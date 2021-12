Les coups de cœur culturels de 2021

Fidèle à la tradition, je vous propose mes coups de coeur de l’année. C’est une sélection personnelle d’œuvres m’ayant particulièrement touchée sans ordre précis.

Le monde de Gabrielle Roy, Renée Blanchar

La plus récente réalisation de la cinéaste de Caraquet m’a littéralement transportée. Cette série dramatique en huit épisodes inspirée des mémoires de la célèbre écrivaine franco-manitobaine aborde des sujets qui nous concernent tous tels que les enjeux des francophones minoritaires, les droits des femmes tout en replongeant dans l’époque des années 1920. Cette première saison tout en douceur explore l’enfance de l’écrivaine qui a grandi dans un milieu modeste à Saint-Boniface. La jeune comédienne Léa-Kim Lafrance-Leroux qui incarne Gabrielle Roy à 10 ans brille à l’écran. Espérons qu’il y aura une deuxième saison.

Le tour du grand bois, Édith Butler

Ce 28e album d’Édith Butler est né d’un coup de foudre artistique entre la pionnière de la chanson acadienne et la fougueuse Lisa LeBlanc. Neuf pièces et trois interludes composent cet opus qui est arrivé comme un vent de fraîcheur dans le paysage musical. Quel beau projet! En entrevue, Édith Butler parle de Lisa LeBlanc comme d’une âme sœur musicale, même un demi-siècle les sépare en âge. En réalisant, ce nouvel album, la chanteuse de Rosaireville au banjo endiablé a insufflé un coup de jeunesse et de modernité au répertoire d’Édith Butler. Sur l’album, on retrouve aussi des chansons de Lisa LeBlanc et quelques duos. Les deux musiciennes apportent chacune leur énergie sur ce disque.

De racines et de mots, collectif d’auteurs

Dirigé par Émilie Guilbeault-Cayer et Richard Migneault, ce collectif de 12 textes captivants à saveur historique sur la persistance des langues en Amérique du Nord, rassemble des romanciers, historiens, géographes et ethnologues de différentes régions du pays. Des lettres imaginaires, des essais, des nouvelles sur différentes périodes de l’histoire traversent le pays de l’Acadie au Yukon. Ces textes nous font réaliser avec émotion combien la trajectoire de certaines langues a été parsemée d’embûches. Un ouvrage qui nous permet de découvrir différentes réalités et le parcours de langues minoritaires telles que le wendat, le tutchone du nord, la langue abénakise et le français. On retrouve, entre autres, un essai d’André-Carl Vachon sur la Déportation des Acadiens. L’ouvrage a été publié aux Éditions du Septentrion.

Spectacle Peut-être un rêve, Joseph Edgar

J’aimais déjà son plus récent album Peut-être un rêve et en voyant son spectacle au Théâtre Capitol, j’ai été une fois de plus conquise. Oeuvre éclatée qui s’inscrit tout à fait dans le parcours folk-rock de Joseph Edgar, ce 8e opus est arrivé un peu de manière inattendue. Sur la scène, il apporte une touche théâtrale à ses prestations tout en gardant l’intensité qui caractérise l’artiste de Moncton. Un beau spectacle qui entre dans le monde du rêve.

Claudie Landry, scénographe

La scénographie, les costumes et les accessoires des pièces Crow Bar de Gabriel Robichaud et Savèches de Jonathan Roy ont été créés par l’artiste Claudie Landry, originaire de Shediac. Celle qui s’est spécialisée en scénographie et costumes à l’École nationale de théâtre du Canada conjugue ainsi sa passion pour les arts visuels et le théâtre. Je dois dire que les environnements visuels qu’elle a réalisés sont assez remarquables. Dans Savèches, le décor est épuré et tout en nuances, laissant ainsi beaucoup de place à l’imaginaire. Pour la pièce Crow Bar qui fait place au réalisme magique, Claudie Landry a conçu une scénographie qui réussit à donner une structure à l’oeuvre en définissant les différents lieux où se déroule l’action.

La poète et dramaturge Caroline Bélisle à la Soirée Gérald-Leblanc. – Archives Lucia Choulakian devant une partie de son installation Féminicide. – Acadie Nouvelle: Sylvie Mousseau La jeune Gabrielle Roy (Léa-Kim Lafrance-Leroux) et sa soeur Alicia (Charlie Fleurant) dans la série Le monde de Gabrielle Roy. – Archives

Pépins, un parcours de petites détresses, Satellite Théâtre

Ce spectacle déambulatoire produit par Satellite Théâtre au Verger Belliveau à Memramcook était très captivant. Créée dans le contexte de la pandémie, cette œuvre de Caroline Bélisle a offert au public une expérience singulière et ludique conjuguant théâtre, arts visuels et promenade en plein air. Ce ne sont pas les comédiens qui se déplacent, mais les spectateurs qui marchent de station en station pour découvrir une série de tableaux vivants inspirés du confinement et autres petites détresses de ce monde incarnés par cinq comédiennes-créatrices. À ce parcours, s’ajoutent des œuvres visuelles d’Anne-Marie Sirois.

Exposition Féminicide, Lucia Choulakian

Si j’ai aimé cette installation exposée à la Salle Sans Sous de la Galerie Sans Nom c’est qu’elle est bouleversante. Avec son imposante installation qui s’apparente à une statue commémorative, l’étudiante en arts visuels à l’Université de Moncton, honore la mémoire des femmes victimes du génocide arménien. Sur le corps de la jeune femme figurent des messages en arménien écrits par une survivante du génocide qui témoignent de l’horreur. Même si on ne comprend pas la langue arménienne, il reste qu’on arrive à ressentir les émotions qui se dégagent de cette œuvre poignante.

Spectacle de lancement du groupe La Patente

La petite salle d’une brasserie du centre-ville de Moncton était bondée pour ce spectacle de lancement. On pouvait presque croire que la pandémie était derrière nous, tant l’ambiance était festive. Cette nouvelle formation musicale de la région de Fredericton qui regroupe quatre musiciens originaires du Madawaska a lancé en novembre son premier album L’illusion d’la perfection. Ils offrent des textes qui brassent la cage en dénonçant les injustices sociales sur un style musical enlevant mariant le country, le folk, le blues et même le punk rock. Ce sont particulièrement les paroles de leurs chansons qui ont retenu mon attention.

Le film Les Hôtesses d’Hilaire: live dans un cube d’art contemporain, Kevin McIntyre

Couronné de la Vague Coup de coeur du public au FICFA, ce court-métrage m’a plu par sa fantaisie, son autodérision, sa démesure et sa désinvolture. On s’amuse beaucoup en regardant ce documentaire-spectacle réalisé par Kevin McIntyre. Il a filmé le groupe rock acadien à l’intérieur d’un cube tapissé d’oeuvres d’art réalisées par Guillaume Desrosiers-Lépine. On suit le groupe en performance dans ce cube avec quelques amis musiciens. À travers leurs prestations musicales endiablées, viennent se greffer des bribes de conversations, sans prétention, autour d’un repas au barbecue préparé par Serge Brideau.

Vidéoclip MissingNo, Matt Boudreau

Avec son vidéoclip de la chanson Missing No, tirée de son album Armageddon, l’auteur-compositeur-interprète de Petit-Rocher fait son entrée dans l’univers de la science-fiction. Réalisé par Louis-Philippe Chiasson, ce clip, tourné sur fond vert avec des effets spéciaux, qui s’apparente à un court métrage est captivant. Sur une musique planante qui navigue à travers diverses ambiances, on assiste au voyage interstellaire un peu saugrenu d’un astronaute qui s’engage dans une mission pour tenter de sauver le monde. La qualité des images, l’humour, le récit et les ambiances font de ce clip une belle réussite.

Le Centre Ax à Sussex

Située au centre-ville de Sussex, cette galerie-café qui a beaucoup de charme est un bel endroit où s’arrêter pour découvrir de l’art contemporain dans une ambiance chaleureuse. Dans la galerie d’art attenante au café, on y présente des œuvres et des expositions. Un havre de culture en plein cœur d’une région agricole et rurale au paysage vallonné. En février dernier, une exposition collective Walking the periphery/ la bouche pleine de terre dirigée par la commissaire Maryse Arseneault y a été présentée. Sept artistes du Nouveau-Brunswick, dont Xavier Gould et Danielle Saulnier, ont exploré le rapport au territoire, la notion d’identité et de communauté.

Seuls, Paul Tom

Présenté en ouverture du FICFA, ce documentaire sensible relate le périple difficile d’enfants ayant quitté leur pays en guerre pour trouver refuge au Canada. Le cinéaste met en relief ainsi un aspect de l’immigration moins connu. Ce sont plus de 400 enfants qui arrivent seuls à la frontière canadienne chaque année pour demander un statut de réfugié. Leur aventure est troublante. En intégrant des séquences d’animations aux images du réel, cela permet d’illustrer les souvenirs d’enfance des personnages, tout en apportant un peu de magie. Les personnages font preuve de courage et portent l’espoir en eux. Une belle leçon de vie.