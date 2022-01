La communauté drag a perdu sa scène principale à Moncton

Avec la fermeture récente du cabaret Pink Flamingos, le Grand Moncton perd non seulement un lieu de diffusion culturelle, mais la seule scène qui offrait régulièrement des spectacles de drag queen.

Le comédien Tommy Des Rosiers qui a fait ses débuts comme drag queen (Rose Beef) dans ce cabaret du centre-ville, il y a près de deux ans, voit mal comment les artistes pourront se produire de façon aussi régulière et développer leur art sans cette scène. Le cabaret Pink Flamingos qui présentait des spectacles de drag queen sur une base régulière ainsi que différents événements culturels a fermé ses portes à la fin décembre, soit un peu plus de trois ans après son ouverture. La pandémie a eu raison de l’établissement.

«Je ne sais pas du tout comment on va pouvoir performer à moins que quelqu’un rachète le bar ou ouvre un autre bar LGBTQ2IA+», a commenté l’artiste.

«Pour la majorité des drags, souvent le seul endroit où se produire, ce sont les bars et là, on perd cet endroit-là. On perd la récurrence et il y a beaucoup de drags qui ont commencé dans la dernière année et pour s’améliorer, il faut en faire souvent parce que c’est quelque chose qui s’apprend au fur et à mesure en le faisant, mais si on le fait juste chez soi dans sa chambre, il y a «so much» qu’on peut apprendre», a expliqué Tommy Des Rosiers que l’on peut voir, entre autres, à l’émission l’Embarras du choix sur les ondes de Radio-Canada.

Dans un message publié sur la page Facebook du Pink Flamingos, le propriétaire Joël David Fowler a fait savoir que la pandémie (devoir ouvrir et fermer les portes plusieurs fois) a causé tellement de pression sur l’entreprise et sur leur santé mentale qu’il a dû fermer les portes du cabaret de façon définitive.

«Nous ne sommes pas en mesure de continuer avec toutes les restrictions mises en place pour la sécurité des clients. La COVID-19 a touché de nombreuses petites entreprises et nous sommes très fiers de nous être rendus aussi loin dans le contexte de la pandémie. Fermer les portes du Pink nous attriste énormément, mais nous devons juste l’accepter», a expliqué le propriétaire, espérant que d’autres personnes reprendront le flambeau.

Les villes de Fredericton et de Saint-Jean comptent quelques bars LGBTQ2+ qui présentent de façon régulière des spectacles de drag queen, mais sinon ailleurs dans la province, ce genre de spectacle est offert de façon épisodique.

Le 17 juin 2021. La drag queen Rose Beef (Tommy DesRosiers). – Archives Le cabaret Pink Flamingos a fermé ses portes. – Gracieuseté: Image tirée de Facebook Le cabaret Pink Flamingos à Moncton a fermé ses portes. – Gracieuseté: image tirée de Facebook

Un espace sécuritaire

Dominique Léger, responsable de la programmation au FICFA (Festival international du cinéma francophone en Acadie), estime que la ville a besoin d’un cabaret de ce genre qui offre un espace sécuritaire pour la communauté queer.

«Pour une ville comme Moncton qui est vibrante, dynamique, qui a une scène de drag, ça nous prend ça. J’espère que quelqu’un ou un groupe de personnes voudra entreprendre ce genre de projet là. C’est sûr qu’il y a un besoin, mais on est aussi en pleine pandémie, donc déjà ouvrir un commerce de n’importe quelle sorte, c’est très difficile en ce moment.»

Bien sûr qu’il existe d’autres endroits dans la ville qui se veulent inclusifs comme le Centre culturel Aberdeen, mais iel rappelle que ce ne sont pas des lieux qui s’affichent explicitement pour la communauté queer. Dominique Léger fréquentait de temps en temps le Pink Flamingos.

«J’aimais ça aller voir des shows de drag queen et des shows de variétés. C’était un endroit où je me sentais vraiment en sécurité et que je savais que je n’allais pas me faire tanner. Alors pour moi, c’est vraiment une grosse perte pour la communauté et pour moi-même aussi», a ajouté Dominique Léger qui s’identifie comme personne non binaire.

Tommy Des Rosiers abonde dans le même sens.

«Dans un ‘‘safe space’’ comme le Pink Flamingos où c’est plein de diversités de genres et de diversités sexuelles, c’est beaucoup plus facile de s’assumer comment on veut s’habiller et comment on se sent confortable, contrairement à d’autres bars hétéros normatifs où les gens sont moins habitués. J’ai été juste en drag dans deux, trois bars qui n’étaient pas des bars LGBTQ2+ et il y a des regards, on les voit. Quand on sort quelque part et qu’on devient ‘‘self conscious’’ (embarrassé), à un certain point, ça enlève le plaisir de sortir et d’aller ailleurs parce qu’on se soucie de tout», a-t-il exprimé.

Joint par l’Acadie Nouvelle, l’ancien propriétaire du cabaret a indiqué qu’aucun acheteur ne l’a approché. L’entreprise demeure donc fermée.