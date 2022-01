Le Choeur virtuel de l’Acadie présente son Ode

Environ 80 personnes ont pris part à cette reprise de cette pièce de la regrettée Suzanne Hébert, compositrice d’Edmundston décédée il y a quelques années.

Pour Marc-André Pelletier, cofondateur de la chorale virtuelle qui a vu le jour à Edmundston au début de la pandémie, cette chanson lui permettait de la ramener au nord-ouest du Nouveau-Brunswick.

«Notre but a toujours été de rassembler l’Acadie. Ces chansons nous ont fait voyager en quelque sorte. On s’est rendus en Louisiane, on a fait le sud de la province et le nord-est de la province. On s’est dit, pourquoi ne pas revenir dans notre patelin?»

C’est à la demande d’une résidente d’Edmundston, Renée Guimond-Plourde, que le choix de cette sixième pièce s’est arrêté sur Ode.

«C’est une très belle pièce et ça vient toucher notre coin de l’Acadie», a mentionné M. Pelletier.

Comme elle a habitué les gens à mettre de l’avant les artistes acadiens, cette plus récente production a poursuivi dans cette veine en invitant le groupe Ode à l’Acadie, qui a repris cette chanson et l’a interprétée à maintes reprises, à se joindre au projet.

«On a pensé que ça ferait un bon concept. On les a donc approchés en se disant que ce ne serait pas trop compliqué pour eux de l’apprendre. Ils ont dit oui tout de suite», a raconté Marc-André Pelletier.

Dans l’ensemble, le cofondateur du Choeur virtuel de l’Acadie s’est dit satisfait du produit final. La réalisation de la vidéo accompagnant la chanson ne s’est toutefois pas faite sans quelques sueurs froides, a-t-il admis.

«On a reçu la première version avant Noël et c’est certain que l’on fait toujours quelques petits ajustements. On en est arrivé à une version finale et on a été extrêmement chanceux, car l’ordinateur de notre monteur vidéo s’est brisé. On a finalement réussi à l’ouvrir assez longtemps pour y brancher mon disque dur et extraire la dernière version. On aurait perdu plusieurs heures de travail.»

La réalisation de cette chanson a d’ailleurs pris plusieurs mois pour diverses raisons, selon M. Pelletier.

«On a commencé à travailler là-dessus en avril. C’était surtout pour négocier avec le groupe Ode à l’Acadie, trouver des chansons et des arrangements. On a travaillé sur ce projet tranquillement étant donné que les choses avaient repris de nouveau. On l’a pris un peu plus relax aussi, car, en même temps, on travaillait aussi sur le medley de 1755.»

La septième pièce du groupe, soit un pot-pourri de deux chansons de la formation 1755 (Le monde a bien changé et Le jardinier du couvent) sera diffusée dans un avenir assez proche.

«On est en train de travailler sur le côté audio. Le côté vidéo va dépendre du moment où notre monteur aura un ordinateur qui fonctionnera après la petite mésaventure d’Ode. On aimerait que ça soit fait d’ici la fin février», a indiqué Marc-André Pelletier.

Comme les subventions que la chorale a reçues des gouvernements fédéral et provincial auront toutes été utilisées après le pot-pourri de 1755, celui-ci pourrait d’ailleurs être sa dernière pièce. À moins que ce dernier puisse trouver d’autres sources de financement.

«Une pièce peut facilement nous coûter de 5000 à 6000$. Si on réussit à trouver d’autres subventions ou s’il y a des mécènes quelque part qui veulent nous aider, il n’y a rien qui empêche que l’on puisse continuer», a expliqué M. Pelletier.

«Si on n’en fait pas d’autres, au moins on aura fait sept pièces qui représentent bien l’Acadie.»

Un projet en confinement qui prend des proportions inattendues

Lorsque le projet a vu le jour en 2019 lors de la toute première période de confinement, Marc-André Pelletier et sa complice Chantal Doiron-Pelletier étaient loin de se douter qu’il allait avoir autant d’impact.

«C’est une idée que j’avais vu lorsque j’étais à l’université, la chorale virtuelle de Eric Whitacre. On a lancé ça à des amis pour avoir une petite chorale. C’était pour le “fun”, mais c’est devenu viral. De fil en aiguille, on a fini avec 185 personnes pour Partons la mer est belle.»

Par la suite tout s’est enchaîné avec des pièces de Zachary Richard, Nancy Breau, Calixte Duguay, en plus d’une pièce de Noël.

«Ce qui est bien aussi avec ça est que l’on a permis à des artistes, qui n’avaient pas trop eu la chance d’offrir des spectacles pendant la pandémie, de jouer et d’avoir un petit cachet.»

En plus des chansons, du contenu pédagogique a été intégré au chœur virtuel, soit des séances de mentorat en chant.