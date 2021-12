Jonathan Roy: personnalité culturelle de l’année 2021

Pour le poète Jonathan Roy, l’année 2021 a été marquée par la rencontre avec le public. En plus de tenir les rênes du Festival acadien de poésie qui a célébré son quart de siècle, l’écrivain primé est devenu le premier poète officiel de la Ville de Caraquet. Choisi personnalité culturelle, l’Acadie Nouvelle veut ainsi célébrer ses nombreuses réalisations à la fois comme créateur, mais aussi comme artiste engagé dans la vie littéraire acadienne.

L’artiste se réjouit qu’un poète soit sélectionné comme personnalité culturelle de l’année. Une reconnaissance qui, selon lui, rejaillit sur l’ensemble de la collectivité poétique.

«On a intérêt à voir des poètes dans l’espace médiatique plus souvent, ça fait que je suis heureux d’en faire partie un peu. De voir un poète comme personnalité culturelle, je trouve ça cool.»

Si en 2020, le poète est resté un peu dans l’ombre pour écrire, l’année 2021 a été tout autre. Les projecteurs se sont tournés vers lui. Plutôt étourdissant, admet l’auteur. Des prix, des publications collectives, une pièce de théâtre et un festival marqué par un 25e anniversaire. Le lauréat du Prix littéraire Antonine-Maillet Acadie Vie pour son recueil Savèches à fragmentation confie que les honneurs le rendent un peu mal à l’aise, mais d’un autre côté, ces reconnaissances sont un signe qu’il est sur la bonne voie.

«J’ai suivi ce que je voulais faire et ça me fait encore vibrer après 15 ans d’écriture», a exprimé le poète, ajoutant du même souffle que les prix littéraires ne pleuvent pas en Acadie.

En plus d’avoir fait paraître deux recueils depuis 2017, le poète a publié, cette année, des textes dans deux ouvrages collectifs à saveur environnementale: Projet Terre (Éditions David) et En cas d’incendie prière de ne pas sauver ce livre (Prise de parole).

Une première incursion au théâtre

Son recueil Savèches à fragmentation a été porté à la scène par le Théâtre populaire d’Acadie dans une mise en scène d’Allain Roy. Une première expérience au théâtre pour le poète qui s’avère plutôt réussie.

«Je l’ai vécu très humblement dans la mesure où je ne me prétends pas comédien. J’étais un poète dans une pièce de théâtre, j’interprétais mes propres textes de façon beaucoup plus jouée que dans le contexte d’une soirée de lecture. Chaque étape, c’était de l’inconnu. Je n’étais pas certain que j’allais pouvoir me rendre à la prochaine étape, ne serait-ce que d’apprendre mon texte. Ç’a été super formateur.»

À ses yeux, la pièce a donné de l’ampleur au texte de Savèches.

«J’espère qu’il y aura d’autres recueils qui seront portés à la scène. C’était vraiment cool de voir à quel point la poésie peut se gonfler avec les effets du théâtre.»

Les 25 ans du Festival acadien de poésie

Le poète natif de Bathurst travaille au Festival acadien de poésie depuis 2010 et en assure la direction depuis 2017. Il s’estime privilégié de pouvoir travailler en poésie tout près de sa ville natale afin de faire évoluer le legs de l’écrivain Martin Pître.

«C’est un tremplin pour tester des idées, amener de nouvelles choses. Comme directeur artistique, ça me pousse à explorer différentes manifestations de la poésie hors le livre. C’est sûr que ça me garde à l’affût des pratiques de ce que font les gens chez nous. C’est excitant!»

Son travail au festival s’apparente à la création surtout quand il échafaude la programmation. Pour son quart de siècle, le festival a offert 25 activités en personne et en ligne. Le festival a accueilli 60 artistes, principalement des poètes de l’Acadie.

«Ça fait vraiment du bien et je pense que tout le monde a aimé ça. Pour la nuit de poésie Martin-Pître, il y avait 40 poètes à Caraquet et ç’a duré 4 heures et la salle était pleine. Ça montrait tout le spectre du chemin parcouru par les poètes depuis 40, 50 ans. Ça fait longtemps que je rêvais de ça.»

Celui qui dirige aussi la collection de poésie Rafale aux Éditions Perce-Neige estime que sa création va de pair avec son travail au festival et dans le domaine de l’édition.

«J’essaie de mettre sur pied des activités que j’ai le goût de voir et d’entendre, des occasions de partage.»

Comme d’autres villes au pays, Caraquet a maintenant son poète officiel. Jonathan Roy estime que ce nouveau rôle s’inscrit dans la foulée de ce qu’il fait depuis 15 ans, soit d’utiliser le poème comme moyen de penser plus loin et différemment.

«La job du poète officiel est d’apporter un peu plus la poésie dans la ville et d’apporter aussi un regard et de l’apporter vers les gens et ceux-ci vers elle.»

Ils se sont un peu inspirés de la structure mise sur pied par la ville de Moncton et le Festival Frye. En plus de participer à des événements spéciaux, le poète officiel développe des projets poétiques avec la collectivité. L’initiative a été annoncée lors des événements entourant le 60e anniversaire de Caraquet. Jonathan Roy sera en poste pour deux années. Par la suite, le projet sera piloté par la Ville et le Festival de poésie.

«En souhaitant que ce soit une initiative parmi d’autres qui va rendre la ville de plus en plus habitable, vivable pour des poètes et qui sait peut-être qu’on deviendra peut-être un pôle de déménagement pour les poètes.»

Ses inspirations

La poésie est apparue à Jonathan Roy presque comme une révélation lors d’un cours de poésie acadienne à l’Université de Moncton. En quelques mois, l’étudiant qui avait entrepris des études en éducation a bifurqué vers la littérature. Quand il écrit, il cherche à exprimer ce qui l’habite, le dérange et à identifier les malaises face au monde et mettre en lumière les contrastes.

«Le premier jet est souvent très instinctif ou viscéral, essayez de capter le trop-plein. L’idée c’est d’abord d’être le plus proche possible de ce que je ressens, de ce que je vois, de ce que je vis en me disant que je ne suis pas seul et qu’il y a forcément d’autres gens à qui ça pourra peut-être faire du bien.»

«Pour moi, faire du bien ne veut pas dire nécessairement écrire de belles choses. Pour faire du bien, il faut écrire des choses qui vibrent, qui vivent, qui font nous sentir vivants», affirme l’artiste de 35 ans.

Si la poésie demeure sa pratique première, il s’intéresse aussi à la peinture et à la photographie. Ces médiums nourrissent sa création. Il a, entre autres, un projet en chantier qui s’intitule Nous charrierons les étoiles, dont l’idée est d’apporter le brouillon littéraire vers une œuvre picturale.