Programme d’aide à la billetterie: une bonne idée, mais un budget insuffisant

Si les diffuseurs de spectacle accueillent favorablement la mise en place d’un programme provincial d’aide à la billetterie, certains estiment que les sommes ne sont pas suffisantes pour combler la totalité des pertes de revenu et relancer réellement le milieu des arts de la scène.

Cette initiative survient au moment même où les salles doivent une fois de plus jongler avec le resserrement des mesures sanitaires qui entrent en vigueur à compter de vendredi minuit.

Ce programme était attendu depuis longtemps, soutient la directrice de la Société du Monument-Lefebvre à Memramcook, Sophie Doucette, rappelant qu’il existe une telle initiative au Québec depuis le début de la pandémie.

«C’est sûr qu’avec les nouvelles cette semaine, ça fait du bien de recevoir ça. Ça fait depuis le début de la pandémie qu’on poussait pour avoir cet appui. Un appui comme celui-là ça aide quand on doit justement réduire la capacité de nos salles. Ça vient combler un peu cet écart-là dans nos revenus, mais c’est sûr que les sommes ne sont pas faramineuses.»

Une salle de 500 places comme le théâtre du Monument-Lefebvre pourrait recevoir jusqu’à un maximum de 2000$ pour l’ensemble de sa programmation depuis le 1er avril 2021.

«Ça va être un petit coup de pouce qu’on est bien content de recevoir surtout avec tout le travail additionnel qu’on a à faire ces jours-ci pour réarranger notre programmation de spectacles de Noël. Ça atténue, disons les mauvaises nouvelles», a-t-elle poursuivi.

Budget de 300 000$

Doté d’une enveloppe budgétaire de 300 000$, le programme qui s’étend du 1er avril 2021 au 1er mars 2022 s’adresse aux producteurs de spectacle en salle et aux organisateurs de festivals culturels. Les diffuseurs peuvent recevoir une subvention de 5$ du billet vendu pour des spectacles d’artistes professionnels du Nouveau-Brunswick qui œuvrent dans diverses disciplines. Des montants maximums sont imposés selon les différentes catégories de salles et d’événements.

La directrice générale de Radarts, Jacinthe Comeau, estime que le budget est insuffisant.

«Comme réseau, on salue l’effort de la province. Je pense que le programme en soi a sa valeur, mais malheureusement, il n’y a pas assez de financement dans l’enveloppe pour faire une réelle différence auprès des diffuseurs tant anglophones que francophones. Ce qu’on souhaite c’est que ce programme-là puisse être reconduit et bonifié pour l’année prochaine parce qu’avec la pandémie et les restrictions qui ne cessent de nous tomber dessus, je crois qu’un genre de programme comme celui-là va demeurer nécessaire au moins pour la prochaine année sinon pour les deux prochaines années», a-t-elle déclaré.

À son avis, le programme n’appuie pas une réelle reprise pour le secteur. Le directeur de la Société culturelle des Tracadilles, Maxime McGraw, qui salue à son tour l’initiative de Fredericton, ne sait toutefois pas encore si les montants réussiront à combler l’ensemble de leurs pertes financières. Selon lui, les pertes sont quand même très élevées.

En réponse à une question de l’opposition, mercredi, la ministre du Tourisme, du Patrimoine et de la Culture, Tammy Scott-Wallace, a reconnu que le secteur des arts a été durement affecté par la pandémie. Elle a affirmé qu’il est vrai que ce programme n’est pas suffisant, mais son ministère continue de travailler avec le milieu des arts.

La directrice générale du Théâtre Capitol, Kim Rayworth, croit que l’établissement sera admissible au programme d’aide provincial, du moins pour les spectacles des artistes du Nouveau-Brunswick.

«Notre réalité est différente aujourd’hui qu’il y a 24 heures alors je ne suis pas vraiment en mesure de confirmer jusqu’à quel point on va voir des impacts financiers importants ou non.»

Des spectacles de Noël perturbés

Les diffuseurs ont un sentiment de déjà-vu, avec le retour à des règles sanitaires plus strictes, réduisant de moitié la jauge des salles avec distanciation physique. La Société culturelle des Tracadilles a dû annuler un spectacle de danse, rembourser les détenteurs de billets, revoir drastiquement les plans de salle pour le concert de Noël des Gars du Nord et remettre les billets en vente. Maxime McGraw précise que ce genre d’exercice engendre beaucoup de dépenses.

«À ce jour la réponse est quand même excellente de la part du public. Les gens rachètent les billets. C’est un grand bonheur de le voir parce c’est quelque chose de bizarre de rembourser toutes les salles au complet quand elles sont presque pleines. On sait comment c’est difficile de vendre des billets dans ce milieu-là et de réussir à le faire, c’est déjà beau. Il y a quelque chose de vertigineux là-dedans.»

La plupart des diffuseurs ont tous procédé un peu de la même façon, en remboursant les détenteurs de billets pour refaire leur plan de salles et réaménager les représentations. Un exercice complexe qui cause un casse-tête, soutient Sophie Doucette.

«Nous c’est une réduction de plus de 50% parce qu’il faut assurer la distanciation de deux mètres entre chaque bulle. La capacité de notre salle passe d’environ 400 à 100 personnes. On est dans le processus de rembourser les gens qui avaient acheté leur billet et dans un nouveau plan de salle avec distanciation. Pour Lina Boudreau, on a ajouté une représentation en soirée.»

La direction du Théâtre Capitol à Moncton qui offre plusieurs spectacles de Noël a revu aussi son plan de salle pour apporter des modifications à l’horaire des représentations et lancer une nouvelle vente de billets pour les spectacles (50% de la salle) présentés à compter de samedi.

L’agente d’artistes, Carol Doucet, considère que la situation est plutôt décourageante.

«Tout le monde doit encore revenir en arrière. Je comprends très bien la situation, mais je ne pense pas que c’est dans les salles de spectacle qu’il y a plus de cas, mais en même temps, on n’a pas le choix de faire attention avec ce nouveau variant. C’est dommage parce que c’est une période où il y a beaucoup de spectacles de Noël. Ça peut décourager aussi les gens à acheter des billets pour les spectacles en 2022.»