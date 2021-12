Umläb: un premier opus sous le signe de l’improvisation musicale

Nouveau venu dans le paysage musical acadien, le groupe Umläb, issu de l’héritage des Païens, pousse encore plus loin le concept d’improvisation et d’exploration. Leur premier micro album Disque Space, un vaste espace créatif, navigue entre l’électro, le rock, le jazz et les musiques du monde.

Tout comme les Païens, Umläb a un peu une fixation sur le tréma, souligne le multi-instrumentiste Sébastien Michaud. La formation qui a vu le jour en 2020, vient tout juste de lancer un mini album de cinq pièces instrumentales. Formé de quatre anciens membres des Païens, ce groupe est en fait un laboratoire de création musicale. Sébastien Michaud raconte que lorsque la formation de Moncton a cessé ses activités après 25 ans d’existence, quatre des anciens membres ont eu envie de continuer à jouer de la musique ensemble.

«Par respect pour Marc ‘Chops’ Arsenault (membre des Païens), nous avons décidé de former un groupe complètement différent avec un nouveau nom et un nouveau style. C’est sûr qu’il y a des ressemblances parce qu’on est quand même 4/5 des Païens, mais nous sommes beaucoup plus axés vers l’improvisation et l’électronique. Il y a beaucoup plus de technologie sur l’estrade avec Umläb», a expliqué le bassiste, flûtiste et trompettiste du groupe.

Afin de concrétiser leur projet et d’approfondir davantage le concept d’improvisation, ils se sont dotés d’équipements spécialisés, leur permettant ainsi de diviser l’espace sonore.

«On avait envie d’entendre tout ce que tout le monde faisait en tout temps. Ce n’était pas toujours le cas dans nos autres groupes. C’est ça qui nous a fait augmenter notre capacité d’improvisation et qui a fait que Jonah Haché a pu prendre sa place dans le groupe.»

Chacun des quatre musiciens arrive avec ses propres racines et influences musicales, note le multi-instrumentiste. Pour sa part, c’est le jazz qui le fait vibrer. Jonah Haché (clavier, beats et loop) est issu du monde de la musique ambiante, planante, aux différentes textures à la Radiohead. Le guitariste Denis Surette qui a évolué dans l’univers du métal s’est converti au jazz, tandis que Jean Surette, un amateur de rock progressif, s’est tourné vers l’électronique, raconte Sébastien Michaud.

«Chacun a des places différentes, mais ça peut marcher très bien quand on met tout ça ensemble.»

Hors des sentiers battus

Le processus créatif de leur premier opus est assez original. Ils ont enregistré leurs improvisations musicales pour ensuite réaliser un découpage afin d’obtenir des versions de 4 à 5 minutes. Ami et collaborateur de longue date, Andrew Creeggan a signé la réalisation de ce premier effort.

«Nous avons donné les pistes séparées de notre version coupée à Andrew Creeggan. Avec ces pistes, il a vraiment joué le rôle de l’arrangeur. Il a enlevé des choses, ajouté des choses et fait des boucles où il n’y en avait pas. On lui a donné la liberté totale de ce qu’il voulait faire avec ces pistes-là.»

Andrew Creeggan avait collaboré avec les Païens vers la fin de leur parcours, notamment en réalisant l’album Carte noire qui a été primé à l’Association de la musique de la côte Est.

La formation Umläb s’est donné un peu comme mission de varier ses interprétations d’une fois à l’autre, en laissant de l’espace à l’improvisation lorsqu’ils sont sur scène. En fin de compte, ce n’est jamais exactement la même pièce, s’adaptant ainsi aux différentes situations.

«Quand on va jouer live, on aimerait que les gens reconnaissent les riffs, mais qu’ils puissent vivre un arrangement complètement différent de nos pièces lorsqu’elles sont livrées. Chaque spectacle va être différent et chaque spectacle va aussi être parsemé lui-même d’improvisation. Cinquante pour cent de notre spectacle c’est de l’improvisation pure et simple et l’autre 50%, ce sont des pièces pré composées.»

Pour improviser, ils s’inspirent souvent de trois éléments: un style musical, un tempo et une tonalité.

«On aimerait rendre ça encore plus interactif où on pourrait demander à la foule de nous suggérer ces éléments-là pour qu’ils sentent qu’ils font partie un peu de la création du spectacle.»

Umläb qui a donné cinq spectacles à ce jour espère reprendre la route en 2022 afin d’offrir encore plus de concerts. Avec leur musique qui évoque des images un peu spatiales voyageant à travers les rythmes du monde, le groupe compte se produire dans divers festivals.

Disque Space est maintenant disponible sur toutes les plateformes numériques.