Une expérience culinaire s’ajoute au Festival Blues d’la Baie

Un volet culinaire s’ajoute à la programmation du Festival Blues d’la Baie, l’une des principales manifestations culturelles à se dérouler annuellement dans la région Chaleur.

Une expérience culinaire cajun se tiendra le 21 juillet, sur le quai de Petit-Rocher.

C’est le chef Alain Bossé, également connu sous le nom de Kilted Chef, qui sera responsable de l’événement.

L’influent chef cuisinier de la Nouvelle-Écosse, qui compte plus de 30 années d’expérience en cuisine, a déjà été instructeur invité à la John Folse Culinary School en Louisiane, à l’École Cordon Bleu à Miami, au Collège Henry Ford au Michigan et à la University of Culinary Art, à Boston.

Même si le contenu du menu n’a pas encore été dévoilé par les organisateurs du festival, la tablée pourrait bien s’articuler autour du plat de jambalaya et des ingrédients emblématiques de la Louisiane.

La musique blues ne sera pas pour autant laissée de côté dans le cadre de cette incursion dans le monde de la gastronomie avec la tenue d’un spectacle qui sera offert par l’artiste Mike Biggar et ses musiciens.

Celui qui est depuis peu conseiller municipal à Quispamsis est le récipiendaire de plusieurs prix Musique NB et des East Coast Music Awards acquis depuis le début des années 2010.

Les billets, qui sont disponibles au coût de 80$, sont maintenant en vente.

Les organisateurs du festival proposent également le forfait du matelot qui inclut pour 600$ une table pour six personnes, le souper, 2 bouteilles de vin et un cadeau du Blues d’la Baie.

Le Festival Blues d’la Baie se déroulera à Petit-Rocher, du 20 au 24 juillet.

La direction de l’événement a indiqué récemment que l’animation et les spectacles dans le village seront bel et bien de retour en 2022.

Le Festival Blues d’la Baie est le seul événement culturel notable à avoir tenu l’affiche cette année dans la région Chaleur, et l’un des rares festivals à travers la province à avoir résisté à la vague d’annulations liée à la pandémie de COVID-19.