l’abstrait, des fois ce sont des représentations que j’imagine, dont des reproductions de dessins animés, différentes choses comme ça», explique l’artiste.

Elle utilise différents médiums et matériaux pour faire des peintures. Parfois c’est du papier, de la colle ou des éléments naturels. Elle fabrique également des jouets sensoriels.

L’artiste a développé son talent avec le temps. Parfois l’inspiration vient de choses qu’elle voit mais qu’elle ajuste à sa manière.

«Dernièrement, une des peintures sur laquelle je travaille tout de suite, j’avais l’image d’une empreinte. Ce qui m’a inspiré, c’est que j’ai trouvé de l’encre pour étamper, puis j’ai pris une étampe avec mon pouce pour voir à quoi ça ressemblait. J’ai décidé de suivre la même ligne que je voyais de mon empreinte, mais je l’ai reproduite sur une grande toile.»

Pendant qu’elle peint, elle donne libre court à son imagination. «C’est vraiment un processus émotionnel pour moi», exprime la résidente de Rogersville. Elle précise aussi que chaque toile a son histoire.

Fort McMurray

La Néo-Brunswickoise a vécu 10 ans à Fort McMurray en Alberta. C’est là qu’elle a commencé sa carrière dans le domaine de la petite enfance.

«C’est là aussi que j’ai vraiment commencé à développer mon art parce que j’étais beaucoup à la maison.» En soirée, lorsque sa fille était couchée, l’artiste dans l’âme en profitait pour sortir son matériel.

«Lorsque j’ai déménagé au Nouveau-Brunswick, j’ai amené beaucoup de mes peintures parce que je ne voulais pas les laisser là, je ne voulais pas m’en débarrasser.»

Actuellement elle en a beaucoup, et elle dit se sentir prête à les partager. Mélanie Mazerolle n’a encore jamais exposé ses œuvres, mais elle aimerait le faire au cours des prochains mois ou de la prochaine année.

«J’aimerais accumuler assez de toiles pour faire une exposition et vendre mes peintures», explique l’artiste.

Mélanie Mazerolle a d’ailleurs vécu l’incendie survenu à Fort McMurray en mai 2016. «Ma fille et moi on a évacué lorsque le feu commençait à s’approcher de la ville.»

En sortant de la garderie où elle était avec sa fille, elle s’est retrouvée vraiment à la croisée des chemins, à savoir si elle remontait chez elle vers le nord chercher ses valises et ses deux chats, avec en prime des bouchons de circulation, ou si elle allait vers le sud en toute sécurité.

«J’ai décidé d’aller vers le sud. J’ai laissé les chats. On n’avait rien avec nous. On avait juste nos boîtes à lunch. J’avais une petite guitare et notre sac à dos. On s’est rendus à Westlock. De là, on est allé à Edmonton. Mes parents nous ont ramenés d’Edmonton au Nouveau-Brunswick. On est restés ici quatre mois en attendant de retourner en Alberta.»

De retour en Alberta, la garderie où elle travaillait était située dans une école qui a été endommagée par le feu. La garderie a été reconstruite sur un autre site. Ce qui lui a demandé beaucoup de travail.

L’évacuation de Fort McMurray a eu lieu le 3 mai 2016. Mélanie Mazerolle est retournée sur place en septembre 2016. «Nous sommes restés là jusqu’en 2020», dit-elle.

À l’époque, elle se cherchait une raison pour revenir au Nouveau-Brunswick. En 2020, elle avait entendu dire qu’à Rogersville, ils étaient à la recherche d’une directrice pour une garderie et que personne n’avait postulé pour l’emploi. C’est ce qui l’a ramenée aux bercails.