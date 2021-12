Les frères Belivo et Roland Gauvin célèbrent le 20e anniversaire de Noël avec Les Muses

Avoir 20 ans, ça se fête! Les artistes et les créateurs du spectacle Noël avec les Muses, les frères Belivo et Roland Gauvin ont concocté un menu spécial pour le 20e anniversaire de ce grand classique du temps des fêtes.

Depuis 2001, environ 70 000 personnes ont assisté à ce spectacle qui rassemble 12 chanteurs et musiciens, ainsi que la chorale des Jeunes chanteurs d’Acadie.

Comme nouveauté cette année, les enfants des artistes sont à leur tour invités à monter sur la scène du Théâtre Capitol, le temps d’un numéro spécial.

«On s’était dit un jour que ce serait le fun d’intégrer nos enfants, on les appelle nos minis nous autres. En 2019, quelques-uns étaient venus pour un petit numéro et ils avaient aimé ça, alors on a créé un numéro juste pour eux cette année», a expliqué Isabelle Bujold du quatuor Les Muses.

Ils seront donc 66 artistes sur scène, incluant les 12 enfants et les 42 choristes des Jeunes chanteurs d’Acadie dirigés par Nadine Hébert.

Les débuts

Cette aventure a débuté en 2001, lorsqu’ils ont offert des chansons de Noël dans le cadre d’un spectacle à l’auditorium de l’ancienne école Moncton High. Jamais ils n’auraient imaginé que la tradition allait se poursuivre pendant 20 ans. Au départ, ce spectacle ne devait être présenté qu’une seule fois.

«Après l’avoir fait une fois, on s’est dit qu’on allait peut-être le reprendre et après, on se disait à l’année prochaine. […] Cette vision-là est venue avec le temps parce qu’au départ, on n’aurait jamais pu imaginer que les gens viendraient après 20 ans parce que dans le monde du spectacle remplir une salle une fois c’est pas évident, mais de pouvoir le faire sept représentations de suite, c’est pas mal extraordinaire. On est tellement heureux de pouvoir vivre ça ensemble.»

Dans les années ayant suivi leur première prestation, le collectif a effectué des tournées pour finalement s’installer en permanence au Théâtre Capitol. Une véritable amitié et complicité s’est développée entre les chanteurs. Ils ont un réel plaisir à se retrouver et à jouer de la musique ensemble. Parfois, c’est le seul moment durant l’année où ils ont l’occasion de se voir, mentionne-t-elle.

«C’est devenu une petite famille», a confié la chanteuse qui se sent privilégiée de pouvoir vivre cette expérience.

Le spectacle Noël avec les Muses, les frères Belivo et Roland Gauvin sur la scène du Théâtre Capitol. – Gracieuseté: Cindy Duclos Le spectacle Noël avec les Muses, les frères Belivo et Roland Gauvin sur la scène du Théâtre Capitol. – Gracieuseté: Cindy Duclos

Des nouveautés

Pour leur 20e rendez-vous, ils ont inclus cinq nouvelles chansons à leur répertoire, dans des arrangements originaux réalisés pour les neuf chanteurs. Isabelle Bujold explique que leur choix n’a rien de stratégique puisque ce sont d’abord et avant tout des coups de coeur. Fidèle à la tradition, le spectacle se déploie en deux volets: la veille de Noël et l’esprit festif du réveillon du Jour de l’an.

«Noël c’est un répertoire que j’aime beaucoup et de pouvoir le chanter en harmonie, c’est quelque chose de spécial. S’il y a un album que je vais écouter encore et encore, c’est un album de chansons de Noël. On dirait que je veux ce répertoire-là à un moment précis de l’année. Je pense que c’est pour ça que les gens reviennent et ils ressentent à quel point on aime ça aussi. C’est un peu des retrouvailles avec le public chaque année. Ça leur rappelle des souvenirs.»

Les musiciens Denis Haché, Jean-Pascal Comeau et François Émond accompagnent les chanteurs.

Avec deux albums à son actif, le collectif compte tout près de 40 chansons à son répertoire. Isabelle Bujold estime qu’ils auraient suffisamment de matériel pour produire un troisième album. Encore cette année, le spectacle sera filmé et offert en ligne du 23 décembre au 2 janvier pour les gens qui se procureront des liens de visionnement. En 2020, le spectacle a attiré environ 7000 visionnements, a fait savoir la chanteuse.

Ont-ils l’intention de continuer pour un autre 20 ans? «On a l’intention de continuer tant que les gens vont demander le spectacle et tant que nous on aura le goût, l’énergie et le plaisir surtout de faire ça ensemble. «Dans 20 ans, ce seront peut-être nos enfants qui feront le spectacle et nous on sera les invités spéciaux le temps d’une chanson… », lance-t-elle.

Chaque année, ce spectacle suscite de l’engouement et habituellement les billets pour les sept représentations s’envolent rapidement.

Le spectacle est à l’affiche du Théâtre Capitol du 15 au 19 décembre. En raison des nouvelles règles sanitaires qui entreront en vigueur vendredi à minuit, la direction du théâtre a dû réaménager les représentations de la fin de semaine. Il y aura quatre représentations au lieu de trois, mais avec une jauge réduite à 50%.

Les billets pour ces représentations (samedi et dimanche) sont mis en vente à compter de mercredi 9h.