Dieppe ouvre la porte aux expositions d’art collectives

Une vague d’expositions de créations artistiques envahit le Centre des arts et de la culture de Dieppe. Batik, peintures, dessins et photographies réalisées par autant d’artistes sont en montre dans tous les espaces ouverts de l’établissement situé au coeur de la cité acadienne.

La directrice générale du CACD, Séverine Fox, souligne qu’il s’agit du quatrième collectif présenté au centre depuis un an. Le centre est dorénavant doté d’un comité d’experts du secteur des arts visuels pour sélectionner les artistes. À l’ordre du jour, une variété et une diversité de pratiques artistiques. La directrice note que beaucoup d’artistes semblaient à la recherche d’espaces d’expositions. Un certain nombre d’entre eux sont venus cogner à la porte du centre, le premier étant Émile Vautour au début de l’année 2020.

«Les espaces communautaires comme ils étaient appelés jusqu’à il y a peu de temps étaient consacrés principalement à la communauté scolaire. Ce qui n’est pas pour nous une fin en soi, on n’a pas abandonné cette envie. On a des contacts avec pas mal d’enseignants et d’agents communautaires des écoles, donc ça va revenir. On a des projets plutôt pour le printemps 2022 avec les écoles. Ces espaces étant disponibles, on s’est dit on va les rendre disponibles à ces artistes qui sont en demande.»

En ce début d’année 2022, le Centre présente, entre autres, le travail de quatre créateurs. La sélection se fait notamment en fonction de l’ampleur de l’oeuvre, n’exigeant pas nécessairement une cohésion entre les travaux. «Au contraire, on aime la diversité», précise Mme Fox.

«Il y a vraiment un mélange d’initiatives et de collaborations qui sont vraiment le résultat de ce qu’on met en place depuis 24 mois ici au Centre qui est une forme d’ouverture, d’innovation et d’hybridation de nouvelles méthodes.»

En parcourant les corridors et l’Atrium du centre, on peut découvrir l’exposition Variations du paysage de Barbara Safran de Niverville qui comprend quelques œuvres choisies par l’artiste parmi trois séries. Ses tableaux amènent le visiteur à explorer plusieurs vues rapprochées de l’air, de l’eau et d’une forêt, ainsi que l’impressionnant spectacle naturel de bécasseaux et de pluviers en vol. Cette collection révèle l’intérêt de la peintre pour les paysages de l’Atlantique. Ses tableaux grands formats et ses bas-reliefs explorent la tension entre la beauté, les forces naturelles et les effets de la technologie sur l’environnement contemporain, un domaine où la croissance sauvage se trouve parfois aux endroits urbanisés.

Anna Rail présente pour sa part quelques œuvres de ses collections de batik sur papier aux couleurs vives, avec des teintes de terre, de pays lointains ou les souvenirs d’étés passés au bord du golfe Saint-Laurent. Elle explique dans sa démarche que cette technique vient nourrir son besoin de pragmatisme au quotidien. La cire crée elle-même son design pour accompagner celui de l’artiste.

«Je suis attirée par le papier japonais qui, de par sa texture délicate et flexible, est le matériau tout désigné pour célébrer la fragilité et la beauté de la vie au quotidien.»

Le CACD présentent plusieurs expositions dans ses espaces ouverts. On peut apercevoir des oeuvres de Georgette Bourgeois et de David Champagne. – Acadie Nouvelle: Sylvie Mousseau Quelques oeuvres de Barbara Safran de Niverville exposées au CACD. – Acadie Nouvelle: Sylvie Mousseau Quelques oeuvres de l’artiste Barbara Safran de Niverville. – Acadie Nouvelle: Sylvie Mousseau Le CACD présente des expositions dans ses espaces ouverts. On peut apercevoir des oeuvres de Barbara Safran de Niverville. – Acadie Nouvelle: Sylvie Mousseau Les batiks sur papier d’Anna Rail exposés au CACD. – Acadie Nouvelle: Sylvie Mousseau

Photographies et dessins

Dans le cadre d’une entente avec Daniel Chiasson de la Galerie Art-Artiste, le centre expose aussi une série de dessins de Maurice Cormier.

Ses dessins sont composés de cellules de sept lignes parallèles, reproduites une multitude de fois, pour créer une image qui peut paraître abstraite, mais qui représente un paysage sorti tout droit de son enfance: les champs que brûlait son père derrière la maison. Ce souvenir résonne fortement chez l’artiste: l’odeur du foin brûlé, le noir des champs calcinés, la fumée qui se répand, et aussi cette notion de destruction qui mène à la renaissance. Le centre réserve un mur pour les artistes représentés par la galerie Art-Artiste.

Le projet de photographies documentaires, Les héros de l’immigration, de David Champagne est également en montre. L’artiste photographe, grâce à un partenariat avec le Réseau en Immigration Francophone du Nouveau Brunswick, a fait le tour de la province pour prendre en photo des immigrants qui travaillent dans les services essentiels. Des témoignages vidéo de leur expérience et de leur vécu accompagnent ces œuvres.

Dans l’un des corridors, vous pourrez aussi admirer les nouvelles œuvres de Georgette Bourgeois, artiste en résidence au CACD.

La directrice assure que le Centre est ouvert aux visiteurs qui veulent voir les expositions, et ce, avec toutes les mesures sanitaires et les précautions nécessaires dans le contexte de la pandémie. Pour l’instant, le vernissage ainsi que toutes les activités publiques sont reportés en raison de la virulence de la 5e vague de COVID-19, a fait savoir Sévérine Fox.

«Aucune évolution sur le plan public réglementaire ne nous a aidés dans cette difficile décision, mais pour le bien et la santé de toute la communauté nous préférons assumer un report plutôt que de passer du côté des lieux non sécuritaires (la contamination étant à ce stade incontournable). Nous envisageons de célébrer ces sublimes expositions lorsque l’intensité de la vague de contamination aura une courbe descendante, nous espérons entre fin janvier et début février, en mode finissage», a-t-elle précisé.

Les expositions sont présentées jusqu’au 8 février.