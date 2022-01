Le Théâtre Capitol reporte son spectacle La mélodie du bonheur à 2023

La comédie musicale The Sound of Music (La mélodie du bonheur) au Théâtre Capitol à Moncton est repoussée à l’hiver 2023 en raison de la pandémie.

Les producteurs en ont fait l’annonce mercredi. Cette production du Théâtre Capitol et de l’ensemble Tutta Musica, devait être présentée du 26 février au 6 mars. Les producteurs regrettent de devoir reporter le spectacle, mais l’incertitude liée à la situation sanitaire les a forcés à prendre cette décision.

«En raison de l’incertitude de la situation, nous avons pris la décision difficile de reporter la comédie musicale à l’an prochain», a déclaré la directrice générale du Théâtre Capitol, Kim Rayworth.

«La situation actuelle nous empêche d’organiser des répétitions, qui devaient débuter la semaine dernière. Avec une distribution et un orchestre de plus de 60 personnes, dont un certain nombre sont des enfants, et compte tenu de la nature hautement contagieuse de ce variant, nous n’avions simplement plus confiance en notre capacité de traverser la période de répétition et de représentation sans éclosion», a-t-elle poursuivi.

Étant donné le succès des comédies musicales passées, les producteurs ont choisi de présenter le spectacle pendant la même période l’hiver prochain, juste avant le congé de mars.

Le metteur en scène Marshall Button estime que le report entraînera probablement des changements à la distribution.

Les producteurs seront en discussion avec les interprètes et les agents au cours des prochains mois afin de voir leur disponibilité pour 2023.

La comédie musicale sera présentée du 25 février au 5 mars 2023. Dix représentations sont prévues.

Les billets originaux seront valides pour les nouvelles représentations. Les détenteurs de billets pourront aussi recevoir un remboursement en contactant la billetterie du Capitol avant le 18 février 2022.