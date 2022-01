Ovide Daigle aime peindre les paysages côtiers

IJL – Réseau.Presse – Acadie Nouvelle

L’artiste peintre Ovide Daigle peint pratiquement tous les soirs par les temps qui courent et parfois, ça se poursuit jusqu’aux petites heures du matin.

Originaire de Pointe-Sapin, mais demeurant à Dieppe depuis une bonne vingtaine d’années, Ovide Daigle a subi une intervention chirurgicale à l’abdomen il y a quelques mois. En pleine convalescence pour les quatre prochains mois, il en profite pleinement pour se consacrer à son art préféré, la peinture à l’huile sur toile.

L’homme à tout faire travaille dans le domaine de la construction avec MacArthur’s Paving & Construction. Il a toutefois évolué longtemps à titre de pêcheur de homard à l’époque qu’il vivait à Pointe-Sapin. C’est d’ailleurs en admirant les beaux paysages côtiers qu’il prend son inspiration pour créer ses tableaux. La mer, la côte, les bateaux de pêche sont souvent illustrés dans ses œuvres, mais également les lacs, les aigles, les scènes naturelles. Il aime peindre différentes choses aussi. «J’aime apprendre différentes techniques», avoue-t-il.

En 2021, il a pêché pour une saison avec un ami de longue date qui en était à sa dernière année avant sa retraite. Ovide Daigle tenait à l’accompagner pour cette dernière saison à vie du pêcheur. C’est par la suite que l’artiste a découvert qu’il était atteint d’un anévrisme abdominal.

Après l’opération, il croyait pouvoir peindre tout de suite, mais non. C’était encore trop sensible à l’abdomen. «Ça fait un mois que je peins», dit l’artiste acadien qui s’installe dans son sous-sol pour se mettre à l’oeuvre.

Ovide Daigle a toujours eu un talent naturel pour le dessin et la peinture. «Moi quand j’étais tout jeune et que j’allais à l’école, je faisais des dessins. J’aimais dessiner», dit-il. Quand il y avait des cartes à dessiner, ses amis lui passaient le crayon. L’artiste a toujours poursuivi dans ce domaine et a développé son talent. Il travaille avec la peinture à l’huile. «Je trouve que l’acrylique ça sèche trop vite. Pour peindre la mer, c’est meilleur si la peinture n’est pas sèche.» Même durant les années où il pêchait le homard, il a toujours continué de peindre.

Il travaille actuellement sur une grande oeuvre, grande comme jamais auparavant. «Elle est de trois pieds par cinq. J’ai vraiment aimé ça», ajoute-t-il. L’artiste y va selon son inspiration. Il n’a aucune photo comme modèle pour cette peinture. «C’est la côte, c’est comme si je suis là. C’est vraiment ma thérapie cette année», confie-t-il.

Au printemps prochain, il aimerait nettoyer son garage pour le transformer en studio. «Je pourrais faire une studio-galerie. Il y a beaucoup de monde qui me demandent où je suis exposé. Vraiment, je n’expose pas nulle part. Ça me donnerait une place. Les gens pourraient venir voir dans mon garage», affirme l’artiste peintre.