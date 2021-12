Introspection de Valérie Robichaud à la Société culturelle Kent-Sud

L’artiste Valérie Robichaud exposera ses œuvres à compter du 7 janvier prochain dans le cadre d’un cinq à sept au Centre culturel Kent-Sud.

Originaire de la Péninsule acadienne, plus précisément de Six Roads, Valérie Robichaud a toujours été intéressée dans les arts visuels, qui ont une fonction thérapeutique pour elle.

«J’exprime beaucoup mes émotions à travers les arts visuels, de même que mes observations et mes réalisations aussi.»

L’artiste est détentrice d’un baccalauréat en arts visuels de l’Université de Moncton. Elle a réalisé en cours de route qu’elle aimait enseigner. Elle a donc complété un baccalauréat de deux ans en éducation pour pouvoir enseigner dans les écoles secondaires du Nouveau-Brunswick. Elle est maintenant enseignante en arts visuels à l’école Clément-Cormier de Bouctouche depuis une dizaine d’années.

«Parce que je suis dans le monde de l’éducation, j’adore expérimenter divers médiums. Mais pour cette exposition-là, ça va être de l’acrylique sur toile», explique l’enseignante.

«Je fais un peu de tout, dit-elle. Je fais beaucoup de projets Géniearts avec les écoles. J’invite des artistes pour enseigner aux élèves, puis j’apprends. J’ai appris le vitrail, la sculpture, le papier mâché. Récemment je suis tombée dans la peinture numérique. J’aime beaucoup apprendre», exprime l’artiste.

Son exposition intitulée Introspection sera divisée en trois concepts.

«La première partie, c’est en rapport à des observations. Donc, c’est mon évolution en tant que jeune femme, évolution émotionnelle de moi et des femmes autour de moi. J’ai représenté ça sous le titre Vision utopique. Je me suis dit que dans une vision utopique, c’est en gros le mieux d’une société, mais en même temps ce n’est pas quelque chose qui est fonctionnel», affirme-t-elle.

L’artiste montre aussi des émotions positives autant que l’inverse, soit des émotions négatives.

L’Acadienne se sert beaucoup de la symbolique pour illustrer ses œuvres. Par exemple, elle utilisera une couleur jaune mélangée avec un peu de vert, d’apparence fade, pour exprimer la jalousie.

«Si je parle de quelque chose de plus intime, j’irai avec un rose tendre. Si je parle de mélancolie, j’irai avec un bleu.»

Le deuxième volet de son exposition exprime ses réalisations.

«Je ne suis pas vieille, j’ai 39 ans, mais je me suis aperçue qu’en vieillissant, il y a une certaine mémoire qui disparaît. Je me suis questionnée par rapport à la fragilité de la mémoire. La deuxième partie, c’est beaucoup de gens qui m’ont raconté des souvenirs que j’avais oubliés. Ç’a m’a ramenée en tant qu’élément de personnalité à moi.»

Elle utilise la forme du papillon dans ce volet.

«Il y a plusieurs endroits où le papillon va apparaître dans la deuxième partie, pour démontrer comment il est volatile, fragile, difficile à saisir. Parfois même en la saisissant, on peut la perdre, d’où la fragilité de la mémoire», raconte l’exposante.

«La troisième et dernière partie c’est en rapport à la démonstration de la puissance des conséquences de nos choix ou à l’inverse, à la stagnation lorsque tu ne veux pas faire de choix et que tu repousses à plus tard.» L’artiste va présenter des critiques politiques en rapport à la surconsommation. «Nos dirigeants poussent la surconsommation. Et nous en tant que clients, on abuse, même si on sait que ce n’est pas correct d’abuser et que ça mène à notre perte», exprime-t-elle.

Dans cette partie, il y a de légères caricatures. Elle précise toutefois qu’elle ne fait pas d’art caricatural.

«Je représente des gens politiques ou des personnages un peu plus simplifiés. C’est par symbolique. Je suis vraiment forte sur la symbolique», ajoute-t-elle.

Valérie Robichaud présente sa première exposition en solo, après en avoir réalisé quelques-unes en groupe. «C’est vraiment l’équivalent de dix ans de travail d’œuvres d’arts et de façons de penser que j’ai accumulées», avise l’artiste visuelle.