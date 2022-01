Bianca Richard dans un nouveau rôle à la télévision nationale

Bianca Richard sera la nouvelle coanimatrice du magazine jeunesse Oniva! La comédienne de Moncton se réjouit d’insuffler une couleur acadienne à cette émission télévisuelle pancanadienne.

Produite par la station de Radio-Canada à Edmonton, en Alberta, l’émission Oniva! est en ondes depuis déjà plusieurs années.

Ce magazine donne la parole aux jeunes tout en abordant divers enjeux historiques, humains, sociaux et scientifiques. L’objectif est d’approfondir ses connaissances sur divers sujets qui touchent à la réalité des jeunes.

Lors de la dernière saison, ils ont traité, entre autres, des tabous, de la génétique, de l’esprit sportif et de l’équilibre. Des sujets tels que les Vikings, les automobiles et les merveilles du monde figurent au menu de la 19e saison, mentionne Bianca Richard. Celle-ci se joint au Franco-albertain Émanuel Dubbeldam pour animer cette nouvelle saison qui sera en ondes à compter du 9 janvier partout au pays.

«Ça me permet justement d’apporter ma touche personnelle et aussi de parler de chez nous, le Nouveau-Brunswick et les Maritimes. Je pense que ça permet aussi d’avoir plus un esprit pancanadien parce qu’on est deux animateurs qui viennent des deux bouts du pays», a exprimé la comédienne.

L’Acadienne succède à Mélissa Cassista qui a quitté l’émission. Bianca Richard qui a oeuvré en théâtre jeunesse et enseigné à l’Académie de théâtre du Capitol pendant longtemps, a adoré travailler avec les jeunes.

«J’aime la mission de cette émission qui est de faire rayonner les jeunes à travers le Canada […] et je représente l’accent de par ici et ça aussi ça m’intéresse que les jeunes entendent un accent qu’ils reconnaissent à la télé. Quand j’étais jeune, je n’avais jamais vécu ça de voir quelqu’un qui parle comme chez nous à la télé. Ça n’existait pas. C’est une autre raison pour laquelle ça m’a vraiment motivé de prendre cet emploi-là», a expliqué la comédienne et auteure.

Cette préoccupation rejoint un peu les inspirations du projet Parler mal, un docu-théâtre et un balado sur l’insécurité linguistique, qu’elle a créé avec l’auteur Gabriel Robichaud.

L’expérience des Newbies

En plus de son expérience au théâtre, la comédienne a joué dans des séries de fiction télévisées, telles que Les Newbies. En 2022, le public pourra la revoir dans son personnage de Terri dans l’ultime saison de la comédie À la valdrague tournée dans la Vallée de Memramcook. Elle en est à sa première expérience d’animatrice de magazine télévisé.

«Je n’ai jamais animé une émission jeunesse en format magazine. C’est quelque chose de différent pour moi puisque c’est une approche plus journalistique, alors c’est vraiment différent de la fiction.»

Ils ont tourné 11 épisodes en novembre et elle doit s’envoler à nouveau vers Edmonton à la fin janvier afin de compléter le tournage du reste de la saison.

«C’était super le fun. J’ai commencé à travailler sur le projet au mois d’août (la préparation et l’écriture). Quand je suis arrivée là, je n’avais jamais rencontré l’équipe ‘‘live’’ et on a cliqué tout de suite.»

Le magazine aura sensiblement le même format que les années passées. Il est divisé en plusieurs segments incluant des vox pop avec des jeunes à travers le Canada, des vidéos blogueurs, des jeux, des reportages, des entrevues et des profils qui mettent en vedette des jeunes et des experts dans différents domaines.

«C’est vraiment pour les jeunes et par les jeunes.»

«Il y aura des invités des Maritimes pour les profils. On fait aussi des jeux à tous les épisodes et chaque jeu met en vedette une classe de jeunes à travers le Canada. Il y en a de toutes les provinces.»

Depuis deux ans, l’émission se tourne essentiellement en studio au lieu de voyager dans les écoles à travers le Canada, pandémie oblige.

Afin de rejoindre les jeunes partout au pays, les collaborations se font surtout de façon virtuelle.

L’émission Oniva! est diffusée les dimanches à 10h45 sur Ici Télé et par la suite, les épisodes sont disponibles en ligne.

La zone jeunesse comprend également des capsules vidéos supplémentaires.