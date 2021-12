Lina Boudreau: un retour aux racines émouvant

Chaque fois que Lina Boudreau revient offrir un concert dans son village natal à Memramcook, une vague d’émotions l’envahit. Ce dimanche, ce sera encore plus spécial puisqu’elle chantera au théâtre du Monument-Lefebvre devant sa mère, Florence Richard, qui célèbre ses 90 ans.

Bien que Lina Boudreau ait quitté la Vallée de Memramcook au début de la vingtaine, elle y revient régulièrement. C’est d’ailleurs sur la scène du Monument-Lefebvre, à l’époque où il était fermé qu’elle a enregistré sa première émission à Radio-Canada, se souvient-elle.

«Il y a aussi le fait que le Monument-Lefebvre est reconnu comme une des meilleures salles au Canada pour l’acoustique donc c’est une vieille salle qui a vécu beaucoup de spectacles. J’ai fait la Vallée des possibles là aussi. C’est aussi dans ce village que j’ai été enfant et que je suis devenue adulte. J’ai vécu beaucoup de choses et c’est comme retourner à la base où on a fait ses premiers pas», a-t-elle raconté.

En chantant devant sa mère dimanche, il y aura beaucoup d’émotions, confie-t-elle.

Issue d’une longue lignée de musiciens, dont le célèbre violoneux Éloi LeBlanc (Éloi à Protais), sa mère lui a transmis sa passion pour la musique.

«C’était une famille musicale. Elle a tout le temps chanté dans des chorales. Elle harmonisait tout le temps. C’est là que j’ai commencé dans les chorales à Memramcook. J’ai appris à harmoniser. […] Pour moi, c’est naturel, ça fait partie de notre culture.»

L’artiste n’a pas donné de concerts à Memramcook depuis quelques années. Pour son tour de chant, elle revisitera les pièces de ses albums de Noël, des chansons traditionnelles et de nouvelles œuvres associées à la période des fêtes. «J’aime explorer et découvrir toujours des chansons de Noël.»

Les concerts de Noël n’ont plus de secret pour Lina Boudreau qui offre ce genre de spectacle depuis plusieurs années.

«J’ai toujours aimé les albums de Noël. Quand j’étais petite, j’écoutais Barbra Streisand, Nat King Cole, Bing Crosby. J’aimais les albums anciens. Pour moi, c’était associé avec la magie de Noël puis quand j’ai sorti des albums, les gens me demandaient des spectacles de Noël et c’est devenu comme un rituel.»

Elle estime qu’il s’agit d’une période de réflexion et de temps d’arrêt pour revoir un peu la dernière année. Certains Noëls sont verts, blancs, tristes ou joyeux. Elle en a vécu de toutes sortes, même sous les palmiers où elle a donné des concerts en Floride avec Zachary Richard en 2020.

«C’est sûr que la pandémie change beaucoup de choses, je pense que ça va être encore plus touchant pour nous de faire des concerts de Noël dans ces circonstances. On va être encore plus heureux de retrouver les gens. À cause de la pandémie, on sent une fébrilité sur la façon dont les gens apprécient la musique. C’est pour ça qu’on a ajouté un deuxième spectacle à Memramcook. On ne voulait pas laisser tomber les gens à cause des mesures sanitaires.»

Optant pour une formule intime, la chanteuse sera accompagnée d’un pianiste et d’un guitariste. «On voulait vraiment que les textes ressortent et vocalement, ça apporte une énergie plus intime pour les revisiter les chansons.»

Album à venir?

Lina Boudreau n’a pas sorti de nouvel album depuis Si fragile univers en 2013. Pendant toutes ces années, elle a continué de donner des concerts et de composer des chansons. Son partenaire musical de longue date, Rob Heaney, un des réalisateurs de disque les plus influents du Québec, est décédé subitement en juin dernier. Elle a donc pris une pause à la suite de son décès.

Par ailleurs, elle a collaboré à l’écriture de chansons avec le compositeur Pascal Mailloux. Elle a plusieurs pièces qui sont prêtes à être enregistrées en studio.

«J’ai deux, trois projets dans ma tête que j’aimerais faire. C’est toujours une question de budget et de moyens», a ajouté l’artiste établie dans les Laurentides au Québec.

Le spectacle de Lina Boudreau est présenté au théâtre du Monument-Lefebvre ce dimanche à 14h et à 19h30.